Statystyka Warszawy. Rosną pensje i bezrobocie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku w Warszawie wyniosło 10606,89 zł i było o 1,5 proc. wyższe w stosunku do września i o 4,3 proc. wyższe niż w październiku 2024 r. – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie.



W porównaniu z wrześniem 2025 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: budownictwo (o 10,5 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 2,6 proc.), obsługa rynku nieruchomości oraz zakwaterowanie i gastronomia (po 2,5 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 1,8 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 1,4 proc.), informacja i komunikacja (o 1,0 proc.), przemysł (o 0,2 proc.).

Natomiast spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 3,3 proc.).

W sektorze przedsiębiorstw w październiku 2025 r. zatrudnionych było 1110,2 tys. osób (w przeliczeniu na etaty) i było to 4,1 tys. osób, tj. o 0,4 proc. mniej niż we wrześniu 2025 r.

W stosunku do października 2024 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 8,5 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 8,1 proc.), przemysł (o 7,5 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 7,4 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 6,8 proc.), budownictwo (o 6,2 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 3,6 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 0,2 proc.).

Natomiast spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcji transport i gospodarka magazynowa (o 7,4 proc.).