Życie Warszawy
Warszawa zwiększa wydatki na stypendia artystyczne

Publikacja: 23.12.2025 11:15

Foto: mat. pras.

M.B.
Niemal trzy miliony złotych przeznaczy stolica na wsparcie twórców w ramach szesnastej edycji stypendiów artystycznych m.st. Warszawy. Z ogłoszonej właśnie listy wynika, że finansowanie otrzyma 59 osób reprezentujących różne dziedziny kultury.

Program ten od lat stanowi istotny element polityki kulturalnej miasta, umożliwiając realizację projektów zarówno uznanym artystom, jak i osobom debiutującym.

Rekordowy budżet i wyższe stawki wsparcia

W nadchodzącym roku budżet na stypendia artystyczne wyniesie 2 970 000 złotych. Jest to kwota o niemal pół miliona złotych wyższa niż w roku ubiegłym. Wraz ze wzrostem ogólnej puli środków, zwiększeniu uległa również wysokość indywidualnego wsparcia miesięcznego, które od 2026 roku wynosić będzie 4,5 tys. zł brutto.

Zainteresowanie programem utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Do bieżącej edycji wpłynęło 888 wniosków. Po analizie zgłoszeń komisja stypendialna wyłoniła 59 laureatów, z których 51 otrzyma stypendia roczne, a 8 osób wsparcie półroczne. Szczegółowa lista nazwisk została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osiem dziedzin aktywności twórczej

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy są przyznawane w szerokim spektrum kategorii. Obejmują one film, literaturę, muzykę, taniec, teatr, sztuki wizualne i design, a także opiekę nad zabytkami oraz upowszechnianie kultury. Tak sformułowany zakres pozwala na wsparcie różnorodnych inicjatyw, od projektów badawczych po konkretne dzieła artystyczne powstające w przestrzeni miejskiej.

Środki te są adresowane do osób bezpośrednio związanych ze stołecznym życiem kulturalnym. Dzięki nim twórcy mogą sfinansować czas poświęcony na pracę kreatywną, co w wielu przypadkach przekłada się na powstanie istotnych dla miasta wydarzeń i publikacji.

Wpływ programu na stabilność pracy artystycznej

W ciągu szesnastu lat funkcjonowania programu miasto przyznało blisko 650 stypendiów, których łączna wartość przekroczyła 20 milionów złotych. Z perspektywy beneficjentów stałe, comiesięczne finansowanie jest kluczowe dla zachowania ciągłości pracy nad projektami. Systematyczne wsparcie finansowe pozwala na skupienie się na procesie twórczym oraz zapewnia niezbędną stabilność zawodową.

Dokonania dotychczasowych stypendystów oraz ich biogramy są gromadzone na dedykowanej stronie internetowej, prowadzonej we współpracy z redakcją Dwutygodnika. Serwis ten stanowi bazę wiedzy o projektach zrealizowanych dzięki funduszom miejskim i promuje sylwetki osób kształtujących współczesną kulturę Warszawy.

