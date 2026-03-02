11.1°C
Życie Warszawy
Nowy park handlowy w Otwocku. Czy inwestycja przy S17 zmieni lokalny rynek

Publikacja: 02.03.2026 08:15

Park handlowy "Świderek" powita klientów prawdopodobnie w IV kwartale tego roku.

Foto: mat. pras.

M.B.
Przy trasie ekspresowej łączącej Warszawę z Lublinem powstaje obiekt handlowy Świderek. Inwestycja o powierzchni ponad 23 tys. mkw. zaoferuje około 40 lokali usługowych i 700 miejsc parkingowych dla klientów.

Realizacja projektu w tej części przedmieść Warszawy wiąże się z zagospodarowaniem dużej przestrzeni przy ulicy Andrzeja Sołtana. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy, ponieważ punkt ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S17.

Dzięki takiemu położeniu inwestycja zyska zasięg wykraczający poza sam Otwock, obejmując swoim oddziaływaniem również Józefów, Karczew, Kołbiel oraz warszawską dzielnicę Wawer. Skala przedsięwzięcia oraz jego położenie komunikacyjne sugerują, że może ono stać się kluczowym punktem na mapie handlowej tej części regionu.

Zasięg i struktura nowej przestrzeni handlowej

Całość inwestycji składa się z czterech budynków oraz dwóch mniejszych pawilonów, które zostały zaprojektowane z myślą o funkcjach gastronomicznych. Łączna powierzchnia najmu, przekraczająca 23 tysiące metrów kwadratowych, pozwala na ulokowanie szerokiego wachlarza usług w jednym miejscu.

Pierwsi klienci będą mogli skorzystać z oferty centrum w czwartym kwartale 2026 roku

Projekt przewiduje obecność znanych sieci spożywczych, odzieżowych oraz drogeryjnych. Znajdą się tu także punkty z wyposażeniem wnętrz, sklepy sportowe oraz salony jubilerskie. Taka konstrukcja oferty ma na celu zaspokojenie codziennych potrzeb zakupowych mieszkańców bez konieczności wypraw do centrum stolicy.

Usługi dodatkowe oraz rekreacja na przedmieściach

Poza funkcją czysto handlową, obiekt ma pełnić rolę miejsca spotkań i rekreacji. W planach uwzględniono duży klub fitness oraz specjalne strefy zabaw i edukacji dla najmłodszych.

Część gastronomiczna zostanie wypełniona przez zróżnicowane restauracje, w tym lokale typu Drive, co jest istotne z punktu widzenia kierowców podróżujących trasą S17. Uzupełnieniem całości będą punkty usługowe, takie jak apteki czy mniejsze sklepy specjalistyczne z produktami lokalnymi, co ma nadać miejscu bardziej kompleksowy charakter.

Terminy prac budowlanych

Za projekt architektoniczny odpowiada Pracownia BM Architekci, a generalne wykonawstwo powierzono firmie Łucz-Bud. Proces komercjalizacji obiektu jest już na bardzo zaawansowanym etapie, co pokazuje duże zainteresowanie rynkowe tą lokalizacją.

Według aktualnych planów inwestora, spółki Redkom Development, pierwsi klienci będą mogli skorzystać z oferty centrum w czwartym kwartale 2026 roku. Inwestycja w Otwocku jest kolejnym krokiem w rozbudowie portfela parków handlowych tego dewelopera, który wcześniej realizował podobne obiekty między innymi w Opolu czy Bielsku-Białej.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

