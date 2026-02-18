-2.1°C
Życie Warszawy
Pijany uciekinier w rowie. Zaatakował policjanta swoim autem

Publikacja: 18.02.2026 13:05

Lista przewinień zatrzymanego jest długa: od jazdy po pijanemu, przez niezatrzymanie się do kontroli, aż po atak na funkcjonariusza publicznego.

Foto: policja

M.B.
Prawie dwa promile alkoholu, brak prawa jazdy i ucieczka przed policją zakończona w rowie. 36-latek z okolic Mińska Mazowieckiego odpowie teraz za czynną napaść na funkcjonariusza, za co grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Do niebezpiecznych wydarzeń doszło w miejscowości Borówek. Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę seata. Mężczyzna zignorował jednak sygnały świetlne oraz dźwiękowe, gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. Podczas pościgu stwarzał realne zagrożenie dla innych osób na drodze, aż w końcu stracił panowanie nad kierownicą i wjechał do przydrożnego rowu.

Na wniosek policji i prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące.

Niebezpieczny manewr podczas interwencji

Nawet utknięcie w rowie nie powstrzymało agresywnego kierowcy. Mężczyzna wciąż próbował odjechać z miejsca zdarzenia. Gdy jeden z policjantów podszedł do auta i próbował wyciągnąć kluczyki ze stacyjki, 36-latek nagle ruszył do tyłu. Funkcjonariusz, aby uniknąć potrącenia, musiał wskoczyć na próg samochodu. Ten manewr został zakwalifikowany jako czynna napaść na policjanta. Na szczęście funkcjonariusz nie odniósł obrażeń, a napastnik został szybko obezwładniony.

Lista zarzutów i surowa kara

Badanie alkomatem wyjaśniło powody desperackiego zachowania zatrzymanego. Mężczyzna miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Dodatkowo okazało się, że w ogóle nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Lista przewinień jest długa: od jazdy po pijanemu, przez niezatrzymanie się do kontroli, aż po atak na funkcjonariusza publicznego.

Najbliższe miesiące spędzi w areszcie

Na wniosek policji i prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Oprócz grożącej mu kary do 10 lat pozbawienia wolności, 36-latek musi liczyć się z wysoką grzywną oraz wieloletnim zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Policja podkreśla, że każda próba agresji wobec mundurowych oraz jazda pod wpływem alkoholu będą spotykać się z bezwzględną reakcją organów ścigania.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

