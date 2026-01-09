-9.2°C
Warszawa gotowa na falę mrozów. Miasto uruchamia ogrzewane punkty i wzmacnia pomoc

Publikacja: 09.01.2026 16:00

Sztab kryzysowy z udziałem Rafała Trzaskowskiego jeszcze raz sprawdził stan przygotowania służb do nadchodzącej fali mrozów.

Foto: Instagram Rafała Trzaskowskiego

M.B.
Warszawa przygotowuje się na nadchodzące dni intensywnych mrozów. W Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem prezydenta Rafała Trzaskowskiego, służb miejskich oraz spółek odpowiedzialnych za kluczowe obszary funkcjonowania stolicy.

Miasto wprowadza dodatkowe działania mające zapewnić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.

Sztab kryzysowy i podwyższona gotowość miasta

Zbliżająca się fala niskich temperatur postawiła Warszawę w stan podwyższonej gotowości. Podczas spotkania w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa omówiono plan działań obejmujący transport publiczny, pomoc osobom w kryzysie bezdomności, infrastrukturę grzewczą oraz zimowe utrzymanie miasta.

– Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie mieszkanek i mieszkańców Warszawy – podkreślił prezydent Rafał Trzaskowski.

Instytucje odpowiedzialne za czyste chodniki i jezdnie
Kto i za co odpowiada przy odśnieżaniu Warszawy?

Za zimowe utrzymanie dróg i chodników w Warszawie odpowiada kilka podmiotów:
– zarządcy nieruchomości – chodniki przylegające do budynków,– wspólnoty i zarządcy osiedli – ulice i chodniki osiedlowe,– urzędy dzielnic – ulice bez komunikacji autobusowej,– GDDKiA – drogi ekspresowe, wybrane mosty i schody,– Zarząd Terenów Publicznych i Zarząd Praskich Terenów Publicznych – wybrane obszary Śródmieścia i Pragi-Północ,– Zarząd Zieleni m.st. Warszawy – parki, alejki i tereny zielone.

Ogrzewane punkty w największych węzłach przesiadkowych

Jednym z kluczowych działań jest uruchomienie ogrzewanych punktów dla mieszkańców w największych węzłach komunikacyjnych stolicy. We współpracy z Państwową Strażą Pożarną miasto ustawi pięć ogrzewanych namiotów, w których będzie można się ogrzać i napić gorącej herbaty lub kawy. Napojów dostarczy MPWiK.

– Jeżeli będzie taka potrzeba, liczba takich punktów zostanie zwiększona – zapowiedział prezydent.

Posiedzenie sztabu kryzysowego pod przewodnictwem Rafała Trzaskowskiego

Foto: Instagram Rafała Trzaskowskiego

Dodatkowo Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi dwa autobusy grzewcze, które pojawią się w miejscach o największym natężeniu ruchu pasażerskiego.

Lokalizacje ogrzewanych namiotów w Warszawie:

  • Metro Centrum – wyjście z Patelni
  • Rondo Wiatraczna – między ul. Grochowską a al. Waszyngtona
  • Al. Solidarności / Targowa
  • Dworzec Południowy
  • Marymoncka / Żeromskiego – rejon stacji Metro Słodowiec

Punkty będą czynne:

  • od 9 stycznia – od godz. 15.00,
  • w sobotę i niedzielę w godz. 10-18,
  • od poniedziałku – codziennie od godz. 6-18, do odwołania.
Punkty z gorącymi napojami wystawione przez Straż Pożarną

Foto: mat. pras.

Pomoc dla osób w kryzysie bezdomności

Miasto przygotowało się również na zwiększone zapotrzebowanie na pomoc dla osób w kryzysie bezdomności. Choć w noclegowniach i ogrzewalniach nadal są wolne miejsca, Warszawa jest gotowa uruchomić dodatkowe 250 miejsc noclegowych w razie potrzeby.

Wzmocniony zostanie także Mobilny Punkt Poradnictwa, który będzie wspierany przez dodatkowe autobusy grzewcze, docierające do osób potrzebujących w różnych częściach miasta.

Polecane
Zimowe miesiące dla osób w kryzysie bezdomności to okres szczególnie wymagający
miasto zimą
-15 stopni w Warszawie. Miasto uruchamia pełny system pomocy potrzebującym

Stabilna infrastruktura grzewcza i gotowość służb

Spółki miejskie odpowiedzialne za sieć ciepłowniczą, wodociągową i kanalizacyjną pracują w trybie wzmożonej gotowości. W ostatnich dniach przeprowadzono dodatkowe kontrole infrastruktury, a służby techniczne są przygotowane do szybkiego reagowania na ewentualne awarie.

Miasto zapewnia, że priorytetem pozostaje nieprzerwane dostarczanie ciepła do budynków mieszkalnych, szkół, szpitali oraz instytucji publicznych.

250 miejsc

w noclegowniach i ogrzewalniach może uruchomić Warszawa w razie potrzeby

Odśnieżanie Warszawy: kary i zmiana wykonawcy

Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) wyciąga konsekwencje wobec firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie chodników. Na wykonawców, którzy nie wywiązali się z umów, nałożono ponad 1,5 mln zł kar finansowych, a w jednym przypadku umowa została wypowiedziana i wykonawcę zastąpiono inną firmą.

Tej zimy kontrolerzy ZOM przeprowadzili niemal 10 tys. kontroli, sprawdzając ponad 4 mln m² terenów dla pieszych. Najczęstsze uchybienia dotyczyły opóźnień w odśnieżaniu chodników i przystanków.

Monitoring prowadzony jest całodobowo, a mieszkańcy mogą zgłaszać problemy za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Kontrole i mandaty może także nakładać Straż Miejska.

Źródło: zyciewarszawy.pl

