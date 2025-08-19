800 nowych koszy na śmieci. Nie rozdziobią ich kruki i wrony

Na ulicach Warszawy pojawiły się nowe kosze. Betonowe i metalowe – wszystkie z pokrywami. 800 nowych śmietników ustawił Zarząd Oczyszczania Miasta.



ZOM ustawił na warszawskich chodnikach 615 okrągłych betonowych pojemników wyposażonych w pokrywy.

Reklama

Pokrywy na ulicznych koszach w Warszawie

Zadaszenie pełni istotną funkcję – nie tylko chroni przed rozwiewaniem śmieci przez wiatr, ale przede wszystkim utrudnia dostęp ptakom, które potrafią je rozgrzebywać i zanieczyszczać okolicę.

Z kolei 170 metalowych pojemników zastąpiło te wysłużone, które od wielu lat stały w Śródmieściu na Senatorskiej, Miodowej, Świętokrzyskiej oraz na pl. Bankowym i Powstańców Warszawy. Ich stylizowany wygląd jest równie wyjątkowy co miejsca, w których się znajdują, dzięki czemu wpisują się w charakter reprezentacyjnej części stolicy.

Kosze z Budżetu Obywatelskiego

Lokalizacje dla nowych koszy to nie tylko efekt obserwacji przestrzeni publicznej, jaką prowadzi Zarząd Oczyszczania Miasta. Są także odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie zgłaszają mieszkańcy do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 oraz w ramach budżetu obywatelskiego. ZOM zrealizował w tym roku projekty zgłoszone w 7 dzielnicach, od Wawra, przez obie Pragi, po Włochy.