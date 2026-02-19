Miejska aplikacja wyświetla stare nazwy ulic. Urzędnicy zrzucają winę na światowego giganta

W odpowiedzi wiceprezydent Tomasz Mencina przyznał, że niewiele da się zrobić, bo aplikacja nie ma własnych map, lecz posługuje się… mapami Google. „Z uwagi na szeroki zakres komponentów prezentowanych w aplikacji na warstwie mapowej, przy wyborze technologii uwzględnione zostały zarówno kwestie atrakcyjnej strony wizualnej i ogólnej dostępności, bez ponoszenia kosztów po stronie dostawcy i odbiorcy usług. Istotne były dla nas także opinie mieszkańców w tym zakresie. Mapy Google oferują przyjazny interfejs, doskonale znany użytkownikom, zawierający elementy charakterystyczne na mapach – oznaczenia infrastruktury publicznej, pomników, przystanków komunikacji publicznej itp.” – zachwala wiceprezydent mapy.

Dodaje jednak, że nazwy ulic wyświetlane na mapach Google, mogą być aktualizowane z opóźnieniem i „zawierać przez to nieścisłości”.

Urzędowe obejście map Google

Urzędnicy znaleźli jednak wyjście, które mogło powstać tylko w urzędzie. „W celu pełnej dostępności adresacji udostępnione zostało repozytorium adresów (wyszukiwarka adresów) na bazie zasobów Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, które jest aktualizowane na bieżąco (raz na dobę). W przypadku gdy mieszkaniec wskaże punkt na mapie który wyświetla nieprawidłową nazwę ulicy – oprogramowanie działające w aplikacji (także portalu 19115), przekształca wskazany punkt na dane zgodne ze stanem faktycznym, opartym o dane geodezyjne, dzięki czemu do systemu informatycznego MCK 19115 trafiają adresy obowiązujące” – opisuje wiceprezydent Mencina.

Tomasz Mencina, wiceprezydent Warszawy Przygotowujemy zgłoszenie do firmy Google, zawierające potrzebę dokonania aktualizacji nazw ulic aby prezentowane były zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Zastępca prezydenta zapewnie, że wszystkie sygnały przekazywane przez użytkowników miejskich usług są dla urzędu cennym źródłem informacji, które urzędnicy zawsze poddają głębokiej analizie.

„Przygotowujemy zgłoszenie do firmy Google, zawierające potrzebę dokonania aktualizacji nazw ulic aby prezentowane były zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem jakości świadczonych przez nas usług i zachęcamy do dalszego korzystania, zarówno z aplikacji mobilnej jak i pozostałych kanałów kontaktu” – napisał na zakończenie wiceprezydent.