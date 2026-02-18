Warszawiacy stawiają na komunikację miejską. Nowe dane z Barometru Warszawskiego

Mieszkańcy stolicy wysoko oceniają transport publiczny, przyznając mu w szkolnej skali mocną czwórkę. Najnowsze badanie opinii pokazuje, że pasażerowie najbardziej cenią system informacji, gęstą sieć przystanków oraz poczucie bezpieczeństwa.



Z najnowszego Barometru Warszawskiego wynika, że aż 86 proc. ankietowanych uważa transport publiczny za dobrze zarządzany. Jest to jeden z najlepiej ocenianych obszarów życia w stolicy, plasujący się na równi z ofertą kulturalną.

W ubiegłym roku warszawiacy wykonali łącznie ponad 932 mln podróży, korzystając z floty liczącej codziennie ponad 1400 autobusów i setek składów szynowych. Za tak sprawnie działający system miasto zapłaciło w zeszłym roku ponad 4,4 mld zł.

Największym mankamentem pozostaje duża liczba pasażerów w pojazdach w godzinach szczytu.

Co najbardziej cieszy pasażerów

Ankietowani szczegółowo ocenili poszczególne elementy podróżowania. Najwyższe noty zebrał system informacji pasażerskiej oraz liczba i rozmieszczenie przystanków. Bardzo dobrze wypada także poczucie bezpieczeństwa w pojazdach oraz jakość nowoczesnego taboru. Choć ogólna ocena jakości podróżowania wynosi solidne 7,62 w skali dziesięciostopniowej, mieszkańcy wskazują również pola do poprawy. Największym mankamentem pozostaje duża liczba pasażerów w pojazdach w godzinach szczytu.