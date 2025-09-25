Warszawa doceniona w najnowszym raporcie BEAS 2025 za swój potencjał inwestycyjny
Raport Business Environment Assessment Study (BEAS) 2025 to kompleksowa analiza potencjału inwestycyjnego oceniająca warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w największych polskich miastach. Jest to już jego piąta edycja, którą przygotowały Antal i Cushman & Wakefield.
Jak wynika z raportu BEAS, Warszawa jest miastem atrakcyjnym dla inwestorów. Średnia ocena potencjału inwestycyjnego wyniosła w jej przypadku 7,5 na 10 możliwych do zdobycia punktów. Dla porównania – średnia dla wszystkich badanych miast w Polsce wyniosła 7,2 punktu.
Ankietowani w kraju pytani o planowane w najbliższych latach inwestycje, najczęściej wymieniali chęć inwestowania w technologie (56 proc.) i kapitał ludzki (51 proc.). W samej stolicy wskaźniki te były jeszcze wyższe i wyniosły odpowiednio 58 i 56 proc. Jeszcze bardziej Warszawa wyróżnia się w przypadku planów związanych z ekspansją geograficzną, które deklaruje 26 proc. firm, przy średniej krajowej wynoszącej 19 proc.
Warszawa, mimo wysokiej oceny potencjału inwestycyjnego, znalazła się na ostatnim miejscu w rankingu pod względem swojej atrakcyjności jako miejsce do życia.
Autorzy raportu zwracają uwagę na sytuację mieszkaniową, w tym na wysokie koszty wynajmu i zakupu mieszkań, a także ich ograniczoną dostępność. Stanowi to, według co trzeciego ankietowanego, poważną barierę dla rozwoju biznesu i to zarówno w stolicy, jak i w całym kraju, a jednocześnie wskazuje „[…] na potrzebę systemowych działań wspierających rozwój infrastruktury mieszkaniowej” – czytamy w analizie dotyczącej raportu dla Warszawy przygotowanej przez Antal.
W najnowszym raporcie BEAS Warszawa zwyciężyła w kategorii dotyczącej edukacji. Jej potencjał edukacyjny oceniony został na 7,5 punktu przy średniej krajowej wynoszącej 7,1 punktu.
„Warszawa w roku akademickim 2024/2025 umacnia swoją pozycję jako czołowy ośrodek akademicki w Polsce, charakteryzujący się ścisłą współpracą uczelni z sektorem biznesowym oraz licznymi wyróżnieniami na arenie krajowej i międzynarodowej. […] Warszawskie uczelnie nieustannie dążą do integracji nauki z praktyką biznesową, oferując programy stażowe, warsztaty oraz projekty badawcze realizowane wspólnie z przedsiębiorstwami. Takie podejście sprzyja nie tylko podnoszeniu jakości kształcenia, ale także wzmacnia pozycję Warszawy jako dynamicznego centrum innowacji i przedsiębiorczości” – czytamy w raporcie BEAS dotyczącym Warszawy.
- Absolwenci stołecznych uczelni są cenieni za znajomość języków, kompetencje cyfrowe, innowacyjność i umiejętność pracy w środowisku wielokulturowym. Warszawskie uczelnie aktywnie łączą naukę z biznesem: w IT rozwijają AI, cyberbezpieczeństwo i IoT; w medycynie – telemedycynę, biodruk 3D i medycynę regeneracyjną; w sektorach zielonej energii i transportu – magazyny energii, pojazdy autonomiczne i technologie recyklingu – przyznał z kolei Fabian Pietras z IT Services Antal w swoim komentarzu do raportu.
Mocna pozycja stolicy widoczna jest również w kwestii konkurencyjności rynku pracy. W tej kategorii Warszawa, ex aequo z Krakowem, wygrała zdobywając 7,4 punktu.
Jak podkreślają autorzy raportu, dzięki wielu ofertom pracy stolica jest atrakcyjna zarówno dla osób z bogatym doświadczeniem zawodowym, jak i dla tych, które dopiero rozpoczynają swoją karierę.
- Warszawa to największy rynek pracy w Polsce, o wysokim potencjale zatrudnieniowym. Stolica skupia prawie 250 tys. studentów, a co roku wypuszcza dziesiątki tysięcy absolwentów uczelni wyższych, zasilając rynek młodymi, wykształconymi kadrami. Zarejestrowanych jest tu ponad 577 tysięcy firm, co świadczy o wysokiej dynamice biznesowej. W 2024 roku w Warszawie przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 1,1 miliona osób, a stopa bezrobocia jedynie 1,4 proc. Najwięcej miejsc pracy generują branże usługowe: handel, finanse, IT, nowoczesne usługi biznesowe (BPO/SSC) oraz administracja publiczna – przyznała w swoim komentarzu do raportu Agnieszka Zielińska, dyrektor Polskiego Forum HR.