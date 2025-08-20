Nowy ranking szanghajski. Warszawska uczelnia wypadła z zestawienia

Z kolei Warszawski Uniwersytet Medyczny w 2024 roku był klasyfikowany w przedziale 901-1000, natomiast w rankingu 2025 już się nie pojawił.
Ukazał się najnowszy ranking szanghajski, czyli Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2025, który ocenia najlepsze uczelnie wyższe na świecie pod kątem osiągnięć naukowych i badawczych.
Najwyżej z polskich uczelni uplasował się Uniwersytet Warszawski, który znalazł się w prestiżowym przedziale 401–500 najlepszych uczelni na świecie. Jest to jedyna polska uczelnia obecna w pierwszej pięćsetce rankingu.
Drugą z warszawskich uczelni w rankingu jest Politechnika Warszawska, która tym razem została sklasyfikowana w przedziale 901–1000. Choć jest to dalsza pozycja, obecność Politechniki wśród najlepszych tysiąca uczelni na świecie nadal potwierdza jej znaczenie w dziedzinie nauk technicznych i inżynieryjnych.
W porównaniu do poprzedniego roku, liczba polskich uczelni w rankingu nieznacznie się zmniejszyła – w 2024 roku notowano ich osiem, a obecnie siedem. Tuż za Uniwersytetem Warszawskim w rankingu uplasował się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Politechnika Gdańska zajęły miejsce w przedziale 801-900. W przedziale 901-1000 znalazły się trzy uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechnika Warszawska. Obecność tych uczelni w światowym rankingu świadczy o wysokim poziomie polskiej nauki i jej rosnącym znaczeniu na arenie międzynarodowej.
Z kolei Warszawski Uniwersytet Medyczny w 2024 roku był klasyfikowany w przedziale 901-1000, natomiast w rankingu 2025 już się nie pojawił.
Lista Szanghajska ocenia uczelnie na podstawie liczby laureatów Nagrody Nobla i Medalu Fieldsa, jakości publikacji naukowych oraz cytowań, co sprawia, że jej wyniki są jednymi z najbardziej wiarygodnych i cenionych na świecie.
Na pierwszych miejscach Liście Szanghajskiej 2025 znajdują się trzy amerykańskie uczelnie: Harvard University, Stanford University oraz Massachusetts Institute of Technology (MIT). Są to niezmiennie światowi liderzy rankingu, z największym dorobkiem naukowym, liczbą noblistów i wpływowych publikacji. Za nimi plasują się takie uczelnie jak University of Cambridge i University of California, Berkeley. Wysokie lokaty w rankingu ARWU zajmują przede wszystkim amerykańskie i brytyjskie uniwersytety o długiej tradycji i intensywnych badaniach naukowych.