Gotowi na ślizgawicę. Piasek w skrzyniach dla bezpieczeństwa pieszych uzupełniony

Pojemniki są ustawione w takich miejscach, by nie utrudniały poruszania się pieszym,
Za rozstawienie w całym mieście niemal 3,5 tys. skrzyń z piaskiem jest odpowiedzialny Zarząd Oczyszczania Miasta. To element przygotowań miasta do zimy i sytuacji, gdy na chodnikach zrobi się ślisko.
Pojemniki są ustawione w takich miejscach, by nie utrudniały poruszania się pieszym, a jednoczenie ekipy mogły z nich łatwo skorzystać i sprawnie rozpocząć działania. Stoją na chodnikach, przystankach i przy przejściach przez jezdnię.
Jeśli skrzynia przeszkadza pieszym lub pasażerom i trzeba skorygować jej ustawienie, można to zgłosić do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.
Od piątku ZOM ogłosił też 4 akcje pługoposypwarek na warszawskich ulicach, którymi kursują autobusy. Równolegle na chodnikach i przystankach pracowały lekkie pługi i ekipy wyposażone w szufle do zgarniania śniegu. Dla bezpieczeństwa mieszkańców i pasażerów komunikacji miejskiej tereny dla pieszych pracownicy ZOM posypuje piaskiem.
Tony zgromadzonego w skrzyniach piasku służą do posypywania zimą 4 mln m kw. terenów dla pieszych, za których utrzymanie odpowiada ZOM. To 4500 przystanków, części chodników nieprzylegających do nieruchomości, kładek i schodów. Za pozostałe tereny odpowiedzialni są inni zarządcy, m.in. urzędy dzielnic, GDDKiA, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Zarząd Dróg Miejskich, administratorzy osiedli oraz właściciele nieruchomości.