Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 15-letniego obywatela Ukrainy w związku z wejściem na konstrukcję "Diabelskiego Młyna" znajdującego się na wciąż jeszcze zamkniętym terenie jarmarku w centrum Warszawy.



Zdarzenie to zyskało spory rozgłos po publikacji nagrania w mediach społecznościowych, w tym na platformie X.

Ustalenie tożsamości i zatrzymanie nastolatka

Działania służb doprowadziły do szybkiego zidentyfikowania i zatrzymania młodego mężczyzny. Policjanci złożyli mu wizytę w miejscu zamieszkania, czym - jak wynika z relacji - zaskoczyli nastolatka. 15-latek przyznał się do popełnienia czynu, wyjaśniając, że wspinaczka na różne konstrukcje jest jego pasją.

Dowody i status pobytu

Podczas czynności w pokoju młodego obywatela Ukrainy zabezpieczono sprzęt, który mógł być użyty podczas zdarzenia: kamerkę GoPro, rękawiczki wykorzystane do wspinaczki oraz laptop. Policja ustaliła, że 15-latek przebywa w Polsce legalnie i pozostaje pod opieką swojej cioci.

Konsekwencje prawne dla młodego człowieka

W związku z incydentem, administrator obiektu złożył oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Czynności prowadzone przez policję są wstępnie kierowane pod kątem artykułu 193 Kodeksu Karnego, który dotyczy naruszenia miru domowego lub terenu chronionego.