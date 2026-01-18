Politechnika Warszawska zachęca do rozpoczęcia studiów zimą. Jakie są kierunki?

„Zacznij studia w lutym 2026 roku! Trwa rekrutacja” – zachęca Politechnika Warszawska. Dla tych, którzy złożą dokumenty tej zimy, rok akademicki rozpocznie się 23 lutego.



W ofercie uczelni są kierunki I stopnia (niestacjonarne w trybie na odległość) oraz II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne), w tym nowości.

57 kierunków na studiach II stopnia

W przypadku studiów niestacjonarnych I stopnia przygotowano dwie możliwości w trybie na odległość (przez Internet) – to elektronika i telekomunikacja oraz informatyka stosowana. Czas na zapisy i wniesienie opłaty rekrutacyjnej upływa 25 stycznia. Warto pamiętać, że, że na tym rekrutacja się nie kończy – trzeba jeszcze w wyznaczonym terminie dostarczyć wymagane dokumenty.

Ci, którzy chcą kontynuować naukę na studiach II stopnia, mają do wyboru 57 kierunków: 50 stacjonarnych (w tym 12 po angielsku) i 7 niestacjonarnych (w tym 1 po angielsku). Można studiować w Warszawie i filii w Płocku.

„W ofercie mamy dwie nowości – kierunki w trybie niestacjonarnym na odległość: informatykę stosowaną (Applied Computer Science) po angielsku oraz inżynierię biomedyczną po polsku” – zapowiada uczelnia.