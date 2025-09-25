15.4°C
Życie Warszawy

Warszawa dobre miejsce do biznesu. A jakim jest miejscem do życia?

Publikacja: 25.09.2025 12:25

Warszawa doceniona w najnowszym raporcie BEAS 2025 za swój potencjał inwestycyjny

Warszawa doceniona w najnowszym raporcie BEAS 2025 za swój potencjał inwestycyjny

Foto: hunter76 / Adobe Stock

Joanna Kamińska
Warszawa jest interesująca dla inwestorów, a do tego ceniona za ofertę edukacyjną i konkurencyjny rynek pracy – wynika z najnowszego raportu Business Environment Assessment Study. Jednocześnie w rankingu zajęła ostatnie miejsce wśród największych polskich miast pod względem atrakcyjności jako miejsce do życia.

Raport Business Environment Assessment Study (BEAS) 2025 to kompleksowa analiza potencjału inwestycyjnego oceniająca warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w największych polskich miastach. Jest to już jego piąta edycja, którą przygotowały Antal i Cushman & Wakefield.

Raport BEAS 2025: Duży potencjał inwestycyjny Warszawy

Jak wynika z raportu BEAS, Warszawa jest miastem atrakcyjnym dla inwestorów. Średnia ocena potencjału inwestycyjnego wyniosła w jej przypadku 7,5 na 10 możliwych do zdobycia punktów. Dla porównania – średnia dla wszystkich badanych miast w Polsce wyniosła 7,2 punktu.

Ankietowani w kraju pytani o planowane w najbliższych latach inwestycje, najczęściej wymieniali chęć inwestowania w technologie (56 proc.) i kapitał ludzki (51 proc.). W samej stolicy wskaźniki te były jeszcze wyższe i wyniosły odpowiednio 58 i 56 proc. Jeszcze bardziej Warszawa wyróżnia się w przypadku planów związanych z ekspansją geograficzną, które deklaruje 26 proc. firm, przy średniej krajowej wynoszącej 19 proc.

Warszawa nieatrakcyjnym miejscem do życia według raportu BEAS 2025

Warszawa, mimo wysokiej oceny potencjału inwestycyjnego, znalazła się na ostatnim miejscu w rankingu pod względem swojej atrakcyjności jako miejsce do życia.

Autorzy raportu zwracają uwagę na sytuację mieszkaniową, w tym na wysokie koszty wynajmu i zakupu mieszkań, a także ich ograniczoną dostępność. Stanowi to, według co trzeciego ankietowanego, poważną barierę dla rozwoju biznesu i to zarówno w stolicy, jak i w całym kraju, a jednocześnie wskazuje „[…] na potrzebę systemowych działań wspierających rozwój infrastruktury mieszkaniowej” – czytamy w analizie dotyczącej raportu dla Warszawy przygotowanej przez Antal.

Raport BEAS 2025 dla Warszawy: Duży potencjał edukacyjny

W najnowszym raporcie BEAS Warszawa zwyciężyła w kategorii dotyczącej edukacji. Jej potencjał edukacyjny oceniony został na 7,5 punktu przy średniej krajowej wynoszącej 7,1 punktu.

„Warszawa w roku akademickim 2024/2025 umacnia swoją pozycję jako czołowy ośrodek akademicki w Polsce, charakteryzujący się ścisłą współpracą uczelni z sektorem biznesowym oraz licznymi wyróżnieniami na arenie krajowej i międzynarodowej. […] Warszawskie uczelnie nieustannie dążą do integracji nauki z praktyką biznesową, oferując programy stażowe, warsztaty oraz projekty badawcze realizowane wspólnie z przedsiębiorstwami. Takie podejście sprzyja nie tylko podnoszeniu jakości kształcenia, ale także wzmacnia pozycję Warszawy jako dynamicznego centrum innowacji i przedsiębiorczości” – czytamy w raporcie BEAS dotyczącym Warszawy.

