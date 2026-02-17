Lotnisko Chopina bije rekordy. Pasażerowie szturmują bramki, a port szykuje się do rozbudowy

Rekord padł w niedzielę, 4 stycznia, kiedy przez terminal przewinęło się ponad 67 tysięcy osób.
Początek 2026 roku na Lotnisku Chopina upłynął pod znakiem intensywnego ruchu, szczególnie widocznego zaraz po Nowym Roku. Rekord padł w niedzielę, 4 stycznia, kiedy przez terminal przewinęło się ponad 67 tysięcy osób.
Większość podróżnych wybierała kierunki międzynarodowe w strefie Schengen, a wśród najpopularniejszych miast niezmiennie królują Londyn i Paryż. Nowością w ścisłej czołówce jest Stambuł, który dołączył do grona najchętniej wybieranych połączeń regularnych. Z kolei pasażerowie lotów czarterowych najczęściej obierali kurs na Egipt, Tajlandię oraz Dominikanę.
Statystyki za ubiegły rok również napawają optymizmem – port obsłużył 24,1 mln osób. Równolegle z ruchem pasażerskim dynamicznie rozwija się sektor cargo, który w styczniu zanotował wzrost o blisko 21 proc. Najwięcej towarów ekspediowano do Dohy, Lipska i Kolonii. Władze portu podkreślają, że tak dobre wyniki mobilizują do dalszych zmian, w tym ekologicznej transformacji terminalu, gdzie m.in. wymiana oświetlenia na LED-owe pozwoli na znaczne oszczędności energii i kosztów.
W związku z planowanym zwiększeniem przepustowości do 30 mln pasażerów rocznie, Polskie Porty Lotnicze prowadzą kluczowe postępowanie dotyczące rozbudowy terminalu i układu drogowego. Termin składania ofert został przesunięty z początku lutego na 18 marca. Decyzja ta zapadła po licznych zapytaniach od firm zainteresowanych realizacją projektu, co pozwoliło na doprecyzowanie opisu potrzeb i wymagań.
PPL uspokaja, że zmiana terminu nie wpłynie na ostateczny harmonogram prac. Projekt budowlany ma być gotowy pod koniec 2026 roku, a podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano na początek 2027 roku. Zgodnie z założeniami, nowa infrastruktura, obejmująca m.in. wydłużony pirs południowy i nowoczesną sortownię bagażu, ma zostać uruchomiona operacyjnie w lipcu 2029 roku. Inwestycje te mają charakter pomostowy i są niezbędne przed planowanym w przyszłości przeniesieniem ruchu komercyjnego do nowego portu centralnego.
Podczas gdy Warszawa przygotowuje się do wielkich inwestycji, lotnisko w Radomiu również notuje pozytywne sygnały. Styczeń przyniósł tam obsługę ponad 3,2 tys. podróżnych, co stanowi wzrost o około 3 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Dyrekcja portu wskazuje na wysokie wypełnienie samolotów jako dobry prognostyk przed nadchodzącym sezonem letnim.
Pasażerowie z Radomia mogą już planować wakacje – w ofercie znajdą się częstsze loty na Cypr oraz nowe połączenia do Rzymu, greckiej Prewezy oraz Tirany. Wszystkie te kierunki wystartują w czerwcu, a bilety są już dostępne w systemach sprzedaży.