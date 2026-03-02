11.1°C
Życie Warszawy
Coraz więcej przemocy domowej w Warszawie. Liczba niebieskich kart rośnie lawinowo

Publikacja: 02.03.2026 09:15

Procedury „Niebieskiej Karty” są coraz częściej zakładane w sytuacjach konfliktów związanych z rozstaniem partnerów (konflikt okołorozwodowy).

Foto: Adobe Stock

rbi
W ciągu dwóch lat liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty” w Warszawie wzrosła o 45,7 proc. – wynika z danych ratusza. Jeszcze w 2023 r. takich przypadków było 2781, w 2025 – już 4052.

Jak podkreśla wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra w odpowiedzi na interpelację radnej Renaty Niewiteckiej, w ostatnich trzech latach najwięcej procedur wszczynanych było przez Policję, jednak coraz więcej przypadków przemocy zgłaszanych jest przez przedstawicieli oświaty.

„Niebieska Karta” coraz częściej przy rozwodach

Foto: mat. pras.

„W latach 2023–2025 wzrosła o ok. 45 proc. liczba wszczętych procedur «Niebieskiej Karty» oraz liczba rodzin, w których realizowana była ta procedura (o ok. 30 proc.). Spadła natomiast nieznacznie liczba zgłaszanej przemocy fizycznej (o ok. 3 proc.) oraz widocznie spadły przypadki zgłaszanej przemocy seksualnej i ekonomicznej (o 29 proc.). Nie musi to oznaczać faktycznego spadku tych form przemocy. Zmiany mogą mieć inne przyczyny, np. wstyd przed ujawnieniem, zależność od sprawcy przemocy” – napisała wiceprezydent Machnowska-Góra.

Jak wynika z danych przedstawionych przez wiceprezydent Machnowską-Górę, najszybciej liczba wszczynanych procedur najszybciej rośnie na Białołęce (o 159 proc.), Pradze-Północ (o 130 proc.) i w Ursusie (o 96,4 proc.). Tylko w dwóch dzielnicach takich przypadków było mniej niż 2 lata temu – w Śródmieściu (o 9 proc.) i na Bielanach (o 2,9 proc.).

© Licencja na publikację

