Życie Warszawy

Nowy ranking szanghajski. Warszawska uczelnia wypadła z zestawienia

Publikacja: 20.08.2025 07:55

Z kolei Warszawski Uniwersytet Medyczny w 2024 roku był klasyfikowany w przedziale 901-1000, natomiast w rankingu 2025 już się nie pojawił.

W tegorocznej edycji rankingu szanghajskiego wśród tysiąca najlepszych szkół wyższych na świecie znalazły się tylko dwie warszawskie uczelnie.

Ukazał się najnowszy ranking szanghajski, czyli Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2025, który ocenia najlepsze uczelnie wyższe na świecie pod kątem osiągnięć naukowych i badawczych.

Uniwersytet Warszawski na czele polskich uczelni

Najwyżej z polskich uczelni uplasował się Uniwersytet Warszawski, który znalazł się w prestiżowym przedziale 401–500 najlepszych uczelni na świecie. Jest to jedyna polska uczelnia obecna w pierwszej pięćsetce rankingu.

Drugą z warszawskich uczelni w rankingu jest Politechnika Warszawska, która tym razem została sklasyfikowana w przedziale 901–1000. Choć jest to dalsza pozycja, obecność Politechniki wśród najlepszych tysiąca uczelni na świecie nadal potwierdza jej znaczenie w dziedzinie nauk technicznych i inżynieryjnych.

W porównaniu do poprzedniego roku, liczba polskich uczelni w rankingu nieznacznie się zmniejszyła – w 2024 roku notowano ich osiem, a obecnie siedem. Tuż za Uniwersytetem Warszawskim w rankingu uplasował się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Politechnika Gdańska zajęły miejsce w przedziale 801-900. W przedziale 901-1000 znalazły się trzy uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechnika Warszawska. Obecność tych uczelni w światowym rankingu świadczy o wysokim poziomie polskiej nauki i jej rosnącym znaczeniu na arenie międzynarodowej.

Warszawski Uniwersytet Medyczny zniknął z rankingu

Z kolei Warszawski Uniwersytet Medyczny w 2024 roku był klasyfikowany w przedziale 901-1000, natomiast w rankingu 2025 już się nie pojawił.

Lista Szanghajska ocenia uczelnie na podstawie liczby laureatów Nagrody Nobla i Medalu Fieldsa, jakości publikacji naukowych oraz cytowań, co sprawia, że jej wyniki są jednymi z najbardziej wiarygodnych i cenionych na świecie.

Na pierwszych miejscach Liście Szanghajskiej 2025 znajdują się trzy amerykańskie uczelnie: Harvard University, Stanford University oraz Massachusetts Institute of Technology (MIT). Są to niezmiennie światowi liderzy rankingu, z największym dorobkiem naukowym, liczbą noblistów i wpływowych publikacji. Za nimi plasują się takie uczelnie jak University of Cambridge i University of California, Berkeley. Wysokie lokaty w rankingu ARWU zajmują przede wszystkim amerykańskie i brytyjskie uniwersytety o długiej tradycji i intensywnych badaniach naukowych.

