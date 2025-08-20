Nowy ranking szanghajski. Warszawska uczelnia wypadła z zestawienia

W tegorocznej edycji rankingu szanghajskiego wśród tysiąca najlepszych szkół wyższych na świecie znalazły się tylko dwie warszawskie uczelnie.



Ukazał się najnowszy ranking szanghajski, czyli Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2025, który ocenia najlepsze uczelnie wyższe na świecie pod kątem osiągnięć naukowych i badawczych.

Uniwersytet Warszawski na czele polskich uczelni

Najwyżej z polskich uczelni uplasował się Uniwersytet Warszawski, który znalazł się w prestiżowym przedziale 401–500 najlepszych uczelni na świecie. Jest to jedyna polska uczelnia obecna w pierwszej pięćsetce rankingu.

Drugą z warszawskich uczelni w rankingu jest Politechnika Warszawska, która tym razem została sklasyfikowana w przedziale 901–1000. Choć jest to dalsza pozycja, obecność Politechniki wśród najlepszych tysiąca uczelni na świecie nadal potwierdza jej znaczenie w dziedzinie nauk technicznych i inżynieryjnych.

W porównaniu do poprzedniego roku, liczba polskich uczelni w rankingu nieznacznie się zmniejszyła – w 2024 roku notowano ich osiem, a obecnie siedem. Tuż za Uniwersytetem Warszawskim w rankingu uplasował się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Politechnika Gdańska zajęły miejsce w przedziale 801-900. W przedziale 901-1000 znalazły się trzy uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechnika Warszawska. Obecność tych uczelni w światowym rankingu świadczy o wysokim poziomie polskiej nauki i jej rosnącym znaczeniu na arenie międzynarodowej.