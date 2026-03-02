Planowanie ścieżki edukacyjnej w PJATK, czyli nadchodzą Dni Otwarte 2026

Regularne spotkania w siedzibie uczelni pozwalają na bezpośrednie zapoznanie się z warunkami kształcenia oraz jej specyfiką
Cykl wydarzeń rozpocznie się 3 marca 2026 roku od spotkania w formie online, co umożliwi udział osobom z odległych regionów. Kolejne edycje zaplanowano w formie stacjonarnej na 21 marca, 18 kwietnia, 21 maja oraz 27 czerwca. Regularne spotkania w siedzibie uczelni pozwalają na bezpośrednie zapoznanie się z warunkami kształcenia oraz specyfiką funkcjonowania jednostki przed rozpoczęciem oficjalnego procesu rekrutacyjnego.
Oferta dydaktyczna obejmuje studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach takich jak informatyka, grafika, projektowanie graficzne oraz sztuka multimediów. Osoby zainteresowane zarządzaniem mogą podjąć naukę na zarządzaniu informacją lub studiach MBA for IT.
Program kształcenia uzupełniają kognitywistyka, architektura oraz unikalny kierunek poświęcony kulturze Japonii. Uczelnia prowadzi również nabór na studia podyplomowe, dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy i nowoczesnych technologii.
Kształcenie w PJATK kładzie duży nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych, co przekłada się na współpracę z sektorem biznesowym. Studenci mają możliwość odbywania praktyk w uznanych firmach IT, instytucjach bankowych, studiach GameDev oraz agencjach projektowych.
Charakterystycznym elementem programu jest opcja odbycia stażu w Japonii, co stanowi istotny atut w procesie budowania międzynarodowego doświadczenia zawodowego i poznawania globalnych standardów pracy.
W trakcie Dni Otwartych przewidziano spotkania z przedstawicielami wszystkich wydziałów, którzy przybliżą realia studiowania oraz specyfikę poszczególnych przedmiotów. Pracownicy Działu Rekrutacji będą udzielać informacji na temat procedur przyjmowania dokumentów oraz wymogów formalnych obowiązujących w 2026 roku.
Harmonogram obejmuje także prezentacje o uczelni oraz zwiedzanie pracowni specjalistycznych i sal wykładowych, przy czym wydarzenia te będą prowadzone równolegle w języku polskim i angielskim.