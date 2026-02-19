Zmiany na Grochowskiej. Musimy jeszcze na nie poczekać

– Oboje nie zachowali ostrożności wymaganej w ruchu drogowym, dlatego prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu im zarzutu spowodowania wypadku komunikacyjnego skutkującego śmiercią jednej osoby oraz obrażeniami trzech innych – informowała wówczas prokurator Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Prokuratura nie wnioskowała o areszt ani dozór policyjny dla obojga podejrzanych.

Była to jedna z największych tragedii na Grochowskiej w rejonie Placu Szembeka w ostatnich latach. Jak wynika z danych przekazanych przez Komenda Stołeczna Policji, w ostatnich trzech latach (2023–2025) nie doszło tam do żadnego innego wypadku śmiertelnego.

W 2023 roku miał miejsce jeden wypadek, w którym ucierpiała jedna osoba. Co roku na tym skrzyżowaniu dochodzi jednak do kilku kolizji. W 2025 roku było ich pięć, rok wcześniej – sześć, a w 2023 roku – dziewięć.

Czy po tej tragedii coś się zmieni? Jak przekazał nam Andrzej Opala, rzecznik dzielnicy Praga-Południe, niedawno przeprowadzono audyt drogowy, który wykazał konieczność podjęcia konkretnych działań.

– Najważniejsze i najpilniejsze jest ustawienie fotoradaru na skrzyżowaniu ul. Grochowskiej z ul. Zamieniecką i Placem Szembeka. Władze dzielnicy starają się, aby nie skończyło się na jednym urządzeniu – podkreśla Andrzej Opala.

Zaznacza również, że Zarząd Dzielnicy pozostaje w stałym kontakcie ze spółką Tramwaje Warszawskie, która planuje generalny remont linii tramwajowej w ciągu ul. Grochowskiej – od Ronda Wiatraczna do Marsa.

Analizy i rekomendacje ZDM

Zarząd Dróg Miejskich prowadził kompleksową analizę najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Warszawie. Do tej pory objęto nią 12 punktów na mapie miasta.

– Skrzyżowanie Grochowskiej i Zamienieckiej przeszło taką analizę w 2022 roku. Powodem były powtarzające się kolizje, najczęściej spowodowane nieustąpieniem pierwszeństwa oraz nadmierną prędkością – przyznaje Jakub Dybalski z ZDM.

Dodaje, z pomiarów wynika, że aż 80 proc. kierowców przekracza tam dozwoloną prędkość, a tzw. prędkość miarodajna wynosi 74 km/h.

– W efekcie powstał plan działań dla poszczególnych skrzyżowań. Są to zwykle duże przedsięwzięcia, wymagające koordynacji wielu podmiotów. Zmiany przeprowadzono już m.in. na Kercelaku na Woli, trwa przebudowa skrzyżowania al. Krakowskiej z Bakalarską i Lechicką. W kolejce są m.in. skrzyżowania na Dolinie Służewieckiej czy Grójeckiej z Wawelską – wylicza Jakub Dybalski.

W przypadku Grochowskiej i Zamienieckiej rekomendacje ZDM zostały przekazane do projektu przygotowywanego przez Tramwaje Warszawskie dotyczącego przeqbudowy torowiska między Czapelską, a pętlą Gocławek, która jest planowana na 2027 rok.

Projekt jest w trakcie przygotowania i uwzględnia zmiany w organizacji ruchu oraz sygnalizacji świetlnej. Organizacja ruchu została zatwierdzona 28 listopada 2025 roku we współpracy z ZDM i Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym.

ZDM jest w stałym kontakcie z policją oraz Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego w sprawie fotoradaru, który wkrótce pojawi się przy skrzyżowaniu Grochowskiej i Zamienieckiej.

– Uzyskaliśmy zgodę obu instytucji. Ustawienie fotoradaru powinno ograniczyć nadmierną prędkość, będącą przyczyną wielu zdarzeń drogowych – mówi Jakub Dybalski.

Takie urządzenie ma się tam pojawić na przełomie marca i kwietnia, a zacząć działać w ciągu dwóch miesiący.

Przedstawiciel ZDM przypomina, że choć fotoradar stanie w tym miejscu dzięki miastu, jego operatorem będzie GITD w ramach systemu CANARD, ponieważ samorządy od lat nie mają prawa samodzielnie obsługiwać automatycznego nadzoru nad ruchem.

