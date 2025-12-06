6.4°C
Życie Warszawy

Nextbike z gigantycznym hubem operacyjnym w Warszawie. Tu produkują najnowocześniejsze rowery miejskie. Ale stolica z nich nie skorzysta

Publikacja: 06.12.2025 14:07

W warszawskim hubie powstaje nowa generacja pojazdów, w tym modele SMARTbike 2 UE oraz elektryczne e-SMARTbike 2 UE SWAP

W warszawskim hubie powstaje nowa generacja pojazdów, w tym modele SMARTbike 2 UE oraz elektryczne e-SMARTbike 2 UE SWAP

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Nowo otwarte centrum techniczno-produkcyjne Nextbike w Warszawie stało się globalnym sercem produkcji rowerów miejskich na całą Europę. Choć najnowsze, zaawansowane technologicznie jednoślady są montowane w polskiej stolicy, na razie nie trafią do systemu Veturilo.

Warszawa, choć od lat stanowi jeden z najważniejszych rynków dla systemów mikromobilności w Europie, stała się właśnie kluczowym punktem na mapie produkcyjnej globalnej grupy Nextbike. Firma scentralizowała swoją działalność, otwierając nowoczesne centrum techniczno-produkcyjne i operacyjne, które ma wspierać rozwój floty na całym kontynencie. Ta strategiczna zmiana budzi jednak mieszane uczucia, ponieważ stawia stolicę w nietypowej sytuacji: rowery produkowane u nas są eksportowane, podczas gdy mieszkańcy muszą korzystać ze starszych modeli.

Warszawska fabryka rowerów i centrum operacyjno-logistyczne położone przy ul. Staniewickiej

Warszawska fabryka rowerów i centrum operacyjno-logistyczne położone przy ul. Staniewickiej

Foto: mat. pras.

Nowe centrum Nextbike w Warszawie

Polska stolica została wybrana na strategiczne centrum operacyjne dla Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nordyckich. Inwestycja ma charakter kompleksowy: obiekt zajmuje blisko osiem tysięcy metrów kwadratowych, pełniąc funkcję montowni, magazynu wysokiego składowania, centrum serwisowego oraz centrum druku komponentów. Przeniesienie działalności wymagało również zmiany lokalizacji – firma przeniosła się z warszawskiego Żerania na ulicę Staniewicką, gdzie ma teraz dużo więcej przestrzeni. Nowo powstała linia montażowa ma imponujące możliwości. Posiada 36-metrową linię, która pozwala na produkcję do stu pięćdziesięciu rowerów dziennie.

Obiekt zajmuje blisko osiem tysięcy metrów kwadratowych

Obiekt zajmuje blisko osiem tysięcy metrów kwadratowych

Foto: mat. pras.

Polska stolicą produkcji dla Europy

Decyzja o ulokowaniu hubu produkcyjnego w Warszawie ma kluczowe znaczenie strategiczne. Jak wyjaśnia Cezary Dudek, dyrektor marketingu w Nextbike Polska, produkcja prowadzona w nowym centrum ma służyć nie tylko polskiemu rynkowi, lecz przede wszystkim "na potrzeby rynku zagranicznego dla całej grupy Nextbike w Europie". W efekcie, warszawskie hale opuszczają już tysiące nowych jednośladów, przeznaczonych m.in. dla miast niemieckich.

Proces produkcji już ruszył. Poza montażem, w centrum prowadzone są również prace serwisowe i "odświeżania systemów". Dudek wskazuje na wielowymiarowe znaczenie inwestycji: "Myślę, że to rozwojowo dla naszej firmy, szczególnie tutaj na polskim rynku jest istotne z każdego punktu. Zarówno finansowego, jak i też pokazania tego, że ten polski rynek rzeczywiście fajnie tutaj działa i możemy tworzyć produkt, który spełnia wymogi, jest dobrej jakości i może być pokazywany na różnych innych rynkach w Europie".

Warszawskie hale opuszczają już tysiące nowych jednośladów, przeznaczonych m.in. dla miast niemieckich

Warszawskie hale opuszczają już tysiące nowych jednośladów, przeznaczonych m.in. dla miast niemieckich

Foto: mat. pras.

Technologiczny skok

W warszawskim hubie powstaje nowa generacja pojazdów, w tym modele SMARTbike 2 UE oraz elektryczne e-SMARTbike 2 UE SWAP. Są to jednoślady oparte na zrównoważonej produkcji – firma planuje podwojenie floty do ponad 200 tysięcy sztuk w ciągu najbliższych 4–5 lat, odzyskując przy tym do sześćdziesięciu procent wartości roweru.

Nowe rowery charakteryzują się wzmocnioną ramą oraz ulepszonymi systemami bezpieczeństwa

Nowe rowery charakteryzują się wzmocnioną ramą oraz ulepszonymi systemami bezpieczeństwa

Foto: Kacper Komaiszko

Nowe rowery charakteryzują się wzmocnioną ramą oraz ulepszonymi systemami bezpieczeństwa, takimi jak zintegrowane oświetlenie, podwójne zabezpieczenia, w tym zamki sieciowe i framelock, oraz wandaloodporna kierownica. Komfort jazdy podnoszą opony odporne na przebicia, ergonomiczne siodełko z regulacją i uchwyt na telefon. Technologiczną nowością jest zaawansowany system AGNSS dla precyzyjnego pozycjonowania GPS oraz wbudowane urządzenia IoT, służące do analizy danych miejskich.

Nowoczesne jednoślady nie dla Warszawy

Właśnie te nowoczesne, produkowane lokalnie rowery, nie trafią na warszawskie ulice. Wynika to z obowiązującego kontraktu między miastem a operatorem. Umowa na obsługę systemu Veturilo, obowiązuje do 2029 roku. Oznacza to, że w ramach tej umowy Warszawa może eksploatować jedynie starsze, dotychczas istniejące modele rowerów. Choć miasto jest gospodarzem i centrum europejskiej produkcji, mieszkańcy nie mają dostępu do najnowszej generacji jednośladów, które „oddaje” innym europejskim miastom. Nowoczesne rowery z zaawansowanym systemem GPS i ulepszonymi zabezpieczeniami muszą poczekać na wygaśnięcie obowiązującej umowy i podpisanie kolejnego kontraktu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

