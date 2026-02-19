-2.9°C
Życie Warszawy
Miejska aplikacja wyświetla stare nazwy ulic. Urzędnicy zrzucają winę na światowego giganta

Publikacja: 19.02.2026 09:30

Aplikacja 19115 nie ma własnych map, lecz posługuje się mapami Google

Foto: Adobe Stock

rbi
Na mapie znajdującej się w miejskiej aplikacji 19115 cały czas pokazują się stare nazwy ulic, mimo że Rada Warszawy zmieniła je rok temu. Urzędnicy twierdzą, że panują nad sytuacją. „Przygotowujemy zgłoszenie do firmy Google, zawierające potrzebę dokonania aktualizacji nazw ulic” – stwierdzili.

Na nieaktualne nazwy ulic zwrócił uwagę radny miejski Piotr Wertenstein-Żuławski.

Aplikacja 19115 i nieaktualne mapy Warszawy

„Aplikacja 19115 jest atrakcyjną platformą zgłaszania rozmaitych problemów przez mieszkańców. Ważnym jej elementem jest mapa, na której można wskazać miejsce, którego zgłoszenie dotyczy. Niestety dostępna mapa nie uwzględnia aktualnego nazewnictwa ulic zgodnie z uchwałami Rady m.st. Warszawy” – napisał w interpelacji.

Jak dodał, przykładowo w miejscu ulicy Edwarda Wende widnieje fragment ul. Cieszkowskiego, chociaż uchwałę Rada Warszawy podjęła 20 lutego 2025 r.

„Uprzejmie proszę o informację, w jakim trybie mapa dostępna w aplikacji jest aktualizowana, w jakim terminie zmiany nazw ulic są w niej uwzględniane oraz jakie kroki zostaną podjęte, aby podobnych przypadków jak ten dotyczący ul. Edwarda Wende więcej nie było” – skomentował radny.

W odpowiedzi wiceprezydent Tomasz Mencina przyznał, że niewiele da się zrobić, bo aplikacja nie ma własnych map, lecz posługuje się… mapami Google. „Z uwagi na szeroki zakres komponentów prezentowanych w aplikacji na warstwie mapowej, przy wyborze technologii uwzględnione zostały zarówno kwestie atrakcyjnej strony wizualnej i ogólnej dostępności, bez ponoszenia kosztów po stronie dostawcy i odbiorcy usług. Istotne były dla nas także opinie mieszkańców w tym zakresie. Mapy Google oferują przyjazny interfejs, doskonale znany użytkownikom, zawierający elementy charakterystyczne na mapach – oznaczenia infrastruktury publicznej, pomników, przystanków komunikacji publicznej itp.” – zachwala wiceprezydent mapy.

Dodaje jednak, że nazwy ulic wyświetlane na mapach Google, mogą być aktualizowane z opóźnieniem i „zawierać przez to nieścisłości”.

Urzędowe obejście map Google

Urzędnicy znaleźli jednak wyjście, które mogło powstać tylko w urzędzie. „W celu pełnej dostępności adresacji udostępnione zostało repozytorium adresów (wyszukiwarka adresów) na bazie zasobów Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, które jest aktualizowane na bieżąco (raz na dobę). W przypadku gdy mieszkaniec wskaże punkt na mapie który wyświetla nieprawidłową nazwę ulicy – oprogramowanie działające w aplikacji (także portalu 19115), przekształca wskazany punkt na dane zgodne ze stanem faktycznym, opartym o dane geodezyjne, dzięki czemu do systemu informatycznego MCK 19115 trafiają adresy obowiązujące” – opisuje wiceprezydent Mencina.

Tomasz Mencina, wiceprezydent Warszawy

Przygotowujemy zgłoszenie do firmy Google, zawierające potrzebę dokonania aktualizacji nazw ulic aby prezentowane były zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Zastępca prezydenta zapewnie, że wszystkie sygnały przekazywane przez użytkowników miejskich usług są dla urzędu cennym źródłem informacji, które urzędnicy zawsze poddają głębokiej analizie. 

„Przygotowujemy zgłoszenie do firmy Google, zawierające potrzebę dokonania aktualizacji nazw ulic aby prezentowane były zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem jakości świadczonych przez nas usług i zachęcamy do dalszego korzystania, zarówno z aplikacji mobilnej jak i pozostałych kanałów kontaktu” – napisał na zakończenie wiceprezydent.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

