Fikcyjny policjant i prawdziwe narkotyki. Finał oszustwa na Ursynowie

Ursynowscy kryminalni zatrzymali 23-latka, który odebrał od seniorki ponad 110 tys. zł. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli nie tylko gotówkę, ale też spory zapas narkotyków. Mężczyźnie grozi teraz do 10 lat więzienia.



Cała historia zaczęła się od klasycznego oszustwa metodą na policjanta. Do 76-letniej mieszkanki Ursynowa zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika poczty, a chwilę później kolejny, udający funkcjonariusza. Przekonał kobietę, że jej oszczędności są zagrożone i musi je przekazać do sprawdzenia.

Seniorka, działając pod wpływem silnych emocji i presji czasu, wypłaciła z banku 110 tys. zł i oddała je nieznajomemu, który pojawił się pod jej drzwiami. Dopiero po fakcie zorientowała się, że padła ofiarą przestępstwa.

Za czyny, o które są podejrzani obaj mężczyźni , kodeks karny przewiduje karę nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Namierzony na Pradze-Południe

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z ursynowskiego komisariatu. Dzięki pracy operacyjnej szybko ustalili, że osoba pełniąca rolę tak zwanego odbieraka może ukrywać się w jednym z mieszkań na terenie Pragi-Południe. Gdy funkcjonariusze weszli pod wskazany adres, zastali tam dwóch młodych mężczyzn w wieku 23 i 24 lat. Ich przypuszczenia szybko się potwierdziły, ale na miejscu czekało na nich coś jeszcze.