Statystyka Warszawy. Rosną pensje i bezrobocie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku w Warszawie wyniosło 10606,89 zł
W porównaniu z wrześniem 2025 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: budownictwo (o 10,5 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 2,6 proc.), obsługa rynku nieruchomości oraz zakwaterowanie i gastronomia (po 2,5 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 1,8 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 1,4 proc.), informacja i komunikacja (o 1,0 proc.), przemysł (o 0,2 proc.).
Natomiast spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 3,3 proc.).
W stosunku do października 2024 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 8,5 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 8,1 proc.), przemysł (o 7,5 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 7,4 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 6,8 proc.), budownictwo (o 6,2 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 3,6 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 0,2 proc.).
Natomiast spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcji transport i gospodarka magazynowa (o 7,4 proc.).
W sektorze przedsiębiorstw w październiku 2025 r. zatrudnionych było 1110,2 tys. osób (w przeliczeniu na etaty) i było to 4,1 tys. osób, tj. o 0,4 proc. mniej niż we wrześniu 2025 r. oraz o 10,9 tys. osób, tj. o 1,0 proc. mniej niż w październiku 2024 r.
W porównaniu z wrześniem 2025 r. spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: przemysł (o 2,0 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 1,4 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 0,3 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 0,2 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych oraz transport i gospodarka magazynowa (po 0,1 proc.). Natomiast wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach budownictwo (o 0,9 proc.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 0,4 proc.).
W stosunku do października 2024 r. spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 6,6 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 5,3 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 4,9 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 1,2 proc.).
Wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: obsługa rynku nieruchomości (o 15,5 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 6,7 proc.), przemysł (o 2,2 proc.), budownictwo (o 1,8 proc.), informacja i komunikacja (o 0,3 proc.).
W końcu października 2025 r. w Warszawie było 21535 zarejestrowanych bezrobotnych czyli o 104 osoby, tj. o 0,5 proc. więcej niż w końcu września 2025 r. oraz o 2589 osób, tj. o 13,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wyniosła 10335, co stanowiło 48,0 proc. ogółu bezrobotnych (przed miesiącem 47,9 proc., a przed rokiem 47,5 proc.) i 18,4 proc. bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do września 2025 r. liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 69 osób, tj. o 0,7 proc., a w stosunku do października 2024 r. zwiększyła się o 1332 osoby, tj. o 14,8 proc.
Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 1,6 proc. (tak jak przed miesiącem, a przed rokiem 1,4 proc.), w województwie mazowieckim kształtowała się na poziomie 4,4 proc. (tak jak przed miesiącem, a przed rokiem 4,0 proc.), natomiast w kraju na poziomie 5,6 proc. (tak jak przed miesiącem, a przed rokiem 4,9 proc.).
Prawa do zasiłku nie posiadały 18834 osoby, tj. 87,5 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 16353 osoby, tj. 86,3 proc.), natomiast 2701 bezrobotnych posiadało takie prawo.