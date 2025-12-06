Zima nie zaskoczy drogowców? Służby przygotowane do akcji

1500 km dróg w całodobowym monitoringu, ponad 300 posypywarek i pługów oczekujących na sygnał do akcji, tony piasku do przeciwdziałania śliskości na chodnikach i przystankach – dla służb oczyszczania trwa już sezon zimowy.



W połowie października Zarząd Oczyszczania Miasta rozpoczął sezon zimowy. Od tego czasu, przez kolejnych sześć miesięcy, firmy, które pracują na jego zlecenie, mogą realizować akcje odśnieżania ulic i terenów dla pieszych. Działania służb oczyszczania są uzależnione są od pogody i realnego stanu nawierzchni, który przez całą dobę sprawdzają kontrolerzy.

Reklama Reklama

Odśnieżanie ulic w Warszawie

ZOM odpowiada zimą za 1500 km dróg, po których kursują autobusy miejskie. W zależności od warunków pogodowych może skierować do pracy nawet ponad 300 pługów i posypywarek, które wyruszają na ulice podczas intensywnego i długotrwałego śnieżenia.

Przy bardziej standardowym natężeniu opadów lub gdy konieczne jest zabezpieczenie nawierzchni przed gołoledzią, w akcji bierze udział 170 posypywarek. Niekiedy interwencje obejmują tylko mosty, wiadukty i strome ulice, czyli najbardziej narażone na śliskość trasy, które obsługują 42 pojazdy.

Ulice gminne, po których nie kursują autobusy, odśnieżane są na zlecenie urzędów dzielnic, te dysponują w sumie ok. 100 posypywarkami i pługami. Na 1500 km ulic może pracować jednorazowo nawet ponad 300 pługów i posypywarek.