Życie Warszawy
Kolizja tramwajów na Placu Unii Lubelskiej. Sześć osób pod opieką ratowników

Publikacja: 18.02.2026 08:05

Tramwaj linii 10 najechał na tył wozu linii 18, która w tym czasie stał na przystanku. Przyczyną kol

Tramwaj linii 10 najechał na tył wozu linii 18, która w tym czasie stał na przystanku. Przyczyną kolizji było prawdopodobnie niezachowanie należytej ostrożności przez jednego z motorniczych.

Foto: policja

M.B.
W środę rano w centrum Warszawy doszło do zderzenia dwóch składów tramwajowych. Sześciu pasażerów odniosło lekkie obrażenia. Niestety jak donoszą pasażerowie skierowanie tak dużej liczby linii w Aleje Niepodległości spowodowało kompletny paraliż ruch tramwajowego w tej części miasta. Tramwaje wróciły już na swoje standardowe trasy.

Do zdarzenia doszło przed godz. 7 na odcinku Marszałkowskiej na przystanku Plac Unii Lubelskiej 05 (w kierunku Mokotowa). Według wstępnych informacji przekazanych przez Komendę Stołeczną Policji, tramwaj linii 10 najechał na tył wozu linii 18, która w tym czasie stał na przystanku. Przyczyną kolizji było prawdopodobnie niezachowanie należytej ostrożności przez jednego z motorniczych.

Trawmaj linni 10 naechał skład linii 18, było sześć osób poszkodowanych

Trawmaj linni 10 naechał skład linii 18, było sześć osób poszkodowanych

Foto: policja

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Strażacy oraz ratownicy medyczni udzielili pomocy sześciu osobom. Poszkodowani pasażerowie doznali głównie ogólnych stłuczeń i otarć, które nie zagrażają ich życiu. Prace na torowisku prowadzą funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego, którzy ustalają dokładny przebieg wypadku.

- Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o przyczynach zdarzenia. Z obydwu tramwajów zabezpieczamy monitoring, czyli kamery toru jazdy oraz rejestratory jazdy, czyli tak zwane "czarne skrzynki". Będziemy analizować, co mogło przyczynić się do tego zdarzenia - powiedział Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

Wypadek spowodował całkowite zablokowanie przejazdu w kierunku południowych dzielnic Warszawy. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził trasy objazdowe dla linii 4, 10, 11, 14, 16 oraz 18. Składy jadące w stronę krańców Wyścigi, Sielce, Miasteczko Wilanów oraz PKP Służewiec omijają zablokowany odcinek.

Tramwaje linii 10 i 11 jadące w stronę Sielc i Wyścigów kursują teraz przez aleję Niepodległości i ulicę Rakowiecką, skąd wracają na ulicę Puławską. Podobny objazd dotyczy linii 4, 16 i 18, które zostały skierowane z ulicy Marszałkowskiej w Nowowiejską, a następnie przez aleję Niepodległości i Rakowiecką do swoich stałych tras.

Jak zaplanować podróż

Pasażerowie korzystający z komunikacji w rejonie placu Unii Lubelskiej powinni sprawdzać bieżące komunikaty na stronach ZTM. Utrudnienia mogą potrwać do czasu zakończenia czynności przez służby techniczne i uprzątnięcia uszkodzonych wagonów z torowiska. Sytuacja wpływa na płynność ruchu tramwajowego w dużej części miasta, dlatego warto rozważyć alternatywne połączenia autobusowe lub metro.

Tramwaje już wróciły na swoje normalne trasy

Źródło: zyciewarszawy.pl

