Zatrzymany kierowca BMW z trzema aktywnymi zakazami

Policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego w Śródmieściu zatrzymali kierowcę, który prowadził pojazd pomimo posiadania trzech aktywnych sądowych zakazów. Agresywna jazda czarnym BMW zwróciła uwagę nieumundurowanych funkcjonariuszy. Mężczyźnie grozi teraz do pięciu lat więzienia.



Do zdarzenia doszło w Śródmieściu. Nieumundurowani funkcjonariusze, którzy na co dzień patrolują ulice, zaobserwowali niepokojące zachowanie kierowcy czarnego BMW. Mężczyzna ruszył spod świateł z piskiem opon, a następnie wykonywał gwałtowne i niebezpieczne manewry, agresywnie wyprzedzając inne pojazdy w obszarze zabudowanym.

Szybka reakcja wywiadowców doprowadziła do zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej.

Trzy sądowe zakazy i konfiskata gotówki

Podczas kontroli okazało się, że prowadzący BMW mężczyzna ma aż trzy aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. W rozmowie z funkcjonariuszami przyznał, że był świadomy wydanych zakazów, ale nie spodziewał się obecności nieoznakowanego patrolu policji.

Kierowca został zatrzymany. Na poczet przyszłej kary skonfiskowano gotówkę w kwocie trzech tysięcy złotych, którą miał przy sobie.