Autorzy raportu zwracają uwagę na sytuację mieszkaniową, w tym na wysokie koszty wynajmu i zakupu mieszkań, a także ich ograniczoną dostępność. Stanowi to, według co trzeciego ankietowanego, poważną barierę dla rozwoju biznesu i to zarówno w stolicy, jak i w całym kraju, a jednocześnie wskazuje „[…] na potrzebę systemowych działań wspierających rozwój infrastruktury mieszkaniowej” – czytamy w analizie dotyczącej raportu dla Warszawy przygotowanej przez Antal.

Raport BEAS 2025 dla Warszawy: Duży potencjał edukacyjny

W najnowszym raporcie BEAS Warszawa zwyciężyła w kategorii dotyczącej edukacji. Jej potencjał edukacyjny oceniony został na 7,5 punktu przy średniej krajowej wynoszącej 7,1 punktu.

„Warszawa w roku akademickim 2024/2025 umacnia swoją pozycję jako czołowy ośrodek akademicki w Polsce, charakteryzujący się ścisłą współpracą uczelni z sektorem biznesowym oraz licznymi wyróżnieniami na arenie krajowej i międzynarodowej. […] Warszawskie uczelnie nieustannie dążą do integracji nauki z praktyką biznesową, oferując programy stażowe, warsztaty oraz projekty badawcze realizowane wspólnie z przedsiębiorstwami. Takie podejście sprzyja nie tylko podnoszeniu jakości kształcenia, ale także wzmacnia pozycję Warszawy jako dynamicznego centrum innowacji i przedsiębiorczości” – czytamy w raporcie BEAS dotyczącym Warszawy.

- Absolwenci stołecznych uczelni są cenieni za znajomość języków, kompetencje cyfrowe, innowacyjność i umiejętność pracy w środowisku wielokulturowym. Warszawskie uczelnie aktywnie łączą naukę z biznesem: w IT rozwijają AI, cyberbezpieczeństwo i IoT; w medycynie – telemedycynę, biodruk 3D i medycynę regeneracyjną; w sektorach zielonej energii i transportu – magazyny energii, pojazdy autonomiczne i technologie recyklingu – przyznał z kolei Fabian Pietras z IT Services Antal w swoim komentarzu do raportu.

Konkurencyjny rynek pracy w Warszawie według raportu BEAS 2025

Mocna pozycja stolicy widoczna jest również w kwestii konkurencyjności rynku pracy. W tej kategorii Warszawa, ex aequo z Krakowem, wygrała zdobywając 7,4 punktu.

Jak podkreślają autorzy raportu, dzięki wielu ofertom pracy stolica jest atrakcyjna zarówno dla osób z bogatym doświadczeniem zawodowym, jak i dla tych, które dopiero rozpoczynają swoją karierę.

- Warszawa to największy rynek pracy w Polsce, o wysokim potencjale zatrudnieniowym. Stolica skupia prawie 250 tys. studentów, a co roku wypuszcza dziesiątki tysięcy absolwentów uczelni wyższych, zasilając rynek młodymi, wykształconymi kadrami. Zarejestrowanych jest tu ponad 577 tysięcy firm, co świadczy o wysokiej dynamice biznesowej. W 2024 roku w Warszawie przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 1,1 miliona osób, a stopa bezrobocia jedynie 1,4 proc. Najwięcej miejsc pracy generują branże usługowe: handel, finanse, IT, nowoczesne usługi biznesowe (BPO/SSC) oraz administracja publiczna – przyznała w swoim komentarzu do raportu Agnieszka Zielińska, dyrektor Polskiego Forum HR.