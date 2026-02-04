„Świeża krew” w Radzie Młodych Uczonych Politechniki Warszawskiej

dr inż. Zuzanna Bojarska – Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

dr inż.Przemysław Dzięgielewski – Wydział Fizyki

dr inż. Paweł Gilewski – Wydział Inżynierii Środowiska

dr inż. Anna Jachimowicz – Wydział Architektury

dr inż. Bartosz Janaszek – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

dr inż. Anna Jodko-Władzińska – Wydział Mechatroniki

dr Maciej Kulik – Wydział Administracji i Nauk Społecznych

dr inż. Kamil Majchrowicz – Wydział Inżynierii Materiałowej

dr Michał Masłowski – Wydział Administracji i Nauk Społecznych

dr inż. Wojciech Ostrowski – Wydział Geodezji i Kartografii

dr inż. Małgorzata Wesoły – Wydział Chemiczny

dr inż. Michał Zwierzyński – Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

dr inż. Mateusz Żurawski – Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Rada Młodych Uczonych Politechniki Warszawskiej aktywnie działa na rzecz wzmocnienia głosu młodych badaczy w strukturach decyzyjnych uczelni

Czym jest Rada Młodych Uczonych Politechniki Warszawskiej?

Rada Młodych Uczonych Politechniki Warszawskiej powstała z inicjatywy rektora prof. Krzysztofa Zaremby, przy nadzorze prorektora ds. nauki prof. Mariusza Malinowskiego.

Głównym zadaniem Rady jest podnoszenie kompetencji naukowych młodych badaczy PW poprzez inicjowanie i wspieranie kluczowych inicjatyw. Obejmuje to organizację seminariów, konferencji oraz wydarzeń integracyjnych, które ułatwiają networking i wymianę doświadczeń między przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych. Rada reprezentuje także środowisko młodych naukowców wobec władz uczelni, lobbując za lepszymi warunkami kariery, w tym usprawnieniami w aplikowaniu o granty i projekty badawcze.

Inne priorytety to zwiększanie skuteczności w zdobywaniu funduszy zewnętrznych oraz budowanie współpracy interdyscyplinarnej, co ma kluczowe znaczenie w erze złożonych wyzwań technologicznych. Znajduje się tam po jednym reprezentancie z każdej dyscypliny naukowej PW, co zapewnia szeroką perspektywę – początkowo było to 15 osób, obecnie 31.

W pierwszym roku działalności rada zorganizowała „Naukowy Mixxer Młodych” – innowacyjne wydarzenie łączące naukowców z różnych dziedzin, inspirujące do wspólnych projektów i nowych współprac. To inicjatywa nie tylko zintegrowała środowisko, ale także zwiększyła szanse na sukces w konkursach grantowych, takich jak te z Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Działania Rady Młodych Uczonych Politechniki Warszawskiej

Przykładowo identyfikuje bieżące potrzeby, takie jak wsparcie dla młodych rodziców czy usprawnienia w aplikowaniu o granty, przekazując je bezpośrednio do rektora prof. Krzysztofa Zaremby.

W kontekście ewaluacji dyscyplin naukowych – kluczowej dla finansowania i prestiżu PW – rada wspiera młodych w procesie ciągłej oceny jakości nauki. Uczestniczy w działaniach podnoszących wyniki ewaluacji, np. poprzez seminaria i networking, co pomaga w osiąganiu wysokich kategorii (jak A+ w naukach prawnych na PW). Jej rola doradcza obejmuje proponowanie rozwiązań poprawiających kryteria oceny efektów finansowych i wpływu na społeczeństwo, zgodnie z ustawą 2.0.

Rada promuje rozwój ścieżek publikowania w trybie otwartego dostępu (OA), co wpływa na wyższą punktację w wykazach ministerialnych. Inicjatywy te ułatwiają młodym naukowcom zdobywanie punktów za publikacje (np. 20-200 pkt za monografie w zależności od wydawcy), zwiększając konkurencyjność w awansach i grantach. Poprzez warsztaty i rekomendacje, wspiera dostosowanie strategii publikacyjnej do aktualnych komunikatów MEiN, minimalizując bariery dla początkujących badaczy.

Radzie przewodniczy dr hab. inż. Artur Kasprzak, prof. uczelni (Wydział Chemiczny), a jego zastępcą jest dr hab. inż. Marcel Młyńczak, prof. uczelni (Wydział Mechatroniki). Rolę sekretarza pełni dr inż. Nina Wezynfeld (Wydział Chemiczny).