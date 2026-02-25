Przemyt z Dubaju. Milionowe straty udaremnione na lotnisku

Funkcjonariusze mazowieckiej KAS przejęli prawie 4 mln nielegalnych papierosów, które przyleciały do Warszawy z Dubaju. Towar o wartości niemal 4 mln zł ukryto w przesyłkach, które oficjalnie miały zawierać folię oraz środki czyszczące.



Podczas rutynowych działań w jednym z magazynów lotniskowych funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wytypowali do kontroli dwie podejrzane przesyłki. Pierwsza z nich, zgodnie z dokumentacją przewozową, powinna zawierać płyn czyszczący oraz folię do pakowania.

Po otwarciu paczki funkcjonariusze znaleźli 1,92 mln sztuk papierosów, na których brakowało polskich znaków akcyzy Foto: mat. pras.

Rzeczywistość okazała się jednak inna. Po otwarciu paczki funkcjonariusze znaleźli 1,92 mln sztuk papierosów, na których brakowało polskich znaków akcyzy.

Identyczny scenariusz w drugiej partii towaru

Druga przesyłka z Dubaju została sprawdzona niemal natychmiast po pierwszej. Szybko wyszło na jaw, że nadawca zastosował ten sam mechanizm. Wewnątrz znajdowała się dokładnie taka sama ilość nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Łącznie w ręce mundurowych trafiło 3,84 mln sztuk papierosów. Całość zabezpieczonego towaru została przewieziona do magazynu Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.