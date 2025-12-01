Grudniowa oferta UrsynLab: Szkolenia i konsultacje dla przedsiębiorców

Oferta skierowana jest do mieszkańców, którzy prowadzą lub planują założenie własnej działalności gospodarczej, a tematyka obejmuje kluczowe aspekty od rynku pracy i prawa, po księgowość i Krajowy System e-Faktur (KSeF).
W grudniu odbędzie się pięć wydarzeń mających na celu dostarczenie przedsiębiorcom i kandydatom do pracy niezbędnej wiedzy:
Oprócz szkoleń grupowych, UrsynLab oferuje także indywidualne konsultacje ze specjalistami, skupiające się na najbardziej palących kwestiach prowadzenia firmy:
Wydarzenia odbywają się w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów. Szkolenia z rynku pracy i KSeF odbędą suę na I piętrze, w sali 136, natomiast konsultacje indywidualne na V piętrze, w sali 543. Zainteresowani uczestnicy proszeni są o wcześniejsze zapisy, które przyjmowane są telefonicznie pod numerem 22 443 73 30.