-6.7°C
1037.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Politechnika Warszawska zachęca do rozpoczęcia studiów zimą. Jakie są kierunki?

Publikacja: 18.01.2026 08:30

W ofercie Politechniki Warszawskiej są kierunki I stopnia (niestacjonarne w trybie na odległość) ora

W ofercie Politechniki Warszawskiej są kierunki I stopnia (niestacjonarne w trybie na odległość) oraz II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne), w tym nowości.

Foto: Adobe Stock

rbi
„Zacznij studia w lutym 2026 roku! Trwa rekrutacja” – zachęca Politechnika Warszawska. Dla tych, którzy złożą dokumenty tej zimy, rok akademicki rozpocznie się 23 lutego.

W ofercie uczelni są kierunki I stopnia (niestacjonarne w trybie na odległość) oraz II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne), w tym nowości.

57 kierunków na studiach II stopnia

W przypadku studiów niestacjonarnych I stopnia przygotowano dwie możliwości w trybie na odległość (przez Internet) – to elektronika i telekomunikacja oraz informatyka stosowana. Czas na zapisy i wniesienie opłaty rekrutacyjnej upływa 25 stycznia. Warto pamiętać, że, że na tym rekrutacja się nie kończy – trzeba jeszcze w wyznaczonym terminie dostarczyć wymagane dokumenty.

Ci, którzy chcą kontynuować naukę na studiach II stopnia, mają do wyboru 57 kierunków: 50 stacjonarnych (w tym 12 po angielsku) i 7 niestacjonarnych (w tym 1 po angielsku). Można studiować w Warszawie i filii w Płocku.

Polecane
Obchody odbędą się w Dużej Auli Gmachu Głównego PW
jubileusz
200 lat Politechniki Warszawskiej. Rozpoczęcie obchodów

„W ofercie mamy dwie nowości – kierunki w trybie niestacjonarnym na odległość: informatykę stosowaną (Applied Computer Science) po angielsku oraz inżynierię biomedyczną po polsku” – zapowiada uczelnia.

Reklama
Reklama

Najlepsi kandydaci na studia stacjonarne (z najlepszymi wynikami po I stopniu studiów oraz z dodatkowymi osiągnięciami, np. prace badawcze czy prace w kołach naukowych) będą mogli wziąć udział w rekrutacji do programu studiów indywidualnych. Dzięki temu programowi zdolne i ambitne osoby mogą uczyć się więcej, szybciej, inaczej niż w standardowym toku kształcenia.

Rejestracja na studnia na Politechnice Warszawskiej

Rejestracja na studia II stopnia trwa do 8 lutego, z wyjątkiem studiów niestacjonarnych na odległość, gdzie kończy się 1 lutego. Trzeba pamiętać, żeby terminowo nie tylko się zapisać, ale także uregulować opłatę rekrutacyjną i dostarczyć wymagane dokumenty.

Aby zostać przyjętym w poczet studentów studiów stacjonarnych Politechniki Warszawskiej, należy zarejestrować się internetowo jako kandydat na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej, a następnie zostać zakwalifikowanym do przez uczelnię. Po zakwalifikowaniu należy przedstawić w wyznaczonym terminie, oryginały wymaganych dokumentów i potwierdzić treść zgłaszanego elektronicznie podania o przyjęcie na studia. Potem pozostaje złożyć ślubowanie studenckie.

Polecane
Rok 2025 upłynął na Politechnice m.in. pod znakiem dostosowywania oferty kształcenia do potrzeb stud
szkoły wyższe
Nowe centra badawcze na Politechnice. Jaki był 2025 rok?

Z kolei warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na tym kierunku.Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmują komisje rekrutacyjne odpowiednich wydziałów i kolegiów.

Zapisy dla wszystkich kierunków odbywają się przez system irk.pw.edu.pl.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Na Uniwersytecie Warszawskim trwa kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Twoja głowa – Twoja s
zdrowie psychiczne

Czat zaufania na Uniwersytecie Warszawskim. Nie tylko na Blue Monday

W czasie ferii prowadzone będą wzmożone kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież na zimowis
bezpieczeństwo

Policja przypomina zasady udanych ferii zimowych

Rankig liceów i techników może pomóc rodzicom i uczniom w wyborze szkoły
ranking szkół średnich

Oto najlepsze liceum i technikum w Polsce. Oba są w Warszawie

Za spektakularną metamorfozą stoją architekci Piotr Pamięta z pracowni p:am oraz Michał Waśkiewicz z
infrastruktura dydaktyczna

Nauka w barwach mosiądzu i drewna. Spektakularna metamorfoza Auli Świętosławskiego na UW

W sprawę obrony Przedszkola nr 36 zaangażowały się radne dzielnicy oraz parlamentarzystki.
infrastruktura edukacyjna

Protest przeciwko likwidacji Przedszkola nr 36 w Śródmieściu

Kluczowym kryterium wyboru jest chęć działania na rzecz pamięci historycznej oraz budowania wzajemne
pamięć

Ruszył nabór wolontariuszy w Muzeum POLIN do akcji Żonkile

Kurs metodyki nauczania gry w szachy jest niezbędny do uzyskania uprawnień do prowadzenia zajęć z dz
nowoczesna edukacja

Wars i Sawa grają w szachy. Rusza kolejna edycja projektu

Likwidacją przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zajmie się na najbliższej
placówki oświatowe

Warszawa likwiduje miejsca dla przedszkolaków. Co jest tego przyczyną?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama