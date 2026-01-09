Warszawa gotowa na falę mrozów. Miasto uruchamia ogrzewane punkty i wzmacnia pomoc

Sztab kryzysowy z udziałem Rafała Trzaskowskiego jeszcze raz sprawdził stan przygotowania służb do nadchodzącej fali mrozów.
Miasto wprowadza dodatkowe działania mające zapewnić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.
Zbliżająca się fala niskich temperatur postawiła Warszawę w stan podwyższonej gotowości. Podczas spotkania w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa omówiono plan działań obejmujący transport publiczny, pomoc osobom w kryzysie bezdomności, infrastrukturę grzewczą oraz zimowe utrzymanie miasta.
– Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie mieszkanek i mieszkańców Warszawy – podkreślił prezydent Rafał Trzaskowski.
Za zimowe utrzymanie dróg i chodników w Warszawie odpowiada kilka podmiotów:
– zarządcy nieruchomości – chodniki przylegające do budynków,– wspólnoty i zarządcy osiedli – ulice i chodniki osiedlowe,– urzędy dzielnic – ulice bez komunikacji autobusowej,– GDDKiA – drogi ekspresowe, wybrane mosty i schody,– Zarząd Terenów Publicznych i Zarząd Praskich Terenów Publicznych – wybrane obszary Śródmieścia i Pragi-Północ,– Zarząd Zieleni m.st. Warszawy – parki, alejki i tereny zielone.
Jednym z kluczowych działań jest uruchomienie ogrzewanych punktów dla mieszkańców w największych węzłach komunikacyjnych stolicy. We współpracy z Państwową Strażą Pożarną miasto ustawi pięć ogrzewanych namiotów, w których będzie można się ogrzać i napić gorącej herbaty lub kawy. Napojów dostarczy MPWiK.
– Jeżeli będzie taka potrzeba, liczba takich punktów zostanie zwiększona – zapowiedział prezydent.
Posiedzenie sztabu kryzysowego pod przewodnictwem Rafała Trzaskowskiego
Dodatkowo Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi dwa autobusy grzewcze, które pojawią się w miejscach o największym natężeniu ruchu pasażerskiego.
Lokalizacje ogrzewanych namiotów w Warszawie:
Punkty będą czynne:
Punkty z gorącymi napojami wystawione przez Straż Pożarną
Miasto przygotowało się również na zwiększone zapotrzebowanie na pomoc dla osób w kryzysie bezdomności. Choć w noclegowniach i ogrzewalniach nadal są wolne miejsca, Warszawa jest gotowa uruchomić dodatkowe 250 miejsc noclegowych w razie potrzeby.
Wzmocniony zostanie także Mobilny Punkt Poradnictwa, który będzie wspierany przez dodatkowe autobusy grzewcze, docierające do osób potrzebujących w różnych częściach miasta.
Spółki miejskie odpowiedzialne za sieć ciepłowniczą, wodociągową i kanalizacyjną pracują w trybie wzmożonej gotowości. W ostatnich dniach przeprowadzono dodatkowe kontrole infrastruktury, a służby techniczne są przygotowane do szybkiego reagowania na ewentualne awarie.
Miasto zapewnia, że priorytetem pozostaje nieprzerwane dostarczanie ciepła do budynków mieszkalnych, szkół, szpitali oraz instytucji publicznych.
Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) wyciąga konsekwencje wobec firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie chodników. Na wykonawców, którzy nie wywiązali się z umów, nałożono ponad 1,5 mln zł kar finansowych, a w jednym przypadku umowa została wypowiedziana i wykonawcę zastąpiono inną firmą.
Tej zimy kontrolerzy ZOM przeprowadzili niemal 10 tys. kontroli, sprawdzając ponad 4 mln m² terenów dla pieszych. Najczęstsze uchybienia dotyczyły opóźnień w odśnieżaniu chodników i przystanków.
Monitoring prowadzony jest całodobowo, a mieszkańcy mogą zgłaszać problemy za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Kontrole i mandaty może także nakładać Straż Miejska.