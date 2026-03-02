11.1°C
Planowanie ścieżki edukacyjnej w PJATK, czyli nadchodzą Dni Otwarte 2026

Publikacja: 02.03.2026 07:45

Regularne spotkania w siedzibie uczelni pozwalają na bezpośrednie zapoznanie się z warunkami kształcenia oraz jej specyfiką

Foto: mat. pras.

M.B.
Wybór odpowiedniej uczelni to kluczowy etap w budowaniu kariery zawodowej. Nadchodzące Dni Otwarte w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych stanowią świetną okazję dla uczniów szkół średnich do zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz infrastrukturą tej placówki.

Cykl wydarzeń rozpocznie się 3 marca 2026 roku od spotkania w formie online, co umożliwi udział osobom z odległych regionów. Kolejne edycje zaplanowano w formie stacjonarnej na 21 marca, 18 kwietnia, 21 maja oraz 27 czerwca. Regularne spotkania w siedzibie uczelni pozwalają na bezpośrednie zapoznanie się z warunkami kształcenia oraz specyfiką funkcjonowania jednostki przed rozpoczęciem oficjalnego procesu rekrutacyjnego.

Foto: mat. pras.

Przegląd dostępnych kierunków studiów

Oferta dydaktyczna obejmuje studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach takich jak informatyka, grafika, projektowanie graficzne oraz sztuka multimediów. Osoby zainteresowane zarządzaniem mogą podjąć naukę na zarządzaniu informacją lub studiach MBA for IT.

Program kształcenia uzupełniają kognitywistyka, architektura oraz unikalny kierunek poświęcony kulturze Japonii. Uczelnia prowadzi również nabór na studia podyplomowe, dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy i nowoczesnych technologii.

Foto: mat. pras.

Perspektywy zawodowe i współpraca międzynarodowa

Kształcenie w PJATK kładzie duży nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych, co przekłada się na współpracę z sektorem biznesowym. Studenci mają możliwość odbywania praktyk w uznanych firmach IT, instytucjach bankowych, studiach GameDev oraz agencjach projektowych.

Charakterystycznym elementem programu jest opcja odbycia stażu w Japonii, co stanowi istotny atut w procesie budowania międzynarodowego doświadczenia zawodowego i poznawania globalnych standardów pracy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