- Mimo że odebrano nam bezpośredni dostęp do skutecznego narzędzia, poprawiającego bezpieczeństwo, aktywnie staramy się o kolejne fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości, tam, gdzie to zagrożenie jest największe. Ogłosiliśmy przetarg na montaż pomiaru prędkości na Wisłostradzie i na ul. Wóycickiego, szykujemy kolejne. Tempo i lokalizacje zależą ściśle od zgody GITD - zauważa przedstawiciel ZDM.

W przyszłym roku remont torowisk

Ale na duże zmiany na Grochowskiej trzeba poczekać do przyszłego roku. Wówczas zaplanowano remont torowiska, który zostanie przeprowadzony w okresie od II do IV kwartału 2027 roku, najpoważniejsze prace zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym.

– Prace rozpoczną się już wiosną. Najbardziej intensywne, związane z wyłączeniem ruchu tramwajowego, potrwają od czerwca do września – w czasie najmniejszego ruchu pasażerskiego – mówi Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Modernizowany będzie odcinek od przystanku Czapelska do pętli Gocławek. Do przebudowy przewidziano 4200 metrów toru pojedynczego. Powstanie nowe odwodnienie, podbudowa, wymienione zostaną szyny i podkłady, a torowisko zyska zieloną zabudowę.

Zmiany obejmą również infrastrukturę podziemną, sieć trakcyjną oraz przystanki, które zostaną dostosowane do standardów dostępności. Zmodernizowanych zostanie w sumie 12 platform. Mają być wydłużone i poszerzone, a niektóre zmienią lokalizację, bo zostaną przeniesione na drugą stronę skrzyżowania.

Oraz samej ulicy Grochowskiej

Przebudowa wpłynie także na geometrię jezdni – pasy ruchu zostaną zwężone, pojawią się wydzielone skręty, bezpieczniejsze przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe.

Prace przy infrastrukturze tramwajowej będą wiązać się z przesunięciem krawężników ul. Grochowskiej od strony torowiska.

- Szerokość pasów ruchu na jezdni do centrum zostanie zmniejszona, a na skrzyżowaniach, w obrębie których będzie prowadzona przebudowa platform przystankowych, wprowadzimy bezpieczniejszą organizację ruchu. Taka zmiana będzie widoczna na skrzyżowaniu przy Placu Szembeka - zapowiada Witold Urbanowicz.

Tam przystanek tramwajowy w kierunku centrum zostanie przeniesiony na drugą stronę skrzyżowania, a perony też zostaną wydłużone i poszerzone.

– Największa zmiana polega na wydzieleniu lewoskrętu – z Grochowskiej w Zamieniecką, z oddzielną fazą sygnalizacji oraz prawoskrętów – z Grochowskiej w stronę Pl. Szembeka i Zamieniecką – mówi przedstawiciel Tramwajów Warszawskich.

Podkreśla też, że liczba pasów nie zwiększy się, ale w związku ze zmianą organizacji ruchu kierowcy jadący na wprost będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu (zamiast obecnych trzech pasów ruchu ogólnego).

– To w istotny sposób poprawi bezpieczeństwo. Do tego dochodzi szereg mniejszych zmian: odwrócenie ruchu, wyniesione przejścia i kontraruch rowerowy na tzw. małej Grochowskiej, poszerzone azyle, przejazdy rowerowe na dużej Grochowskiej – dodaje Witold Urbanowicz.

A burmistrz Kucharski dodaje, że nie można jednak zapominać o użytkownikach jezdni. W dzielnicy zarejestrowane jest ponad 140 tys. aut.

– Musimy też myśleć o tych osobach. Ponadto wszelkie zwężenia mogą się okazać utrudnieniem dla służb – straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego. Zapominanie o tym mogłoby doprowadzić do kolejnych tragedii – przypomina burmistrz Kucharski. Stąd myślenie zarządu o zapewnieniu ciągów komunikacyjnych, a nie korkowaniu tej ważnej arterii.

O bezpieczeństwo powinni dbać też użytkownicy dróg

Jak mówi asp. Kamil Sobótka z Wydziału Komunikacji Społecznej KSP, zarówno automatyczny nadzór nad prędkością, jak i planowane zmiany infrastrukturalne należy ocenić jako działania sprzyjające poprawie bezpieczeństwa.

– Jednostki miejskie mogą poprawiać infrastrukturę, ale nadal korzystają z niej ludzie – podkreśla Jakub Dybalski. – Najtragiczniejsze wypadki ostatnich lat były wynikiem rażącego łamania przepisów: nadmiernej prędkości lub jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków –mówi przedstawiciel ZDM.

I doodaje, że przestrzeganie przepisów to najprostszy i najskuteczniejszy sposób zapobiegania śmiertelnym wypadkom. Śledztwo w sprawie wypadku na ul. Grochowskiej nadal trwa.