Przedświąteczna produkcja i handel w Warszawie i na Mazowszu

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w listopadzie 2025 r. wyniosło 10791,55 zł i było wyższe o prawie 9% niż w listopadzie poprzedniego roku – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie..



Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych w listopadzie 2025 r. zmniejszyła się o prawie 11% w stosunku do poprzedniego okresu.

Sprzedaż detaliczna w Warszawie

Mniejsza niż przed rokiem o 2,9% była sprzedaż detaliczna. Wśród wybranych rodzajów PKD zmniejszyła się sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części o 16,5%, farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego o 7,4%, mebli, RTV, AGD o 2,0% oraz żywności napojów i wyrobów tytoniowych o 0,2%. Natomiast wzrosła w stosunku do poprzedniego roku, o ponad 8% sprzedaż tekstyliów, odzieży, obuwia.

Wśród poszczególnych działów PKD jedynie produkcja artykułów spożywczych odnotowała wzrost, sięgający niemal 6%.

W listopadzie 2025 r. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2,4% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku. Największe spadki odnotowano w branży odzieżowej oraz tekstylnej, gdzie produkcja sprzedana zmniejszyła się odpowiednio o 51,7% i 23,9% rok do roku. Wśród poszczególnych działów PKD jedynie produkcja artykułów spożywczych odnotowała wzrost, sięgający niemal 6%.

Sprzedaż i zarobki na Mazowszu

Z kolei na Mazowszu przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 10285,58 zł i było wyższe o ponad 8% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.