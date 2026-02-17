Jechał zakosami. Rowerzysta na gazie na krajowej 79

Badanie alkomatem potwierdziło, że rowerzysta miał w organizmie niemal promil alkoholu.
Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 79 – jednej z tras, gdzie auta poruszają się z dużą prędkością. 52-letni mężczyzna jechał rowerem chwiejnym torem, co wzbudziło podejrzenia patrolu z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Funkcjonariusze zatrzymali rowerzystę do kontroli. Badanie alkomatem potwierdziło, że miał w organizmie niemal promil alkoholu. W takim stanie poruszanie się ruchliwą drogą krajową było ogromnym ryzykiem – nie tylko dla niego, ale i dla innych uczestników ruchu.
Wielu osobom wciąż wydaje się, że skoro to „tylko rower”, konsekwencje są niewielkie. Tymczasem rower to również pojazd, a jazda nim w stanie nietrzeźwości jest zabroniona i grozi mandatem, a nawet sprawą w sądzie.
Policjanci przypomnieli 52-latkowi, że wjeżdżając na tak ruchliwą trasę pod wpływem alkoholu, narażał swoje życie. Na drodze krajowej wystarczy chwila zawahania, gorsza ocena sytuacji czy spóźniona reakcja, by doszło do tragedii.
Policja apeluje o rozsądek. Niezależnie od tego, czy prowadzimy samochód, motocykl czy rower – zasady bezpieczeństwa są takie same. Trzeźwość to podstawa.