Naukowe produkty uboczne. Spin-offy na Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Warszawskim

Opracowywane przez spółkę cyfrowe technologie pomiarowe wpisują się w ideę Smart City oraz zrównoważonego rozwoju infrastruktury transportowej. Precyzyjna analiza jakości oświetlenia, zgodność z obowiązującymi normami, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a także wspieranie procesów dekarbonizacji i poprawa jakości życia i bezpieczeństwa osobistego mieszkańców – to tylko niektóre z korzyści, jakie zyskują samorządy i zarządcy dróg współpracujący z MobiLight Lighting Research sp. z o.o.

Spółka planuje dalszy rozwój cyfrowych technologii pomiarowych i narzędzi analitycznych oraz poszerzanie współpracy z jednostkami samorządowymi i branżą oświetleniową – tak, aby inteligentne i zrównoważone zarządzanie oświetleniem stało się standardem.

Spółki spin-off na Politechnice Warszawskiej

MobiLight to jedna z wielu spółek spin off na Politechnice. Uczelnia chce, żeby innowacyjne pomysły i technologie naukowców były wprowadzane na rynek. Proces ten wspiera zakładanie spółek spin-off, dzięki którym wyniki badań mogą zostać skomercjalizowane.

Spółka 3D GeoLAB pracuje nad rozwojem cyfrowego bliźniaka (ang. Digital Twin) dla miast. Digital Twin polega na stworzeniu cyfrowego modelu rzeczywistego obiektu lub systemu. Tak powstały model pozwala na przeprowadzanie testów i symulacji, które w rzeczywistości byłyby trudne i kosztowne do wykonania. Do jego budowy wykorzystuje technologię silnika gry, która jest skutecznym narzędziem do wizualizacji dużych zestawów danych. Spółka zajmuje się obsługą danych geoprzestrzennych w silniku gry, przeprowadzaniem symulacji i analiz GIS wraz z wyświetlaniem wyników. Dla tworzonego cyfrowego bliźniaka, w którym podstawą jest fotorealistyczny model 3D mesh kluczowym aspektem jest integracja różnych typów danych geoprzestrzennych.

ADJ Nanotechnology, założone w 2019 roku, to firma nanotechnologiczna skupiająca się na innowacyjnych i bioaktywnych proszkach nanokompozytowych o właściwościach samosterylizujących. Firma ma misję dostarczania nowoczesnych rozwiązań, opierając się na doświadczeniu założycieli i współpracy z uniwersytetami. Elastyczność pozwala na dostosowywanie się do dynamicznego rynku nanotechnologii w Polsce i Europie.

AzoCarbon jest spółką powstałą w celu rozwoju technologii inżynierii powierzchni, tj. procesów obróbek cieplno-chemicznych oraz obróbek powierzchniowych wykorzystujących niskotemperaturową plazmę, np. procesów obróbek jarzeniowych czy obróbek CVD i PVD, a także tzw. procesów hybrydowych.

Biotmi to połączenie wiedzy biotechnologicznej i mikrobiologicznej oraz doświadczenia w produkcji naturalnych surowców kosmetycznych. Obecnie produkuje są dwa naturalne produkty w biotechnologicznym procesie z wykorzystaniem drożdży: aromat różany – substancja nie tylko aromatyzująca, ale mająca działanie bakterio- i grzybobójcze oraz bioferment - nowość na rynku, unikalny przefermentowany olej roślinny wzbogacony o aromat różany, posiadający właściwości nawilżające i regenerujące.

BoneReg to zespół badawczy specjalizujący się w opracowywaniu biodegradowalnych materiałów, które pełnią rolę implantów wspierających odbudowę kości gąbczastej. Rozwiązania obejmują polimery biodegradowalne do zastosowań biomedycznych, materiały do regeneracji tkanki chrzęstnej i naczyń krwionośnych oraz wypełnienia ubytków kostnych, w tym krytyczne problemy związane z rekonstrukcją więzadeł i leczeniem osteoporozy. Topowym produktem firmy jest bioaktywny substytut kości gąbczastej, który dostarcza skuteczne "rusztowanie" dla komórek odbudowującej się kości, przyspieszając i zabezpieczając ten proces.

