Gdzie w Warszawie na „odróbki”? Setki miejsc na prace społeczne

Prezydent Warszawy wyznaczył miejsca do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej. Lista obejmuje ponad 250 instytucji w całym mieście, od ośrodków sportowych po szkoły i domy pomocy.



Zarządzenie prezydenta określa podmioty, gdzie skazani mogą odpracowywać wyroki sądowe w wymiarze od kilku do kilkudziesięciu godzin miesięcznie, bez wynagrodzenia. Lista objęła instytucje z 18 dzielnic, zapewniając szeroki wybór lokalizacji blisko miejsca zamieszkania skazanych.

Reklama Reklama

Prace społeczne na Bemowie, Bielanach i Mokotowie

Na Bemowie na liście znajduje się 10 pozycji, w tym Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego przy ul. Marymonckiej 34, Biblioteka Publiczna przy ul. Powstańców Śląskich 17, liczne obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji takie jak Pływalnia Pingwin, Hala Sportowa przy ul. Obrońców Tobruku 40, Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, korty tenisowe przy ul. Raginisa 14, a także przedszkola nr 390 przy ul. Soczewki 1 i nr 415 przy ul. Obrońców Tobruku 23/12. Na liście znalazła się także Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA przy ul. Łagowskiej 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 364 przy ul. M.E. Andriollego 1.

Na Bielanach skazani mogą wybierać wśród 12 instytucji, wśród których wyróżniają się: Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul. Conrada 6, kompleks Lindego 20, Orlik przy ul. Rudzka 6 oraz Syrenka przy ul. Głębockiej/Romaszewskiego. Na liście znalazły się też cztery Ośrodki Pomocy Społecznej dla seniorów przy al. Zjednoczenia 13, ul. Przybyszewskiego 80/82, ul. W. Broniewskiego 56 i ul. Wrzeciono 5A, przedszkola nr 39 przy ul. Dorycka 1 i nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A, Szkoła Podstawowa nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A oraz LIX Liceum przy ul. S.B. Lindego 20.

Na Mokotowie dostępnych jest ponad 10 pozycji, takich jak II Ogród Jordanowski przy ul. J. Bytnara Rudego 15A i ul. Odyla 6, obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Olkuskiej 3/16, kompleks Niegocińskiej 2A, Orliki przy Chemelskiej 23 i Kazimierzowskiej 58, Jeziorko Czerniakowskie oraz skatepark przy metrze Wilanowska. Chętnych na „odróbki” przyjmuje też Zespół Szkół nr 39 przy ul. Barskiej 13, Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego przy ul. Wiktorska 10 i Przedszkole nr 228 przy ul. Marzanny 8.