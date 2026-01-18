Politechnika Warszawska zachęca do rozpoczęcia studiów zimą. Jakie są kierunki?

W ofercie Politechniki Warszawskiej są kierunki I stopnia (niestacjonarne w trybie na odległość) oraz II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne), w tym nowości.
W przypadku studiów niestacjonarnych I stopnia przygotowano dwie możliwości w trybie na odległość (przez Internet) – to elektronika i telekomunikacja oraz informatyka stosowana. Czas na zapisy i wniesienie opłaty rekrutacyjnej upływa 25 stycznia. Warto pamiętać, że, że na tym rekrutacja się nie kończy – trzeba jeszcze w wyznaczonym terminie dostarczyć wymagane dokumenty.
Ci, którzy chcą kontynuować naukę na studiach II stopnia, mają do wyboru 57 kierunków: 50 stacjonarnych (w tym 12 po angielsku) i 7 niestacjonarnych (w tym 1 po angielsku). Można studiować w Warszawie i filii w Płocku.
„W ofercie mamy dwie nowości – kierunki w trybie niestacjonarnym na odległość: informatykę stosowaną (Applied Computer Science) po angielsku oraz inżynierię biomedyczną po polsku” – zapowiada uczelnia.
Najlepsi kandydaci na studia stacjonarne (z najlepszymi wynikami po I stopniu studiów oraz z dodatkowymi osiągnięciami, np. prace badawcze czy prace w kołach naukowych) będą mogli wziąć udział w rekrutacji do programu studiów indywidualnych. Dzięki temu programowi zdolne i ambitne osoby mogą uczyć się więcej, szybciej, inaczej niż w standardowym toku kształcenia.
Rejestracja na studia II stopnia trwa do 8 lutego, z wyjątkiem studiów niestacjonarnych na odległość, gdzie kończy się 1 lutego. Trzeba pamiętać, żeby terminowo nie tylko się zapisać, ale także uregulować opłatę rekrutacyjną i dostarczyć wymagane dokumenty.
Aby zostać przyjętym w poczet studentów studiów stacjonarnych Politechniki Warszawskiej, należy zarejestrować się internetowo jako kandydat na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej, a następnie zostać zakwalifikowanym do przez uczelnię. Po zakwalifikowaniu należy przedstawić w wyznaczonym terminie, oryginały wymaganych dokumentów i potwierdzić treść zgłaszanego elektronicznie podania o przyjęcie na studia. Potem pozostaje złożyć ślubowanie studenckie.
Z kolei warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na tym kierunku.Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmują komisje rekrutacyjne odpowiednich wydziałów i kolegiów.
Zapisy dla wszystkich kierunków odbywają się przez system irk.pw.edu.pl.