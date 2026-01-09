Warszawa gotowa na falę mrozów. Miasto uruchamia ogrzewane punkty i wzmacnia pomoc

– Jeżeli będzie taka potrzeba, liczba takich punktów zostanie zwiększona – zapowiedział prezydent.

Posiedzenie sztabu kryzysowego pod przewodnictwem Rafała Trzaskowskiego Foto: Instagram Rafała Trzaskowskiego

Dodatkowo Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi dwa autobusy grzewcze, które pojawią się w miejscach o największym natężeniu ruchu pasażerskiego.

Lokalizacje ogrzewanych namiotów w Warszawie:

Metro Centrum – wyjście z Patelni

Rondo Wiatraczna – między ul. Grochowską a al. Waszyngtona

Al. Solidarności / Targowa

Dworzec Południowy

Marymoncka / Żeromskiego – rejon stacji Metro Słodowiec

Punkty będą czynne:

od 9 stycznia – od godz. 15.00,

w sobotę i niedzielę w godz. 10-18,

od poniedziałku – codziennie od godz. 6-18, do odwołania.

Punkty z gorącymi napojami wystawione przez Straż Pożarną Foto: mat. pras.

Pomoc dla osób w kryzysie bezdomności

Miasto przygotowało się również na zwiększone zapotrzebowanie na pomoc dla osób w kryzysie bezdomności. Choć w noclegowniach i ogrzewalniach nadal są wolne miejsca, Warszawa jest gotowa uruchomić dodatkowe 250 miejsc noclegowych w razie potrzeby.

Wzmocniony zostanie także Mobilny Punkt Poradnictwa, który będzie wspierany przez dodatkowe autobusy grzewcze, docierające do osób potrzebujących w różnych częściach miasta.

Stabilna infrastruktura grzewcza i gotowość służb

Spółki miejskie odpowiedzialne za sieć ciepłowniczą, wodociągową i kanalizacyjną pracują w trybie wzmożonej gotowości. W ostatnich dniach przeprowadzono dodatkowe kontrole infrastruktury, a służby techniczne są przygotowane do szybkiego reagowania na ewentualne awarie.

Miasto zapewnia, że priorytetem pozostaje nieprzerwane dostarczanie ciepła do budynków mieszkalnych, szkół, szpitali oraz instytucji publicznych.

250 miejsc w noclegowniach i ogrzewalniach może uruchomić Warszawa w razie potrzeby

Odśnieżanie Warszawy: kary i zmiana wykonawcy

Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) wyciąga konsekwencje wobec firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie chodników. Na wykonawców, którzy nie wywiązali się z umów, nałożono ponad 1,5 mln zł kar finansowych, a w jednym przypadku umowa została wypowiedziana i wykonawcę zastąpiono inną firmą.

Tej zimy kontrolerzy ZOM przeprowadzili niemal 10 tys. kontroli, sprawdzając ponad 4 mln m² terenów dla pieszych. Najczęstsze uchybienia dotyczyły opóźnień w odśnieżaniu chodników i przystanków.

Monitoring prowadzony jest całodobowo, a mieszkańcy mogą zgłaszać problemy za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Kontrole i mandaty może także nakładać Straż Miejska.