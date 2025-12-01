1.3°C
Życie Warszawy

Grudniowa oferta UrsynLab: Szkolenia i konsultacje dla przedsiębiorców

Publikacja: 01.12.2025 14:00

Foto: Adobe Stock

M.B.
UrsynLab, w ramach inicjatywy wspierania przedsiębiorczości na Ursynowie, przygotował na grudzień bogaty cykl bezpłatnych szkoleń i konsultacji.

Oferta skierowana jest do mieszkańców, którzy prowadzą lub planują założenie własnej działalności gospodarczej, a tematyka obejmuje kluczowe aspekty od rynku pracy i prawa, po księgowość i Krajowy System e-Faktur (KSeF).

Praktyczna wiedza na temat rynku pracy i biznesu

W grudniu odbędzie się pięć wydarzeń mających na celu dostarczenie przedsiębiorcom i kandydatom do pracy niezbędnej wiedzy:

  • Ukryty Rynek Pracy (4 grudnia, godz. 17:30–20): Szkolenie poprowadzi doradczyni zawodowa Agnieszka Pikuła. Uczestnicy dowiedzą się, jak funkcjonuje ukryty rynek pracy, a także poznają skuteczne metody budowania i wykorzystywania sieci kontaktów oraz profesjonalnego użycia platformy LinkedIn w celu znalezienia zatrudnienia.
  • Krajowy System e-Faktur – KSeF (5 grudnia, godz. 11-13): Spotkanie zorganizowane we współpracy z ekspertami z Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów. Omówione zostaną podstawy działania KSeF, zasady uwierzytelniania, autoryzacji i nadawania uprawnień, a także praktyczny proces wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych.
Indywidualne doradztwo prawne, księgowe i formalne

Oprócz szkoleń grupowych, UrsynLab oferuje także indywidualne konsultacje ze specjalistami, skupiające się na najbardziej palących kwestiach prowadzenia firmy:

  • Doradztwo Prawne dla Przedsiębiorców (8 grudnia, godz. 12-18): Prawnik Maciej Kasperowicz będzie udzielał indywidualnych konsultacji, koncentrując się między innymi na zagadnieniach związanych z prawem pracy oraz różnymi formami zatrudnienia dostępnymi dla przedsiębiorców.
  • Jak Założyć Firmę w CEIDG (11 grudnia, godz. 14-15): Konsultacje z pracownikami Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Dzielnicy Ursynów. To praktyczny poradnik krok po kroku, który pomoże uczestnikom w sprawnym założeniu własnej działalności gospodarczej.
  • Doradztwo Księgowo-Podatkowe (15 grudnia, godz. 12-18): Księgowa Kinga Sochan poprowadzi spotkania poświęcone kluczowym aspektom finansowym firmy. Omówione zostaną takie tematy jak wybór formy opodatkowania i rodzaju działalności, budżetowanie, kontrola finansowa oraz efektywne zarządzanie przepływami pieniężnymi (cash flow).

Informacje organizacyjne

Foto: mat. pras.

Wydarzenia odbywają się w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów. Szkolenia z rynku pracy i KSeF odbędą suę na I piętrze, w sali 136, natomiast konsultacje indywidualne na V piętrze, w sali 543. Zainteresowani uczestnicy proszeni są o wcześniejsze zapisy, które przyjmowane są telefonicznie pod numerem 22 443 73 30.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

