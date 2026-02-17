Pancerna wiceburmistrz Ochoty. Radni znów nie odwołali Justyny Glusman

Radni Koalicji Obywatelskiej i lewicowych ruchów miejskich znów nie przyszli na sesję rady dzielnicy poświęconą odwołaniu wiceburmistrz Justyny Glusman. Choć ruchy miejskie już dawno oficjalnie zerwały koalicję w dzielnicy, wiceburmistrzowie z ich nadania cały czas trwają na stanowiskach.



W październiku 2025 roku koalicja KO (Koalicja Obywatelska) z Lewicą (w tym Razem i Miasto Jest Nasze) oraz Ochocianami rozpadła się z powodu sporu o halę na Skrze – Lewica i Ochocianie opuścili porozumienie. KO nadal ma największy klub, ale nie ma w radzie dzielnicy większości. Mimo rozpadu koalicji rządzącej cały czas na stanowiskach pozostają więc przedstawiciele Lewicy i Ochocian – Justyna Glusman i Sławomir Cygler.

Już kolejny raz opozycyjni radni zwołali nadzwyczajną sesję, na której miałaby być odwołana wiceburmistrz Glusman. Po raz kolejny też radni zerwanej koalicji na nią nie przyszli.

Koalicja na Ochocie nie istnieje, ale trwa

Jak słyszymy, takie głosowanie mogłoby być niewygodne dla KO, która ze względu na rozpad koalicji powinna głosować za odwołaniem wiceburmistrz, ale jej się do tego nie spieszy. Alternatywą jest bowiem koalicja z PiS lub prawicowym klubem radnych Zawsze z Ochotą.

Tymczasem opozycyjni radni zarzucają Glusman niekompetencję i raz po raz próbują ją odwołać.