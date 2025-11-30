0.7°C
Gotowi na ślizgawicę. Piasek w skrzyniach dla bezpieczeństwa pieszych uzupełniony

Publikacja: 30.11.2025 08:45

Foto: ZOM

Stołeczne chodniki i przystanki już są przygotowane na lód i pośniegowe błoto. 3400 skrzyń pełnych piasku do posypywania zostało ustawionych w całym mieście.

Za rozstawienie w całym mieście niemal 3,5 tys. skrzyń z piaskiem jest odpowiedzialny Zarząd Oczyszczania Miasta. To element przygotowań miasta do zimy i sytuacji, gdy na chodnikach zrobi się ślisko.

Piasek do posypywania oblodzonych miejsc

Pojemniki są ustawione w takich miejscach, by nie utrudniały poruszania się pieszym, a jednoczenie ekipy mogły z nich łatwo skorzystać i sprawnie rozpocząć działania. Stoją na chodnikach, przystankach i przy przejściach przez jezdnię.

ZOM obejmuje porządkami 4 mln mkw. terenów dla pieszych.
Jeśli skrzynia przeszkadza pieszym lub pasażerom i trzeba skorygować jej ustawienie, można to zgłosić do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Zima w Warszawie

Od piątku ZOM ogłosił też 4 akcje pługoposypwarek na warszawskich ulicach, którymi kursują autobusy. Równolegle na chodnikach i przystankach pracowały lekkie pługi i ekipy wyposażone w szufle do zgarniania śniegu. Dla bezpieczeństwa mieszkańców i pasażerów komunikacji miejskiej tereny dla pieszych pracownicy ZOM posypuje piaskiem.

Tony zgromadzonego w skrzyniach piasku służą do posypywania zimą 4 mln m kw. terenów dla pieszych, za których utrzymanie odpowiada ZOM. To 4500 przystanków, części chodników nieprzylegających do nieruchomości, kładek i schodów. Za pozostałe tereny odpowiedzialni są inni zarządcy, m.in. urzędy dzielnic, GDDKiA, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Zarząd Dróg Miejskich, administratorzy osiedli oraz właściciele nieruchomości.

