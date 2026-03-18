Życie Warszawy
Nielegalne papierosy w szafkach kuchennych. Małżeństwo z Bielan w rękach policji

Publikacja: 18.03.2026 06:30

W momencie zatrzymania przy kobiecie znaleziono pierwsze 12 paczek papierosów, jednak prawdziwy maga

W momencie zatrzymania przy kobiecie znaleziono pierwsze 12 paczek papierosów, jednak prawdziwy magazyn znajdował się w aucie, gdzie ukryto kolejne 290 paczek.

Foto: policja

M.B.
Policjanci z Bielan zlikwidowali punkt handlu nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Kontrabanda była ukryta w samochodzie oraz w mieszkaniu pod listwami szafek kuchennych. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 34 tys. zł.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją wpadli na trop pary, która miała handlować papierosami bez polskich znaków akcyzy. Z ich ustaleń wynikało, że towar pochodzący z przemytu trafia do klientów na popularnym bielańskim bazarze Wolumen. Policjanci postanowili sprawdzić te informacje i rozpoczęli obserwację bloku przy ulicy Szekspira oraz okolic targowiska.

Zarekwirowane papierosy bez akcyzy były oferowane przez małżeństwo handlujące na Wolumenie

Zarekwirowane papierosy bez akcyzy były oferowane przez małżeństwo handlujące na Wolumenie

Foto: policja

Obserwacja i zatrzymanie na gorącym uczynku

Podczas działań operacyjnych funkcjonariusze zauważyli 61-letniego mężczyznę, który wynosił z mieszkania torby i pakował je do zaparkowanego w pobliżu samochodu. W tym samym czasie jego 60-letnia żona podchodziła do pojazdu, odbierała towar i zanosiła go w stronę pobliskiej bramy.

W trakcie całej akcji zabezpieczono prawie 800 paczek papierosów różnych marek, co daje niemal 20 tysięcy sztuk nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Widząc ten mechanizm działania, policjanci przystąpili do legitymowania i kontroli. Przy kobiecie znaleziono pierwsze 12 paczek papierosów, jednak prawdziwy magazyn znajdował się w aucie, gdzie ukryto kolejne 290 paczek.

Magazyn ukryty w kuchni

Prawdziwe zaskoczenie czekało śledczych podczas przeszukania mieszkania zatrzymanego małżeństwa. Mimo prób starannego zamaskowania nielegalnego towaru, policjanci odnaleźli kolejne paczki ukryte w nietypowym miejscu – w listwach maskujących pod dolnymi szafkami kuchennymi. Łącznie w trakcie całej akcji zabezpieczono prawie 800 paczek papierosów różnych marek, co daje niemal 20 tysięcy sztuk nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Małżeństwo zostało przewiezione do komendy przy ulicy Żeromskiego, gdzie usłyszało zarzuty posiadani

Małżeństwo zostało przewiezione do komendy przy ulicy Żeromskiego, gdzie usłyszało zarzuty posiadania i przechowywania wyrobów akcyzowych pochodzenia niewspólnotowego

Foto: policja

Zarzuty i wysokie kary

Małżeństwo zostało przewiezione do komendy przy ulicy Żeromskiego, gdzie usłyszało zarzuty posiadania i przechowywania wyrobów akcyzowych pochodzenia niewspólnotowego. Działanie wspólnie i w porozumieniu na szkodę interesów finansowych państwa jest traktowane jako poważne przestępstwo skarbowe. Według wstępnych wyliczeń, gdyby towar trafił do legalnego obrotu, budżet państwa zyskałby ponad 34 tysiące złotych z tytułu podatku akcyzowego.

