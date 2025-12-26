-5.3°C
Najwięcej wynalazków powstaje na Mazowszu. Co tworzymy najchętniej?

Publikacja: 26.12.2025 02:11

Za największą część udzielonych patentów odpowiadają chemia i metalurgia – to 23,9%.

Najwięcej wynalazków zgłosili mieszkańcy w województwie mazowieckim – 21,4%. Tam też odnotowano najwyższy wskaźnik wynalazków na 1 mln mieszkańców – 130,7.

Również najwięcej patentów udzielono podmiotom zlokalizowanym w województwie mazowieckim –14,8%, natomiast najwięcej patentów na 1 mln mieszkańców odnotowano w województwie lubelskim –103,3.

Patenty i wynalazki w 2024 r.

Najnowsze dane GUS pokazują, że kreatywność nad Wisłą ma się świetnie. W laboratoriach, instytutach i domowych warsztatach powstają setki nowych rozwiązań– a niektóre regiony i grupy twórców wyraźnie wysuwają się na prowadzenie.

- W 2024 roku polscy wynalazcy zgłosili do Urzędu Patentowego RP 3363 wynalazki, było także 90 zgłoszeń dokonanych przez podmioty zagraniczne. Udzielono 2000 patentów na wynalazki krajowe oraz przyznano 43 patenty podmiotom zagranicznym. Najwięcej krajowych zgłoszeń wynalazków dokonywanych jest przez jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty oraz uczelnie, mianowicie 54%. To grupa, która co roku zgłasza najwięcej wynalazków – mówi Magdalena Orczykowska z Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Co tworzymy najchętniej?

Za największą część udzielonych patentów odpowiadają chemia i metalurgia – to 23,9% . Najwięcej wynalazków zgłoszono dla półprzewodników, które obejmują przyrządy półprzewodnikowe; przyrządy elektryczne wykonane na bazie ciała stałego - 29%.

Magdalena Orczykowska z Urzędu Statystycznego w Szczecinie

Wśród osób zgłaszających wniosek na wynalazek zdecydowanie więcej jest panów niż pań (dokładnie było to 91,5% wobec 8,5%)

Z kolei najwięcej patentów udzielono dla mikroorganizmów i inżynierii genetycznej – 39%.

- Wśród osób zgłaszających wniosek na wynalazek zdecydowanie więcej jest panów niż pań (dokładnie było to 91,5% wobec 8,5%) – dodaje Magdalena Orczykowska.