ChipCraft Sp. z o.o. to spin-off Politechniki Warszawskiej, założony w 2016 roku, którego misją jest tworzenie nowoczesnych produktów, będących pierwszym wyborem dla firm rozwijających elektronikę nGNSS (Global Navigation Satellite System) i Telehealth. Oferowane przez spółkę jednoukładowe rozwiązania pozwolą na tworzenie mniejszych, bardziej komfortowych i przystępnych cenowo urządzeń elektronicznych, umożliwiając ich szersze wprowadzenie do naszego życia.

Spółka Ecobean została powołana w grudniu 2018 roku dzięki inicjatywie naukowców z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, którzy opracowali sposób zagospodarowania odpadów powstających podczas parzenia kawy, jak również w procesie produkcji kawy rozpuszczalnej. Stworzono koncepcję i opracowano w skali laboratoryjnej technologię produkcji brykietów opałowych.

EMArges to firma specjalizująca się w rozwiązaniach do precyzyjnej charakteryzacji elektromagnetycznej materiałów. Ich produkty są skoncentrowane na pomiarach stałej dielektrycznej oraz tangensa strat dla różnorodnych dielektryków. Dodatkowo, firma zajmuje się charakteryzacją ferromagnesów, w tym wydobywaniem ich szerokości linii i współczynnika magnetyzacji.

EXOFRAME zajmuje się tworzeniem egzoszkieletów wzmacniających siłę człowieka. Dzięki postępowi w biomechanice, robotyce i naukach o sterowaniu egzoszkielety znajdują coraz szersze praktyczne zastosowanie. Oferowane przez firmę modele to pasywne konstrukcje o prostej i trwałej konstrukcji, łączące ergonomię z funkcjonalnością. Ich celem jest poprawa warunków pracy i życia poprzez redukcję obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego. Firma koncentruje się na rozwiązaniach, które zwiększają efektywność kosztową i jakość życia użytkowników.

Celem działalności spółki FIT jest produkcja nowych jonów, które znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach chemii, m.in. w akumulatorach, katalizie, produkcji polimerów czy cieczach jonowych.

Spółka Fuel Cell Poland (FCP) jako jedyna w Polsce i nieliczna w skali kontynentu dysponuje przetestowaną technologią produkcji stosów węglanowych ogniw paliwowych (MCFC = molten carbonate fuel cells), która może pomóc zmierzyć się z tym problemem. Mowa tu o węglanowych ogniwach paliwowych, które mogą być zastosowane w kilku obszarach m. in. w procesach wysokosprawnej kogeneracji / trigeneracji / mikrokogeneracji, wychwytu CO2 ze spalin, magazynowaniu energii w koncepcji „power-to-gas” lub „power-to-liquid”.

GKP Aero powstało 1 czerwca 2020 r. i jego głównym celem jest komercjalizacja badań, zwłaszcza tych prowadzonych przez Politechnikę Warszawską na lotnisku w Przasnyszu. Spółka specjalizuje się w multidyscyplinarnych projektach B+R, skupiając się na autonomicznych systemach bezzałogowych, lotnictwie niskoemisyjnym i ekologii w lotnictwie. Stanowi ogniwo łączące świat nauki z biznesem, a jej działalność obejmuje projekty, takie jak opracowanie stacji dokująco-ładującej dla bezzałogowych statków powietrznych wykorzystującej odnawialne źródła energii czy monitorowanie obszarów leśnych i pól rolniczych.

Spółka Heritage Imaging powstała w 2015 roku w ramach współpracy Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej z pracownikami Wydziału Mechatroniki PW i zajmuje się wprowadzeniem nowoczesnej techniki obrazowania do zastosowań muzealnych.

