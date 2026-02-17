Przedsiębiorstwa na Mazowszu. Jaką działalność prowadzą najczęściej?

Przedsiębiorstwa na Mazowszu według rodzaju prowadzonej działalności

W województwie mazowieckim w końcu grudnia 2025 r. najliczniejszą grupę przedsiębiorstw stanowiły jednostki zajmujące się: handlem; naprawą pojazdów samochodowych – 196 433, działalnością profesjonalną, naukową i techniczną – 170 374, budownictwem – 116 231 oraz informacją i komunikacją – 105 118.

W porównaniu z rokiem 2024 liczba przedsiębiorstw wzrosła m.in. w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (12,2 proc.), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (6,7 proc.), edukacja (6,4 proc.), informacja i komunikacja (o 5,4 proc.). Spadek odnotowano w jednej sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (po 1,3 proc.).

13140 przedsiębiorstw sekotra publicznego było wpisanych do rejestru REGON

Zdecydowana większość, czyli 1 014 338, czyli 93,1 proc. ogólnej liczby przedsiębiorstw należała do sektora prywatnego. Wśród przedsiębiorstw tego sektora 64,4 proc. stanowiły osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą przede wszystkim w: działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (123 562 podmioty), w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (117 299) oraz budownictwie (83 215).

Do rejestru REGON wpisanych było 13 140 przedsiębiorstw sektora publicznego, które należały głównie do sekcji edukacja (4 782 podmioty) oraz obsługa rynku nieruchomości (2 666 przedsiębiorstw). W rejestrze REGON znajdują się również podmioty, dla których informacja o formie własności nie występuje.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

W końcu grudnia 2025 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 702 202 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, tj. o 3,5 proc. więcej niż przed rokiem.

W przekroju terytorialnym największy wzrost tego typu jednostek odnotowano w powiatach: wołomińskim i piaseczyńskim (po 5,0 proc.), warszawskim zachodnim (4,8 proc.), pruszkowskim (4,7 proc.). Spadek liczby osób fizycznych odnotowano w powiecie łosickim (1,4 proc.) i Ostrołęce (0,1 proc.). Najwyższy udział osób fizycznych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw był w powiatach: radomskim (83,6 proc.), zwoleńskim (83,5 proc.), ostrołęckim (81,9 proc.), żuromińskim (81,5 proc.), zaś najniższy w Warszawie (54,9 proc.), powiecie piaseczyńskim (67,9 proc.) i w Płocku (69,4 proc.).

Liczba zarejestrowanych spółek handlowych (247 076) stanowiła 33,7 proc. wszystkich spółek handlowych zarejestrowanych w kraju. Na przestrzeni roku ich liczba w województwie zwiększyła się o 4,7 proc., a największy wzrost zanotowano w powiatach: garwolińskim (13,9 proc.), kozienickim (12,5 proc.), lipskim (12 proc.), ostrołęckim (11,7 proc.). Spadek liczby spółek handlowych zanotowały dwa powiaty węgrowski (15,1 proc.) oraz białobrzeski (1,6 proc.).

Wśród spółek handlowych według rodzaju kapitału, największy wzrost w stosunku do roku 2024 (o 10,9 proc.) odnotowano w spółkach państwowych osób prawnych.

Działalność spółek handlowych koncentrowała się głównie w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (22,2 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (15,8 proc.), budownictwo (11,3 proc.), przemysł (9,1 proc.) oraz informacja i komunikacja (8,9 proc.).

Zdecydowaną większość spółek handlowych stanowiły spółki kapitałowe (92,8 proc.) i były to głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (90,8 proc.). Spośród spółek handlowych osobowych (7,2 proc.) najchętniej wybieraną formą prawną były spółki komandytowe (3,9 proc. ogółu spółek handlowych) oraz jawne (2,5 proc.).

W końcu grudnia 2025 r. liczba zarejestrowanych spółek cywilnych wyniosła 59 364, tj. o 0,2 proc. jednostek mniej niż przed rokiem. Największy ich spadek odnotowano w powiecie węgrowskim (o 2,7 proc.), w Radomiu (o 1,6 proc.), w powiecie ostrołęckim i płockim (po 1,5 proc.) oraz siedleckim (o 1,3 proc.). Natomiast największy wzrost odnotowano w powiatach: legionowskim (2,9 proc.), zwoleńskim (2,5 proc.), sierpeckim (2,4 proc.) i przysuskim (2,1 proc.). Spółki cywilne skupiały swoją działalność przede wszystkim w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (39,7 proc.), przemysł (11,4 proc.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,2 proc.).

Ponadto w końcu grudnia 2025 r. w rejestrze REGON było 5 przedsiębiorstw państwowych, ich liczba była taka sama stosunku do poprzedniego roku. Spośród tego typu jednostek najwięcej prowadziło działalność w sekcji budownictwo (40 proc.).

Przedsiębiorstwa według liczby pracujących i sekcji PKD

Na terenie województwa mazowieckiego przeważały podmioty należące do grupy mikroprzedsiębiorstw, (firmy, które przy wpisie do rejestru REGON przewidywały zatrudnienie do 9 osób), stanowiły one 97,3 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek.

Udział przedsiębiorstw małych (o przewidywanej liczbie pracujących 10–49 osób) wyniósł 2,1 proc., a przedsiębiorstw średnich (liczba pracujących 50–249 osób) i dużych (liczba pracujących 250 osób i więcej) wyniósł odpowiednio 0,4 proc. i 0,1 proc. Mikroprzedsiębiorstwa najczęściej prowadziły działalność w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz budownictwo.

W grupie przedsiębiorstw małych, oprócz handlu; naprawy pojazdów samochodowych, dominowały również jednostki zajmujące się przemysłem i edukacją oraz budownictwem. Wśród przedsiębiorstw średnich przeważały sekcje: edukacja, przemysł oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych.

Natomiast w przypadku przedsiębiorstw dużych najwyższy udział dotyczył sekcji: przemysł, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych.

Przedsiębiorstwa nowo zarejestrowane i wyrejestrowane

W 2025 roku, do rejestru REGON wpisane zostały 76 372 nowe podmioty gospodarki narodowej, tj. o 3,8 proc. mniej niż w poprzednim roku. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 70,7 proc. ogółu nowych przedsiębiorstw, podczas gdy udział spółek wyniósł 24,4 proc..

Najwięcej nowych jednostek powstało w Warszawie (43 083) oraz w powiatach: piaseczyńskim (3 567), wołomińskim (3 277) i pruszkowskim (2 665). W pozostałych miastach na prawach powiatu najwięcej nowych przedsiębiorstw zarejestrowano w Radomiu (1 745 jednostek), a następnie w Płocku (848), Siedlcach (624) i Ostrołęce (390).

W stolicy największa liczba wykreśleń dotyczyła przedsiębiorstw z sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

W ciągu roku z rejestru REGON wyrejestrowanych zostało 39 906 firm (o 4,0 proc. więcej niż na przestrzeni 2024 r.) i były to głównie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,6 proc.).

Najwięcej jednostek wykreślono w Warszawie (20 413), powiecie piaseczyńskim (1 830), wołomińskim (1 559) i pruszkowskim (1 337).

W stolicy największa liczba wykreśleń dotyczyła przedsiębiorstw z sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. W powiatach piaseczyńskim, wołomińskim i pruszkowskim dominowały natomiast wykreślenia w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych, która była tam najczęściej reprezentowana wśród usuniętych jednostek.

Z kolei najmniej wyrejestrowań odnotowano w powiatach: lipskim (104), zwoleńskim (122) i łosickim (126).