Zima nie zaskoczy drogowców? Służby przygotowane do akcji

Na 1500 km ulic może pracować jednorazowo nawet ponad 300 pługów i posypywarek
W połowie października Zarząd Oczyszczania Miasta rozpoczął sezon zimowy. Od tego czasu, przez kolejnych sześć miesięcy, firmy, które pracują na jego zlecenie, mogą realizować akcje odśnieżania ulic i terenów dla pieszych. Działania służb oczyszczania są uzależnione są od pogody i realnego stanu nawierzchni, który przez całą dobę sprawdzają kontrolerzy.
ZOM odpowiada zimą za 1500 km dróg, po których kursują autobusy miejskie. W zależności od warunków pogodowych może skierować do pracy nawet ponad 300 pługów i posypywarek, które wyruszają na ulice podczas intensywnego i długotrwałego śnieżenia.
Przy bardziej standardowym natężeniu opadów lub gdy konieczne jest zabezpieczenie nawierzchni przed gołoledzią, w akcji bierze udział 170 posypywarek. Niekiedy interwencje obejmują tylko mosty, wiadukty i strome ulice, czyli najbardziej narażone na śliskość trasy, które obsługują 42 pojazdy.
Ulice gminne, po których nie kursują autobusy, odśnieżane są na zlecenie urzędów dzielnic, te dysponują w sumie ok. 100 posypywarkami i pługami.
Oczyszczanie chodników jest zimą zadaniem bardzo wielu zarządców. Duża część terenów przylega do nieruchomości, co oznacza, że za ich odśnieżanie odpowiada właściciel. ZOM zajmuje się 4 mln m kw. terenów, na których od lat wysypuje piasek.
Dotyczy to 4500 przystanków autobusowych i tramwajowych, części chodników nieprzylegających do nieruchomości, kładek i schodów. Na tych terenach rozstawionych jest już 3400 skrzyń z piaskiem. Zgarnianiem śniegu i posypywaniem objęte są także wybrane trasy dla rowerów, w sumie ponad 200 km dróg oraz pasów rowerowych w jezdniach.
Centrum Dowodzenia Zarządu Oczyszczania Miasta przez całą dobę monitoruje zarówno prognozy, jak i dane ze stacji meteorologicznych rozmieszczonych na terenie stolicy. Równolegle kontrolerzy ZOM patrolują miasto i oceniają faktyczny stan nawierzchni ulic. Decyzja o rozpoczęciu działań oraz ich zakresie zapada po zebraniu i przeanalizowaniu niezbędnych informacji. Każdą akcję ZOM śledzi na bieżąco dzięki temu, że każdy pojazd wyposażony jest w nadajnik GPS. Natomiast jakość wykonania prac sprawdzają w terenie wspólne patrole Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej.