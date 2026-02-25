Przemyt z Dubaju. Milionowe straty udaremnione na lotnisku

Szacunkowa wartość rynkowa przejętego towaru to niemal 4 mln zł
Podczas rutynowych działań w jednym z magazynów lotniskowych funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wytypowali do kontroli dwie podejrzane przesyłki. Pierwsza z nich, zgodnie z dokumentacją przewozową, powinna zawierać płyn czyszczący oraz folię do pakowania.
Rzeczywistość okazała się jednak inna. Po otwarciu paczki funkcjonariusze znaleźli 1,92 mln sztuk papierosów, na których brakowało polskich znaków akcyzy.
Druga przesyłka z Dubaju została sprawdzona niemal natychmiast po pierwszej. Szybko wyszło na jaw, że nadawca zastosował ten sam mechanizm. Wewnątrz znajdowała się dokładnie taka sama ilość nielegalnych wyrobów tytoniowych.
Łącznie w ręce mundurowych trafiło 3,84 mln sztuk papierosów. Całość zabezpieczonego towaru została przewieziona do magazynu Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.
Wprowadzenie takiej ilości nielegalnych papierosów do obrotu wiązałoby się z ogromnymi stratami dla budżetu państwa. Szacunkowa wartość rynkowa przejętego towaru to niemal 4 mln zł.
Sprawą zajmuje się Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, który prowadzi postępowania w obu przypadkach. Za przemyt wyrobów tytoniowych na tak dużą skalę grożą surowe kary, w tym wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności do 2 lat.