Coraz więcej przemocy domowej w Warszawie. Liczba niebieskich kart rośnie lawinowo

Procedury „Niebieskiej Karty” są coraz częściej zakładane w sytuacjach konfliktów związanych z rozstaniem partnerów (konflikt okołorozwodowy).
Jak podkreśla wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra w odpowiedzi na interpelację radnej Renaty Niewiteckiej, w ostatnich trzech latach najwięcej procedur wszczynanych było przez Policję, jednak coraz więcej przypadków przemocy zgłaszanych jest przez przedstawicieli oświaty.
„W latach 2023–2025 wzrosła o ok. 45 proc. liczba wszczętych procedur «Niebieskiej Karty» oraz liczba rodzin, w których realizowana była ta procedura (o ok. 30 proc.). Spadła natomiast nieznacznie liczba zgłaszanej przemocy fizycznej (o ok. 3 proc.) oraz widocznie spadły przypadki zgłaszanej przemocy seksualnej i ekonomicznej (o 29 proc.). Nie musi to oznaczać faktycznego spadku tych form przemocy. Zmiany mogą mieć inne przyczyny, np. wstyd przed ujawnieniem, zależność od sprawcy przemocy” – napisała wiceprezydent Machnowska-Góra.
Jak wynika z danych przedstawionych przez wiceprezydent Machnowską-Górę, najszybciej liczba wszczynanych procedur najszybciej rośnie na Białołęce (o 159 proc.), Pradze-Północ (o 130 proc.) i w Ursusie (o 96,4 proc.). Tylko w dwóch dzielnicach takich przypadków było mniej niż 2 lata temu – w Śródmieściu (o 9 proc.) i na Bielanach (o 2,9 proc.).
Najwięcej wszczętych procedur „Niebieskiej Karty” odnotowano na Białołęce (530), Mokotowie (440) i Pradze-Południe (404). Te trzy dzielnice znajdują się też na niechlubnym podium jeśli chodzi o liczbę rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”. Na Mokotowie jest ich 601, na Pradze-Południe – 511, a na Białołęce – 480.
Jak wyjaśnia wiceprezydent, w przedstawionych danych należy wziąć pod uwagę, że w jednej procedurze „Niebieskiej Karty” zgłaszanych jest często kilka form przemocy. Wobec jednej rodziny zdarzają się też procedury kilkakrotnie wszczynane.
W Warszawie częściej zgłaszana jest przemoc psychiczna i emocjonalna niż fizyczna. Najwięcej przypadków przemocy fizycznej zgłoszono w zeszłym roku na Mokotowie (375), Pradze-Południe (372) i Białołęce (358). Ta ostatnia dzielnica przoduje natomiast pod względem przemocy psychicznej i emocjonalnej (578). Mokotów zajął pod tym względem drugie miejsce (499 przypadków), a Praga-Południe – trzecie (485).
Przemoc seksualna i ekonomiczna najczęściej miała miejsce na Mokotowie i Woli, zaś najrzadziej – w Wesołej i Rembertowie. Związane jest to m.in. z liczbą mieszkańców – te dwie ostatnie dzielnice należą do najmniejszych w Warszawie.