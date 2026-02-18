Kolizja tramwajów na Placu Unii Lubelskiej. Sześć osób pod opieką ratowników

W środę rano w centrum Warszawy doszło do zderzenia dwóch składów tramwajowych. Sześciu pasażerów odniosło lekkie obrażenia. Niestety jak donoszą pasażerowie skierowanie tak dużej liczby linii w Aleje Niepodległości spowodowało kompletny paraliż ruch tramwajowego w tej części miasta. Tramwaje wróciły już na swoje standardowe trasy.



Do zdarzenia doszło przed godz. 7 na odcinku Marszałkowskiej na przystanku Plac Unii Lubelskiej 05 (w kierunku Mokotowa). Według wstępnych informacji przekazanych przez Komendę Stołeczną Policji, tramwaj linii 10 najechał na tył wozu linii 18, która w tym czasie stał na przystanku. Przyczyną kolizji było prawdopodobnie niezachowanie należytej ostrożności przez jednego z motorniczych.

Trawmaj linni 10 naechał skład linii 18, było sześć osób poszkodowanych Foto: policja

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Strażacy oraz ratownicy medyczni udzielili pomocy sześciu osobom. Poszkodowani pasażerowie doznali głównie ogólnych stłuczeń i otarć, które nie zagrażają ich życiu. Prace na torowisku prowadzą funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego, którzy ustalają dokładny przebieg wypadku.

- Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o przyczynach zdarzenia. Z obydwu tramwajów zabezpieczamy monitoring, czyli kamery toru jazdy oraz rejestratory jazdy, czyli tak zwane "czarne skrzynki". Będziemy analizować, co mogło przyczynić się do tego zdarzenia - powiedział Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

Wypadek spowodował całkowite zablokowanie przejazdu w kierunku południowych dzielnic Warszawy. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził trasy objazdowe dla linii 4, 10, 11, 14, 16 oraz 18. Składy jadące w stronę krańców Wyścigi, Sielce, Miasteczko Wilanów oraz PKP Służewiec omijają zablokowany odcinek.