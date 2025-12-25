Przedświąteczna produkcja i handel w Warszawie i na Mazowszu

Wśród poszczególnych działów PKD jedynie produkcja artykułów spożywczych odnotowała wzrost, sięgający niemal 6%.
W listopadzie 2025 r. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2,4% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku. Największe spadki odnotowano w branży odzieżowej oraz tekstylnej, gdzie produkcja sprzedana zmniejszyła się odpowiednio o 51,7% i 23,9% rok do roku. Wśród poszczególnych działów PKD jedynie produkcja artykułów spożywczych odnotowała wzrost, sięgający niemal 6%.
Z kolei na Mazowszu przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 10285,58 zł i było wyższe o ponad 8% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Mniejsza niż przed rokiem o 1,0%, była sprzedaż detaliczna. Wśród wybranych rodzajów PKD zmniejszyła się sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego o 8,9%, pojazdów samochodowych, motocykli, części o 5,6%, żywności napojów i wyrobów tytoniowych o 1,0%. Wzrosła natomiast w stosunku do poprzedniego roku, o prawie 3% sprzedaż tekstyliów, odzieży, obuwia oraz prawie o 2% sprzedaż mebli, RTV, AGD.
Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych w listopadzie 2025 r. zmniejszyła się o ponad 10% w stosunku do października.
W listopadzie 2025 r. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 6,5% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku. Największe spadki odnotowano w branży odzieżowej oraz w branży produkującej komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, gdzie produkcja sprzedana zmniejszyła się odpowiednio o 60,8% i 17,6% rok do roku. Wśród analizowanych działów PKD wzrosła jedynie produkcja sprzedana artykułów spożywczych, notując ponad 7% wzrost.