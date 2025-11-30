Gotowi na ślizgawicę. Piasek w skrzyniach dla bezpieczeństwa pieszych uzupełniony

Stołeczne chodniki i przystanki już są przygotowane na lód i pośniegowe błoto. 3400 skrzyń pełnych piasku do posypywania zostało ustawionych w całym mieście.



Za rozstawienie w całym mieście niemal 3,5 tys. skrzyń z piaskiem jest odpowiedzialny Zarząd Oczyszczania Miasta. To element przygotowań miasta do zimy i sytuacji, gdy na chodnikach zrobi się ślisko.

Piasek do posypywania oblodzonych miejsc

Pojemniki są ustawione w takich miejscach, by nie utrudniały poruszania się pieszym, a jednoczenie ekipy mogły z nich łatwo skorzystać i sprawnie rozpocząć działania. Stoją na chodnikach, przystankach i przy przejściach przez jezdnię.

Jeśli skrzynia przeszkadza pieszym lub pasażerom i trzeba skorygować jej ustawienie, można to zgłosić do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Zima w Warszawie

Od piątku ZOM ogłosił też 4 akcje pługoposypwarek na warszawskich ulicach, którymi kursują autobusy. Równolegle na chodnikach i przystankach pracowały lekkie pługi i ekipy wyposażone w szufle do zgarniania śniegu. Dla bezpieczeństwa mieszkańców i pasażerów komunikacji miejskiej tereny dla pieszych pracownicy ZOM posypuje piaskiem.