Życie Warszawy
Jechał zakosami. Rowerzysta na gazie na krajowej 79

Publikacja: 17.02.2026 18:50

Badanie alkomatem potwierdziło, że rowerzysta miał w organizmie niemal promil alkoholu.

Foto: policja

M.B.
52-latek wybrał się w podróż rowerem drogą krajową nr 79. Problem w tym, że miał w organizmie prawie promil alkoholu. Jego niepewna jazda szybko zwróciła uwagę policjantów z Piaseczna.

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 79 – jednej z tras, gdzie auta poruszają się z dużą prędkością. 52-letni mężczyzna jechał rowerem chwiejnym torem, co wzbudziło podejrzenia patrolu z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Funkcjonariusze zatrzymali rowerzystę do kontroli. Badanie alkomatem potwierdziło, że miał w organizmie niemal promil alkoholu. W takim stanie poruszanie się ruchliwą drogą krajową było ogromnym ryzykiem – nie tylko dla niego, ale i dla innych uczestników ruchu.

Wielu osobom wciąż wydaje się, że skoro to „tylko rower”, konsekwencje są niewielkie. Tymczasem rower to również pojazd, a jazda nim w stanie nietrzeźwości jest zabroniona i grozi mandatem, a nawet sprawą w sądzie.

Policjanci przypomnieli 52-latkowi, że wjeżdżając na tak ruchliwą trasę pod wpływem alkoholu, narażał swoje życie. Na drodze krajowej wystarczy chwila zawahania, gorsza ocena sytuacji czy spóźniona reakcja, by doszło do tragedii.

Policja apeluje o rozsądek. Niezależnie od tego, czy prowadzimy samochód, motocykl czy rower – zasady bezpieczeństwa są takie same. Trzeźwość to podstawa.

Źródło: zyciewarszawy.pl

