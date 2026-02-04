-1.2°C
Życie Warszawy
„Świeża krew” w Radzie Młodych Uczonych Politechniki Warszawskiej

Publikacja: 04.02.2026 11:00

Rada Młodych Uczonych Politechniki Warszawskiej Powstała z inicjatywy rektora prof. Krzysztofa Zarem

Rada Młodych Uczonych Politechniki Warszawskiej Powstała z inicjatywy rektora prof. Krzysztofa Zaremby, przy nadzorze prorektora ds. nauki prof. Mariusza Malinowskiego.

Foto: Adobe Stock

rbi
Szesnaścioro naukowców zostało powołanych do gremium wspierającego rozwój młodych badaczy Politechniki Warszawskiej. Radę tworzy obecnie 31 osób.

Rada Młodych Uczonych PW została utworzona w grudniu 2024 roku. Jej główne zadania to wspieranie w działaniach mających na celu podnoszenie kompetencji naukowych młodych naukowców Politechniki Warszawskiej, inicjowanie działań, w tym organizowanie wspierających rozwój seminariów i konferencji oraz reprezentowanie środowiska.

Do rady dołączyli kolejni młodzi badacze:

  • dr inż. Patrycja Baranowska – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
  • dr Krzysztof Bartczak – Wydział Zarządzania
  • mgr inż. Juliusz Bojarczuk – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • dr inż. Zuzanna Bojarska – Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
  • dr inż.Przemysław Dzięgielewski – Wydział Fizyki
  • dr inż. Paweł Gilewski – Wydział Inżynierii Środowiska
  • dr inż. Anna Jachimowicz – Wydział Architektury
  • dr inż. Bartosz Janaszek – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • dr inż. Anna Jodko-Władzińska – Wydział Mechatroniki
  • dr Maciej Kulik – Wydział Administracji i Nauk Społecznych
  • dr inż. Kamil Majchrowicz – Wydział Inżynierii Materiałowej
  • dr Michał Masłowski – Wydział Administracji i Nauk Społecznych
  • dr inż. Wojciech Ostrowski – Wydział Geodezji i Kartografii
  • dr inż. Małgorzata Wesoły – Wydział Chemiczny
  • dr inż. Michał Zwierzyński – Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
  • dr inż. Mateusz Żurawski – Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Rada Młodych Uczonych Politechniki Warszawskiej aktywnie działa na rzecz wzmocnienia głosu młodych badaczy w strukturach decyzyjnych uczelni

Czym jest Rada Młodych Uczonych Politechniki Warszawskiej?

Rada Młodych Uczonych Politechniki Warszawskiej powstała z inicjatywy rektora prof. Krzysztofa Zaremby, przy nadzorze prorektora ds. nauki prof. Mariusza Malinowskiego.

Głównym zadaniem Rady jest podnoszenie kompetencji naukowych młodych badaczy PW poprzez inicjowanie i wspieranie kluczowych inicjatyw. Obejmuje to organizację seminariów, konferencji oraz wydarzeń integracyjnych, które ułatwiają networking i wymianę doświadczeń między przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych. Rada reprezentuje także środowisko młodych naukowców wobec władz uczelni, lobbując za lepszymi warunkami kariery, w tym usprawnieniami w aplikowaniu o granty i projekty badawcze.

Inne priorytety to zwiększanie skuteczności w zdobywaniu funduszy zewnętrznych oraz budowanie współpracy interdyscyplinarnej, co ma kluczowe znaczenie w erze złożonych wyzwań technologicznych. Znajduje się tam po jednym reprezentancie z każdej dyscypliny naukowej PW, co zapewnia szeroką perspektywę – początkowo było to 15 osób, obecnie 31.

W pierwszym roku działalności rada zorganizowała „Naukowy Mixxer Młodych” – innowacyjne wydarzenie łączące naukowców z różnych dziedzin, inspirujące do wspólnych projektów i nowych współprac. To inicjatywa nie tylko zintegrowała środowisko, ale także zwiększyła szanse na sukces w konkursach grantowych, takich jak te z Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Działania Rady Młodych Uczonych Politechniki Warszawskiej

Rada Młodych Uczonych Politechniki Warszawskiej aktywnie działa na rzecz wzmocnienia głosu młodych badaczy w strukturach decyzyjnych uczelni. Jako organ doradczy rektora i prorektora ds. nauki, reprezentuje środowisko przed władzami PW, w tym Senatem, co pozwala wpływać na politykę naukową.

Przykładowo identyfikuje bieżące potrzeby, takie jak wsparcie dla młodych rodziców czy usprawnienia w aplikowaniu o granty, przekazując je bezpośrednio do rektora prof. Krzysztofa Zaremby.

W kontekście ewaluacji dyscyplin naukowych – kluczowej dla finansowania i prestiżu PW – rada wspiera młodych w procesie ciągłej oceny jakości nauki. Uczestniczy w działaniach podnoszących wyniki ewaluacji, np. poprzez seminaria i networking, co pomaga w osiąganiu wysokich kategorii (jak A+ w naukach prawnych na PW). Jej rola doradcza obejmuje proponowanie rozwiązań poprawiających kryteria oceny efektów finansowych i wpływu na społeczeństwo, zgodnie z ustawą 2.0.

Rada promuje rozwój ścieżek publikowania w trybie otwartego dostępu (OA), co wpływa na wyższą punktację w wykazach ministerialnych. Inicjatywy te ułatwiają młodym naukowcom zdobywanie punktów za publikacje (np. 20-200 pkt za monografie w zależności od wydawcy), zwiększając konkurencyjność w awansach i grantach. Poprzez warsztaty i rekomendacje, wspiera dostosowanie strategii publikacyjnej do aktualnych komunikatów MEiN, minimalizując bariery dla początkujących badaczy.

Radzie przewodniczy dr hab. inż. Artur Kasprzak, prof. uczelni (Wydział Chemiczny), a jego zastępcą jest dr hab. inż. Marcel Młyńczak, prof. uczelni (Wydział Mechatroniki). Rolę sekretarza pełni dr inż. Nina Wezynfeld (Wydział Chemiczny).

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

