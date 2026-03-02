Nowy park handlowy w Otwocku. Czy inwestycja przy S17 zmieni lokalny rynek

Przy trasie ekspresowej łączącej Warszawę z Lublinem powstaje obiekt handlowy Świderek. Inwestycja o powierzchni ponad 23 tys. mkw. zaoferuje około 40 lokali usługowych i 700 miejsc parkingowych dla klientów.



Realizacja projektu w tej części przedmieść Warszawy wiąże się z zagospodarowaniem dużej przestrzeni przy ulicy Andrzeja Sołtana. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy, ponieważ punkt ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S17.

Dzięki takiemu położeniu inwestycja zyska zasięg wykraczający poza sam Otwock, obejmując swoim oddziaływaniem również Józefów, Karczew, Kołbiel oraz warszawską dzielnicę Wawer. Skala przedsięwzięcia oraz jego położenie komunikacyjne sugerują, że może ono stać się kluczowym punktem na mapie handlowej tej części regionu.

Zasięg i struktura nowej przestrzeni handlowej

Całość inwestycji składa się z czterech budynków oraz dwóch mniejszych pawilonów, które zostały zaprojektowane z myślą o funkcjach gastronomicznych. Łączna powierzchnia najmu, przekraczająca 23 tysiące metrów kwadratowych, pozwala na ulokowanie szerokiego wachlarza usług w jednym miejscu.