HIPERH2 skupia się na opracowywaniu rozwiązań w zakresie fotokatalitycznej produkcji wodoru z biomasy. Wykorzystuje do tego celu nanocząstki kompozytowe na bazie tlenku tytanu dekorowanego nanocząstkami o unikatowych właściwościach katalitycznych. Firma tworzy technologię bezemisyjną i zrównoważoną. Jej główne założenia to wykorzystanie energii słonecznej do konwersji substancji organicznych na zielony wodór, który może być później zastosowany w sektorze energetycznym, chemicznym i petrochemicznym.

IKOROL specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań antykorozyjnych dla różnych sektorów przemysłowych. Ich flagowy produkt, ikorol, to wielofunkcyjny preparat antykorozyjny najnowszej generacji.

JAS Technologie Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w obszarach sztucznej inteligencji, analizy obrazu, biometrii, telekomunikacji i systemów bezpieczeństwa. Firma współpracuje z renomowanymi partnerami biznesowymi, takimi jak Integrated Biometrics, LFV, SAAB Technologies czy Bosch Security Systems.

MaterialsCare świadczy usługi z zakresu: druku 3D, biomateriałów, toksyczności materiałów, inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej. Członkowie zespołu mają długoletnie doświadczenie zdobyte podczas realizacji licznych projektów badawczych.

Głównym celem działania spółki nanoMAT jest poszukiwanie nowych technologii i materiałów w obszarze inżynierii chemicznej nanomateriałów, szczególnie nanowęglowych, jak grafen płatkowy i nanorurki węglowe oraz znajdowanie dla tych materiałów innowacyjnych zastosowań. Dzięki swoim unikatowym fizykochemicznym właściwościom mogą one znaleźć szerokie zastosowanie, m.in. do produkcji biofarmeceutyków, nanokompozytów przewodzących lub materiałów o zwiększonej odporności termicznej.

NanoStal Sp. z o.o. dostarcza nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie innowacyjnej obróbki cieplnej stali. Tego rodzaju technologie prowadzą do wytworzenia specjalnego rodzaju struktury nanokrystalicznej, jakim jest struktura nanobainityczna, umożliwiająca osiągnięcie optymalnego kompromisu pomiędzy dużą wytrzymałością i plastycznością materiału. Materiał o tak unikatowych właściwościach może z powodzeniem zastąpić tradycyjnie obrobioną stal, wykorzystywaną w zastosowaniach przemysłowych, takich jak: elementy łącznikowe dużych konstrukcji stalowych w budownictwie lub infrastrukturze kolejowej i drogowej (np. szkielety hal, wiadukty kolejowe), wyspecjalizowane elementy składowe silników i maszyn, a także urządzeń (np. silniki samochodowe, maszyny górnicze) czy w przemyśle zbrojeniowym.

Novelinks Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji zaawansowanych materiałów kompozytowych do elektroniki drukowanej. Skupia się na pastach i tuszach do sitodruku, natryskiwania, druku atramentowego lub natrysku aerozolowego, pastach przewodzących, dielektrycznych i rezystywnych do technologii warstw grubych, a także różnych farbach, klejach i zawiesinach umożliwiających tworzenie warstw i powłok funkcjonalnych. Pierwsza linia produktów Novelinks obejmuje materiały oparte na grafenie, ale firma ma także szerokie doświadczenie w produkcji kompozytów opartych na graficie, nanorurkach węglowych, srebrze czy platynie.

Smart Fluid specjalizuje się w nowoczesnych technologiach materiałów ochronnych opartych na płynach zagęszczanych ścinaniem. W swoich produktach spółka wykorzystuje substancje nienewtonowskie, których lepkość wzrasta wraz ze zwiększaniem szybkości ścinania. Rozwój tej technologii rozpoczął się w 2009 roku, a obecnie firma posiada szereg opatentowanych rozwiązań.

