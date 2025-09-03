Radny aż nadto zaradny, czyli interpelacje za kasę. Samorządowy interes na Ochocie

- Jako wieloletni samorządowiec, z wielkim niepokojem i przykrością przyjąłem zarówno Pana pytania jak i odnaleziony w Spółdzielni materiał w postaci odpłatnych umów zlecenia z radnym Dzielnicy Ochota na wykonanie czynności jednoznacznie wynikających z zakresu wykonywanego mandatu jako radnego Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, za które to czynności radny pobiera dietę. Jak zatem może pobierać dodatkowo wynagrodzenie od podmiotu prywatnego jakim jest Spółdzielnia?! Powyższe oceniam jako absolutnie nieetyczne i kłócące się z ideą służby publicznej jaką jest sprawowanie mandatu radnego – przekazał „Życiu Warszawy” prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” Michał Wąsowicz, który przez 13 lat zajmował stanowisko burmistrza dzielnicy Włochy.

Pijacka awantura i niefortunne wypowiedzi

To nie pierwszy raz, kiedy Cezary Król ściąga na siebie uwagę. Kilka lat temu głośno było o alkohowo-awanturniczym incydencie, którego twarzą był nie kto inny jak Zaradny Radny. Co istotne w tej historii – Król pracował jako taksówkarz, był czynnym uczestnikiem protestów taksówkarzy, a tę działkę swojej działalności w Internecie prezentował pod pseudonimem „Warszawski Cierp”.

„W internecie pojawiło się nagranie, na którym widać, jak radny Cezary Król, znany również jako „Warszawski Cierp”, obrzuca jajkami i wyzywa przewoźnika, którego usługi zamówił. Po fali hejtu przyznał, że było to niewłaściwe. Tłumaczył to jednak alkoholem i nadmienił, że do incydentu doszło przed tym, jak założył „Warszawskiego Cierpa” i został wybrany na radnego” – informował w 2019 roku portal „Warszawa w Pigułce”.

Po wszystkim sam zainteresowany tłumaczył, że opisywanych czynów nie dopuścił się ani radny, ani „Warszawski Cierp”, a sam Czarek Król. W kontekście ujawnionej przez nas współpracy ze spółdzielnią, rodzi się pytanie, czy składane interpelacje formułował jako radny, czy zleceniobiorca WSM „Ochota”.

W roli eksperta do spraw problemów spółdzielni mieszkaniowych Król wypowiadał się na łamach Onetu. Tam padły słowa, że „nie ma prezesa, który nie bierze w łapę”. Po niefortunnej publikacji Zaradny Radny musiał opublikować sprostowanie. - Niesłusznie pomówiłem członków wielu zarządów spółdzielni mieszkaniowych, którzy na co dzień bardzo dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków – przepraszał później Król. W sprostowaniu przekonywał też, że jego wypowiedzi dotyczyły sytuacji w spółdzielniach, ale w latach dziewięćdziesiątych, a nie w czasach obecnych.

Pytania co Cezarego Króla

Skontaktowaliśmy się z radnym Cezarym Królem, aby zapytać o jego stanowisko w sprawie powiązań z WSM „Ochota”. Do momentu publikacji materiału nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Pytania, które skierowaliśmy do radnego, dotyczyły m.in. przyczyn pobierania wynagrodzenia za czynności, które należą do jego obowiązków służbowych, oraz konfliktu interesów, jaki może się w związku z tym pojawić.