Kolizja tramwajów na Placu Unii Lubelskiej. Sześć osób pod opieką ratowników

Do zdarzenia doszło przed godz. 7 na odcinku Marszałkowskiej na przystanku Plac Unii Lubelskiej 05 (w kierunku Mokotowa). Według wstępnych informacji przekazanych przez Komendę Stołeczną Policji, tramwaj linii 10 najechał na tył wozu linii 18, która w tym czasie stał na przystanku. Przyczyną kolizji było prawdopodobnie niezachowanie należytej ostrożności przez jednego z motorniczych.
Trawmaj linni 10 naechał skład linii 18, było sześć osób poszkodowanych
Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Strażacy oraz ratownicy medyczni udzielili pomocy sześciu osobom. Poszkodowani pasażerowie doznali głównie ogólnych stłuczeń i otarć, które nie zagrażają ich życiu. Prace na torowisku prowadzą funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego, którzy ustalają dokładny przebieg wypadku.
- Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o przyczynach zdarzenia. Z obydwu tramwajów zabezpieczamy monitoring, czyli kamery toru jazdy oraz rejestratory jazdy, czyli tak zwane "czarne skrzynki". Będziemy analizować, co mogło przyczynić się do tego zdarzenia - powiedział Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.
Wypadek spowodował całkowite zablokowanie przejazdu w kierunku południowych dzielnic Warszawy. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził trasy objazdowe dla linii 4, 10, 11, 14, 16 oraz 18. Składy jadące w stronę krańców Wyścigi, Sielce, Miasteczko Wilanów oraz PKP Służewiec omijają zablokowany odcinek.
Tramwaje linii 10 i 11 jadące w stronę Sielc i Wyścigów kursują teraz przez aleję Niepodległości i ulicę Rakowiecką, skąd wracają na ulicę Puławską. Podobny objazd dotyczy linii 4, 16 i 18, które zostały skierowane z ulicy Marszałkowskiej w Nowowiejską, a następnie przez aleję Niepodległości i Rakowiecką do swoich stałych tras.
Pasażerowie korzystający z komunikacji w rejonie placu Unii Lubelskiej powinni sprawdzać bieżące komunikaty na stronach ZTM. Utrudnienia mogą potrwać do czasu zakończenia czynności przez służby techniczne i uprzątnięcia uszkodzonych wagonów z torowiska. Sytuacja wpływa na płynność ruchu tramwajowego w dużej części miasta, dlatego warto rozważyć alternatywne połączenia autobusowe lub metro.
Tramwaje już wróciły na swoje normalne trasy