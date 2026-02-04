„Świeża krew” w Radzie Młodych Uczonych Politechniki Warszawskiej

Rada Młodych Uczonych Politechniki Warszawskiej Powstała z inicjatywy rektora prof. Krzysztofa Zaremby, przy nadzorze prorektora ds. nauki prof. Mariusza Malinowskiego.
Rada Młodych Uczonych PW została utworzona w grudniu 2024 roku. Jej główne zadania to wspieranie w działaniach mających na celu podnoszenie kompetencji naukowych młodych naukowców Politechniki Warszawskiej, inicjowanie działań, w tym organizowanie wspierających rozwój seminariów i konferencji oraz reprezentowanie środowiska.
Do rady dołączyli kolejni młodzi badacze:
Głównym zadaniem Rady jest podnoszenie kompetencji naukowych młodych badaczy PW poprzez inicjowanie i wspieranie kluczowych inicjatyw. Obejmuje to organizację seminariów, konferencji oraz wydarzeń integracyjnych, które ułatwiają networking i wymianę doświadczeń między przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych. Rada reprezentuje także środowisko młodych naukowców wobec władz uczelni, lobbując za lepszymi warunkami kariery, w tym usprawnieniami w aplikowaniu o granty i projekty badawcze.
Inne priorytety to zwiększanie skuteczności w zdobywaniu funduszy zewnętrznych oraz budowanie współpracy interdyscyplinarnej, co ma kluczowe znaczenie w erze złożonych wyzwań technologicznych. Znajduje się tam po jednym reprezentancie z każdej dyscypliny naukowej PW, co zapewnia szeroką perspektywę – początkowo było to 15 osób, obecnie 31.
W pierwszym roku działalności rada zorganizowała „Naukowy Mixxer Młodych” – innowacyjne wydarzenie łączące naukowców z różnych dziedzin, inspirujące do wspólnych projektów i nowych współprac. To inicjatywa nie tylko zintegrowała środowisko, ale także zwiększyła szanse na sukces w konkursach grantowych, takich jak te z Narodowego Centrum Nauki (NCN).
Rada Młodych Uczonych Politechniki Warszawskiej aktywnie działa na rzecz wzmocnienia głosu młodych badaczy w strukturach decyzyjnych uczelni. Jako organ doradczy rektora i prorektora ds. nauki, reprezentuje środowisko przed władzami PW, w tym Senatem, co pozwala wpływać na politykę naukową.
Przykładowo identyfikuje bieżące potrzeby, takie jak wsparcie dla młodych rodziców czy usprawnienia w aplikowaniu o granty, przekazując je bezpośrednio do rektora prof. Krzysztofa Zaremby.
W kontekście ewaluacji dyscyplin naukowych – kluczowej dla finansowania i prestiżu PW – rada wspiera młodych w procesie ciągłej oceny jakości nauki. Uczestniczy w działaniach podnoszących wyniki ewaluacji, np. poprzez seminaria i networking, co pomaga w osiąganiu wysokich kategorii (jak A+ w naukach prawnych na PW). Jej rola doradcza obejmuje proponowanie rozwiązań poprawiających kryteria oceny efektów finansowych i wpływu na społeczeństwo, zgodnie z ustawą 2.0.
Rada promuje rozwój ścieżek publikowania w trybie otwartego dostępu (OA), co wpływa na wyższą punktację w wykazach ministerialnych. Inicjatywy te ułatwiają młodym naukowcom zdobywanie punktów za publikacje (np. 20-200 pkt za monografie w zależności od wydawcy), zwiększając konkurencyjność w awansach i grantach. Poprzez warsztaty i rekomendacje, wspiera dostosowanie strategii publikacyjnej do aktualnych komunikatów MEiN, minimalizując bariery dla początkujących badaczy.
Radzie przewodniczy dr hab. inż. Artur Kasprzak, prof. uczelni (Wydział Chemiczny), a jego zastępcą jest dr hab. inż. Marcel Młyńczak, prof. uczelni (Wydział Mechatroniki). Rolę sekretarza pełni dr inż. Nina Wezynfeld (Wydział Chemiczny).