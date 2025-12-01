Grudniowa oferta UrsynLab: Szkolenia i konsultacje dla przedsiębiorców

UrsynLab, w ramach inicjatywy wspierania przedsiębiorczości na Ursynowie, przygotował na grudzień bogaty cykl bezpłatnych szkoleń i konsultacji.



Oferta skierowana jest do mieszkańców, którzy prowadzą lub planują założenie własnej działalności gospodarczej, a tematyka obejmuje kluczowe aspekty od rynku pracy i prawa, po księgowość i Krajowy System e-Faktur (KSeF).

Praktyczna wiedza na temat rynku pracy i biznesu

W grudniu odbędzie się pięć wydarzeń mających na celu dostarczenie przedsiębiorcom i kandydatom do pracy niezbędnej wiedzy: