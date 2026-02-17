-4.8°C
Lotnisko Chopina bije rekordy. Pasażerowie szturmują bramki, a port szykuje się do rozbudowy

Publikacja: 17.02.2026 15:00

Rekord padł w niedzielę, 4 stycznia, kiedy przez terminal przewinęło się ponad 67 tysięcy osób.

Foto: mat. pras.

M.B.
Styczeń przyniósł warszawskiemu portowi 1,75 mln pasażerów, co oznacza 12-procentowy wzrost względem ubiegłego roku. Przy rosnącej liczbie podróżnych lotnisko modyfikuje harmonogram wielkiej inwestycji, by lepiej dopasować go do potrzeb oferentów.

Początek 2026 roku na Lotnisku Chopina upłynął pod znakiem intensywnego ruchu, szczególnie widocznego zaraz po Nowym Roku. Rekord padł w niedzielę, 4 stycznia, kiedy przez terminal przewinęło się ponad 67 tysięcy osób.

Większość podróżnych wybierała kierunki międzynarodowe w strefie Schengen, a wśród najpopularniejszych miast niezmiennie królują Londyn i Paryż. Nowością w ścisłej czołówce jest Stambuł, który dołączył do grona najchętniej wybieranych połączeń regularnych. Z kolei pasażerowie lotów czarterowych najczęściej obierali kurs na Egipt, Tajlandię oraz Dominikanę.

Władze portu podkreślają, że tak dobre wyniki mobilizują do dalszych zmian, w tym ekologicznej transformacji terminalu, gdzie m.in. wymiana oświetlenia na LED-owe pozwoli na znaczne oszczędności energii i kosztów.

Foto: mat. pras.

Statystyki za ubiegły rok również napawają optymizmem – port obsłużył 24,1 mln osób. Równolegle z ruchem pasażerskim dynamicznie rozwija się sektor cargo, który w styczniu zanotował wzrost o blisko 21 proc. Najwięcej towarów ekspediowano do Dohy, Lipska i Kolonii. Władze portu podkreślają, że tak dobre wyniki mobilizują do dalszych zmian, w tym ekologicznej transformacji terminalu, gdzie m.in. wymiana oświetlenia na LED-owe pozwoli na znaczne oszczędności energii i kosztów.

Przetarg na rozbudowę potrwa nieco dłużej

W związku z planowanym zwiększeniem przepustowości do 30 mln pasażerów rocznie, Polskie Porty Lotnicze prowadzą kluczowe postępowanie dotyczące rozbudowy terminalu i układu drogowego. Termin składania ofert został przesunięty z początku lutego na 18 marca. Decyzja ta zapadła po licznych zapytaniach od firm zainteresowanych realizacją projektu, co pozwoliło na doprecyzowanie opisu potrzeb i wymagań.

Polskie Porty Lotnicze prowadzą kluczowe postępowanie dotyczące rozbudowy terminalu i układu drogowego.

Foto: mat. pras.

PPL uspokaja, że zmiana terminu nie wpłynie na ostateczny harmonogram prac. Projekt budowlany ma być gotowy pod koniec 2026 roku, a podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano na początek 2027 roku. Zgodnie z założeniami, nowa infrastruktura, obejmująca m.in. wydłużony pirs południowy i nowoczesną sortownię bagażu, ma zostać uruchomiona operacyjnie w lipcu 2029 roku. Inwestycje te mają charakter pomostowy i są niezbędne przed planowanym w przyszłości przeniesieniem ruchu komercyjnego do nowego portu centralnego.

Radom stabilnie rośnie i prezentuje nową strategię

Podczas gdy Warszawa przygotowuje się do wielkich inwestycji, lotnisko w Radomiu również notuje pozytywne sygnały. Styczeń przyniósł tam obsługę ponad 3,2 tys. podróżnych, co stanowi wzrost o około 3 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Dyrekcja portu wskazuje na wysokie wypełnienie samolotów jako dobry prognostyk przed nadchodzącym sezonem letnim.

Pasażerowie z Radomia mogą już planować wakacje – w ofercie znajdą się częstsze loty na Cypr oraz nowe połączenia do Rzymu, greckiej Prewezy oraz Tirany. Wszystkie te kierunki wystartują w czerwcu, a bilety są już dostępne w systemach sprzedaży.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

