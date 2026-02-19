Kompleks Towarowa 22 rośnie. Apartamenty Gutenberga ruszają z budową

Wola wzbogaci się wkrótce o projekt łączący historię przemysłową z nowoczesnym stylem życia. Na terenie dawnej drukarni Dom Słowa Polskiego powstaną apartamenty. Towarzyszący inwestycji rozgłos i zapowiedź wyjątkowości przyciągają nabywców jeszcze przed wbiciem pierwszej łopaty.



Inwestycja Apartamenty Gutenberga, realizowana w ramach projektu Towarowa 22, otrzymała właśnie pozwolenie na budowę - informuje serwis propertynews.pl. Deweloper, marka Archicom Collection, zaplanował stworzenie 160 lokali o zróżnicowanym metrażu – od funkcjonalnych 40 m2 po imponujące apartamenty liczące 350 metrów. Za koncepcję architektoniczną odpowiada pracownia JEMS Architekci.

Architektura z szacunkiem do historii

W budynkach zlokalizowanych przy ulicy Miedzianej projektanci zdecydowali się na szkieletową fasadę, która ma przypominać konstrukcje dawnych hal fabrycznych. Charakterystycznym elementem budynku będą wysokie, panoramiczne okna, które w częściach wspólnych obejmą aż dwie kondygnacje, nawiązując do obficie przeszklonych obiektów dawnej drukarni.

Charakterystycznym elementem budynku będą wysokie, panoramiczne okna, które w częściach wspólnych obejmą aż dwie kondygnacje Foto: mat. pras.

Mieszkańcy będą mogli cieszyć się widokiem na biznesowe centrum Warszawy lub na wewnętrzne ogrody miejskie, które zostaną zaaranżowane wokół pozostawionych w trakcie rozbiórki elementów konstrukcyjnych historycznego zakładu.