XY-Sensing została założona przez pracowników Politechniki Warszawskiej z dużym doświadczeniem w technologiach radarowych, w tym radarów obrazujących, tzn. radarów obserwujących, śledzących, pasywnych, szumowych itp. Pracownicy XY-Sensing mają więcej niż 30 lat doświadczenia w opracowywaniu metod cyfrowego przetwarzania sygnałów w radarach i dziedzinie telekomunikacji. Misją XY-Sensing jest dostarczanie rozwiązań na wysokim poziomie na polu szeroko rozumianej technologii czujników mikrofalowych.

Spółki spin-off na Uniwersytecie Warszawskim

Na Uniwersytecie działa już siedem spółek typu spin-off. To firmy utworzone przez naukowców pracujących na UW, których udziałowcem jest właśnie uczelnia.

Firma GeoPulse, którą założył dr Przemysław Żelazowski i Krzysztof Stopa, zajmuje się satelitarnym monitoringiem upraw. Do prowadzenia swoich badań naukowcy wykorzystują satelity NASA, ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej) i prywatnych operatorów. Z kosmosu obserwują wiele indywidualnych pól uprawnych, a następnie zbierają i przetwarzają informacje w skali regionalnej. Pozwala to rozpoznawać anomalie i w niedalekiej przyszłości umożliwi alarmowanie o nich odpowiednich służb, a także przewidywanie plonów i czasu zbioru głównych upraw.

Naukowcy ze spółki RDLS wyhodowali bakterie, które usuwają metale ciężkie i substancje ropopochodne z wody albo gleb. Potrafią oddzielić ze ścieków przemysłowych ołów czy rtęć. Spółka może też wykonać badania monitoringu środowiska.

Z kolei pracownicy WARSAW GENOMICS tworzą bardzo czułe testy genetyczne, aby odszukać w genomie człowieka błędy odpowiedzialne za powstawanie chorób. Na podstawie tych badań potrafią stwierdzić np. prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś rodzaju nowotworu u konkretnej osoby.

AmerLab zajmuje się diagnostyką chorób pasożytniczych i odzwierzęcych u ludzi i zwierząt. Naukowcy przeprowadzają badania mikroskopowe, immunofluorescencyjne, molekularne i serologiczne. Może również licencjonować lub sprzedawać testy dużym firmom diagnostycznym.

Spektrino wykonuje oprogramowanie do zaawansowanych urządzeń pomiarowych np. do spektrometrów NMR. Pomiar, który zwykle trwał miesiąc, teraz może zajmować nawet kilka godzin. Opracowali również aplikację mobilną umożliwiającą zdalne monitorowanie pracy sprzętu badawczego.

Natomiast MJM Solutions opracowuje matematyczne metody analizy danych ruchu w internecie. Jest w stanie zoptymalizować budowę stron tak, żeby ich klient znajdował to, czego szuka w krótkim czasie.

Naukowcy z firmy Bactrem tworzą nowe technologie na potrzeby środowiska i rolnictwa ekologicznego. Zajmują się też rekultywacją zanieczyszczonych wód, gruntów, ziemi i odpadów. Opracowali szczepionkę bioremediacyjną, która usuwa substancje ropopochodne znajdujące się np. w gruntach leżących niedaleko rafinerii, poligonów wojskowych czy bocznic kolejowych.

Gotowość do wsparcia spin-offa

Warto zauważyć, że tworzenie spółek spin-off jest jednym z bardziej złożonych sposobów na komercjalizację wyników prac badawczych jednostek naukowych. Mają jednak one tę przewagę, że inwestorzy nie mają możliwości inwestowania w szeroko pojętą uczelnię – mogą i chcą za to inwestować w prężnie rozwijające się spółki, skupiające się na jednym projekcie – w spin-offy. W zamian za udziały w spółce są gotowi wesprzeć spin-offa finansowo i umożliwić rozbudowanie go w przynoszącą zyski firmę.

Ponadto, większość grantów wdrożeniowych otrzymują przedsiębiorstwa. Dużo trudniej jest uzyskać jakiekolwiek dofinansowanie na badania lub wdrożenie gotowej technologii bez założenia wyspecjalizowanej spółki.