Kompleks Towarowa 22 rośnie. Apartamenty Gutenberga ruszają z budową

Posiadacze wyżej położonych mieszkan w kompleksie Apartementy Gutenberga będą mieli wspaniały widok na panoramę Warszawę
Inwestycja Apartamenty Gutenberga, realizowana w ramach projektu Towarowa 22, otrzymała właśnie pozwolenie na budowę - informuje serwis propertynews.pl. Deweloper, marka Archicom Collection, zaplanował stworzenie 160 lokali o zróżnicowanym metrażu – od funkcjonalnych 40 m2 po imponujące apartamenty liczące 350 metrów. Za koncepcję architektoniczną odpowiada pracownia JEMS Architekci.
W budynkach zlokalizowanych przy ulicy Miedzianej projektanci zdecydowali się na szkieletową fasadę, która ma przypominać konstrukcje dawnych hal fabrycznych. Charakterystycznym elementem budynku będą wysokie, panoramiczne okna, które w częściach wspólnych obejmą aż dwie kondygnacje, nawiązując do obficie przeszklonych obiektów dawnej drukarni.
Mieszkańcy będą mogli cieszyć się widokiem na biznesowe centrum Warszawy lub na wewnętrzne ogrody miejskie, które zostaną zaaranżowane wokół pozostawionych w trakcie rozbiórki elementów konstrukcyjnych historycznego zakładu.
Standard wykończenia i lista udogodnień w Apartamentach Gutenberga wykraczają znacząco poza rynkową średnią. Do dyspozycji właścicieli oddany zostanie prywatny basen, którego estetyka nawiązuje do rzymskich łaźni, a także rozbudowana strefa spa z saunami i gabinetami masażu.
Ciekawostką jest współpraca z prestiżowymi partnerami: w budynku powstanie pierwszy w Polsce Salon Literacki marki Montblanc oraz nowoczesna sala kinowa i mediateka wyposażona przez firmę Samsung. Biznesowy charakter dzielnicy uzupełni przestrzeń business lounge, idealna do spotkań zawodowych bez konieczności opuszczania budynku.
Deweloper stawia na połączenie nieruchomości ze sztuką. W lobby budynku zawiśnie dzieło mistrza pop-artu, Andy’ego Warhola – sitodruk „The Alphabet Soup”. Wybór tej techniki nie jest przypadkowy, ponieważ bezpośrednio odnosi się do powojennych tradycji drukarskich tego terenu. Taka dbałość o detale przekłada się na konkretne wyniki sprzedażowe. Przedstawiciele inwestora informują o bardzo dużej liczbie rezerwacji jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem prac budowlanych.
Apartementy Gutenberga są kluczowym elementem superkwartału Towarowa 22, powstającego między ulicami Towarową, Miedzianą i Pańską.
Projekt jest kluczowym elementem superkwartału Towarowa 22, powstającego między ulicami Towarową, Miedzianą i Pańską. To ogromne założenie urbanistyczne, realizowane wspólnie przez AFI, Echo Investment oraz Archicom, ma połączyć funkcje mieszkalne, biurowe oraz kulturalne, tworząc co ważne otwartą tkankę miejską w sercu stolicy.