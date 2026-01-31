-13.2°C
Wycofanie partii jogurtu. Ryzyko obecności fragmentów szkła

Publikacja: 31.01.2026 12:00

Wycofanie partii jogurtu. Ryzyko obecności fragmentów szkła

M.B.
Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem konkretnej partii produktu "Eko jogurt naturalny Lublanka". Z powodu awarii linii produkcyjnej w opakowaniach mogą znajdować się fragmenty szkła, co stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie jakości produktu wszczęto po skardze konsumenta, która wpłynęła do Głównego Inspektoratu Weterynarii. Powiatowy Lekarz Weterynarii wraz z producentem przeprowadzili weryfikację procesu technologicznego, która potwierdziła uszkodzenie jednego z elementów linii produkcyjnej.

Ostrzeżenie dotyczy wyłącznie produktu Eko jogurt naturalny Lublanka o numerze partii P1 30/01/2026 i terminie przydatności do spożycia upływającym 30 stycznia 2026 roku.

Awaria ta doprowadziła do potencjalnego zanieczyszczenia jogurtów ciałami obcymi w postaci odłamków szkła, co może skutkować uszkodzeniami jamy ustnej lub przewodu pokarmowego podczas konsumpcji.

Szczegółowe dane kwestionowanej partii

Ostrzeżenie dotyczy wyłącznie produktu Eko jogurt naturalny Lublanka o numerze partii P1 30/01/2026 i terminie przydatności do spożycia upływającym 30 stycznia 2026 roku. Towar został wyprodukowany przez spółkę Turvita z siedzibą w miejscowości Turna na zlecenie Spółdzielczej Mleczarni Spomlek z Radzynia Podlaskiego. Inne partie jogurtu oraz pozostałe produkty tych producentów nie są objęte komunikatem o zagrożeniu.

Towar został wyprodukowany przez spółkę Turvita z siedzibą w miejscowości Turna na zlecenie Spółdzielczej Mleczarni Spomlek z Radzynia Podlaskiego.

Procedura wycofania towaru z rynku

Natychmiast po stwierdzeniu nieprawidłowości Centrum Przechowalniczo-Dystrybucyjne w Radzyniu Podlaskim rozpoczęło procedurę usuwania wadliwej partii z obrotu handlowego. Działania te są nadzorowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Służby monitorują skuteczność powiadomienia odbiorców oraz tempo znikania produktu z półek sklepowych, aby zminimalizować ryzyko nabycia jogurtu przez konsumentów.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

