Życie Warszawy
Kompleks Towarowa 22 rośnie. Apartamenty Gutenberga ruszają z budową

Publikacja: 19.02.2026 17:00

Posiadacze wyżej położonych mieszkan w kompleksie Apartementy Gutenberga będą mieli wspaniały widok

Posiadacze wyżej położonych mieszkan w kompleksie Apartementy Gutenberga będą mieli wspaniały widok na panoramę Warszawę

Foto: mat. pras.

M.B.
Wola wzbogaci się wkrótce o projekt łączący historię przemysłową z nowoczesnym stylem życia. Na terenie dawnej drukarni Dom Słowa Polskiego powstaną apartamenty. Towarzyszący inwestycji rozgłos i zapowiedź wyjątkowości przyciągają nabywców jeszcze przed wbiciem pierwszej łopaty.

Inwestycja Apartamenty Gutenberga, realizowana w ramach projektu Towarowa 22, otrzymała właśnie pozwolenie na budowę - informuje serwis propertynews.pl. Deweloper, marka Archicom Collection, zaplanował stworzenie 160 lokali o zróżnicowanym metrażu – od funkcjonalnych 40 m2 po imponujące apartamenty liczące 350 metrów. Za koncepcję architektoniczną odpowiada pracownia JEMS Architekci.

Architektura z szacunkiem do historii

W budynkach zlokalizowanych przy ulicy Miedzianej projektanci zdecydowali się na szkieletową fasadę, która ma przypominać konstrukcje dawnych hal fabrycznych. Charakterystycznym elementem budynku będą wysokie, panoramiczne okna, które w częściach wspólnych obejmą aż dwie kondygnacje, nawiązując do obficie przeszklonych obiektów dawnej drukarni.

Charakterystycznym elementem budynku będą wysokie, panoramiczne okna, które w częściach wspólnych obejmą aż dwie kondygnacje

Foto: mat. pras.

Mieszkańcy będą mogli cieszyć się widokiem na biznesowe centrum Warszawy lub na wewnętrzne ogrody miejskie, które zostaną zaaranżowane wokół pozostawionych w trakcie rozbiórki elementów konstrukcyjnych historycznego zakładu.

Salon literacki i rzymskie łaźnie dla mieszkańców

Standard wykończenia i lista udogodnień w Apartamentach Gutenberga wykraczają znacząco poza rynkową średnią. Do dyspozycji właścicieli oddany zostanie prywatny basen, którego estetyka nawiązuje do rzymskich łaźni, a także rozbudowana strefa spa z saunami i gabinetami masażu.

Do dyspozycji właścicieli oddany zostanie prywatny basen, którego estetyka nawiązuje do rzymskich łaźni

Foto: mat. pras.

Ciekawostką jest współpraca z prestiżowymi partnerami: w budynku powstanie pierwszy w Polsce Salon Literacki marki Montblanc oraz nowoczesna sala kinowa i mediateka wyposażona przez firmę Samsung. Biznesowy charakter dzielnicy uzupełni przestrzeń business lounge, idealna do spotkań zawodowych bez konieczności opuszczania budynku.

W budynku powstanie pierwszy w Polsce Salon Literacki marki Montblanc

Foto: mat. pras.

Andy Warhol w lobby i sukces komercyjny

Deweloper stawia na połączenie nieruchomości ze sztuką. W lobby budynku zawiśnie dzieło mistrza pop-artu, Andy’ego Warhola – sitodruk „The Alphabet Soup”. Wybór tej techniki nie jest przypadkowy, ponieważ bezpośrednio odnosi się do powojennych tradycji drukarskich tego terenu. Taka dbałość o detale przekłada się na konkretne wyniki sprzedażowe. Przedstawiciele inwestora informują o bardzo dużej liczbie rezerwacji jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem prac budowlanych.

Apartementy Gutenberga są kluczowym elementem superkwartału Towarowa 22, powstającego między ulicami Towarową, Miedzianą i Pańską.

Foto: mat. pras.

Projekt jest kluczowym elementem superkwartału Towarowa 22, powstającego między ulicami Towarową, Miedzianą i Pańską. To ogromne założenie urbanistyczne, realizowane wspólnie przez AFI, Echo Investment oraz Archicom, ma połączyć funkcje mieszkalne, biurowe oraz kulturalne, tworząc co ważne otwartą tkankę miejską w sercu stolicy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

