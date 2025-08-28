„Wstyd i hańba tacy radni”. Kulisy głosowań w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie

Oczekujemy na wyniki głosowań z Pragi-Północ i Woli, które dotychczas nie przedstawiły swoich opinii.

Teatr demokracji na Targówku

Radny Rafał Suchocki z Targówka w swojej relacji z sesji rady dzielnicy nie pozostawił suchej nitki na radnych Koalicji Obywatelskiej. Opisał debatę jako „teatr demokracji” lub „kabaret monopolu”, zarzucając radnym ignorowanie głosu mieszkańców. Przypomniał, że w konsultacjach społecznych ponad 80 proc. warszawiaków poparło ograniczenie sprzedaży alkoholu nocą. Mimo merytorycznych argumentów opartych na danych z innych miast, radni z rządzącej na Targówku Platformy Obywatelskiej zagłosowali przeciwko prohibicji. Jak relacjonował Suchocki, merytoryczne argumenty „odbijały się od ściany politycznej lojalności”, a jeden z radnych stwierdził, że „nie przychodzi na sesje, żeby dyskutować”.

Absurdalna sytuacja na Żoliborzu

Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów paradoksu w tej debacie jest postawa żoliborskich radnych Koalicji Obywatelskiej i komitetu "Żoliborz ma głos". Jak donosi lokalny profil „Żoliborz Moje Miasto” i radny Jan Mencwel, ci sami politycy, którzy zagłosowali przeciwko ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu, złożyli wniosek o postawienie monitoringu na Sadach Żoliborskich, by „ograniczyć nocne rajdy alkoholowe, które mają przełożenie na akty wandalizmu i w znaczący sposób obniżają poczucie bezpieczeństwa”. Mencwel mówi wprost o głupocie polityków i również sugeruje, że radni działali według partyjnego polecenia.

Prawa handlu ważniejsze od spokoju w Wilanowie i na Pradze Południe

Również w Wilanowie, Lewica nie kryła rozczarowania postawą radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy odrzucili projekty. Z ich perspektywy, „interes kilku właścicieli sklepów okazał się ważniejszy niż bezpieczeństwo i spokój mieszkańców”. Lewica powoływała się na przykłady z Krakowa i Gdańska, gdzie nocna prohibicja znacząco zmniejszyła liczbę interwencji służb.

Podobnie emocjonalne było stanowisko radnej Doroty Spyrki z Pragi Południe. Po tym, jak radni Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciwko zakazowi, radna opublikowała ich nazwiska, obciążając ich odpowiedzialnością za przyszłe problemy. Apelowała do mieszkańców, by „odzywali się do nich, kiedy nie będą mogli zasnąć z powodu burd pod całodobowym monopolowym albo dostaw wódy realizowanych nocą”. „Wstyd i hańba tacy radni” – podsumowała Spyrka.

Wynik głosowania na Pradze-Południe Foto: Dorota Spyrka - radna Pragi-Południe

Jaki będzie finał?

Choć opinie rad dzielnic nie są wiążące, a ostateczna decyzja należy do Rady Warszawy, dominujący negatywny odzew z dzielnic wskazuje, że wprowadzenie nocnej prohibicji w stolicy jest mało prawdopodobne. Debaty pokazały, że mimo dowodów na skuteczność zakazu w innych miastach i wyraźnego poparcia społecznego, polityczna wola do jego wprowadzenia pozostaje niewystarczająca.