Warszawskie uczelnie walczą z rezygnacjami ze studiów. Jak poważne jest to zjawisko?

Z drugiej strony uczelnia obserwuje spadek liczby przerw w studiowaniu czy korekt ścieżki studiów (to sytuacja, w której student – po rezygnacji ze swojego kierunku na ponad rok – nie ukończył go z dyplomem, ale w ciągu 12 miesięcy od rezygnacji rozpoczął studia na innym kierunku w Polsce). Może to oznaczać, że część studentów podejmuje decyzję o zmianie kierunku czy uczelni bardziej świadomie i szybciej.

– Z naszych danych wynika, że studenci kierunków społecznych rzadziej całkowicie rezygnują z kształcenia. W przypadku nauk ścisłych i przyrodniczych typowym zjawiskiem jest raczej korekta ścieżki studiów – dodaje dr Modzelewska

32 proc. studentów przerywa studia na Politechnice Warszawskiej

Z kolei na Politechnice Warszawskiej, na I stopniu studiów stacjonarnych, 68 proc. studentów kończy rozpoczęte studia. Odsetek ten jest zresztą zmienny dla poszczególnych lat studiowania: w 2024 r. rezygnacja po pierwszym roku studiów utrzymywała się na poziomie poniżej 30 proc. a rezygnacje po drugim roku studiów to zaledwie 5 proc. studiujących.

– Zjawisko to utrzymuje się na mniej więcej tym samym poziomie, oscylując na poziomie 30 – 35 procent w skali całej Politechniki Warszawskiej. Są to dane za lata 2019 – 2024 i dotyczą różnicy pomiędzy liczbą studentów na I a na III roku studiów stacjonarnych I stopnia – wyjaśnia Krzysztof Szymański, rzecznik Politechniki Warszawskiej.

Również Politechnika Warszawska prowadzi działania mające na celu zachęcanie studentów do pozostania na uczelni i kontynuowaniu studiów do czasu otrzymania dyplomu. – Oczywiście nie mamy tu na myśli działań, które obniżałyby poziom kształcenia, ale takie, które zachęcają do np. zmiany kierunku czy wydziału na podstawie preferencji osób studiujących – tłumaczy Krzysztof Szymański. – Poza działaniami z zakresu dydaktyki, Politechnika Warszawska wspiera również osoby, których sytuacji materialna mogłaby być przyczyną rezygnacji ze studiów – oferujemy miejsca w akademikach i stypendia socjalne. Politechnika Warszawska zapewnia również wsparcie psychologiczne, co szczególnie w ostatnim czasie jest ważnym elementem wspierania młodzieży – dodaje.

Stabilnie na Uniwersytecie SWPS

Na Uniwersytecie SWPS średni wskaźnik rezygnacji ze studiów w skali wszystkich kierunków pozostaje w ostatnim czasie na podobnym poziomie. Uczelnia nie obserwujemy narastania tego zjawiska – przeciwnie, od 2023 roku utrzymuje się tendencja spadkowa. Zjawisko rezygnacji ze studiów nie koncentruje się na konkretnym kierunku czy wydziale – wartości są zbliżone w przypadku większości kierunków.

Uniwersytet planuje działania ukierunkowane na dalsze ograniczenie skali rezygnacji ze studiów. Obejmą one m.in. projekt „StayOn USWPS: Monitorowanie ryzyka drop-outu i doradztwo indywidualne ds. studenckich oraz kariery”, który pozwoli uczelnie systemowo monitorować ryzyka drop-outu i prowadzić doradztwo dla osób studiujących.

Program obejmie m.in. wdrożenie rozwiązania technologicznego wykorzystującego elementy uczenia maszynowego (AI). Umożliwi to zespołom obsługowym wychwycenie z wyprzedzeniem sytuacji studenta o wysokim ryzyku skreślenia czy rezygnacji i wprowadzenie doradztwa indywidualnego. Planowane jest też opracowanie programu rozwoju kompetencji osób studiujących, którego celem będzie przeciwdziałanie drop-outowi ze względu na czynniki indywidualne.