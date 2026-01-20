-3°C
1029.6 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Pamiątki z Seszeli przejęte przez służby na Lotnisku Chopina

Publikacja: 20.01.2026 09:45

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wytypowali pasażera do kontroli szczegółowej. Łączna waga zab

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wytypowali pasażera do kontroli szczegółowej. Łączna waga zabezpieczonego towaru wyniosła prawie 5 kilogramów.

Foto: Krajowa Administracja Skarbowa

M.B.
Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego udaremnili próbę wwiezienia do Polski chronionych okazów fauny i flory. Podróżny, który przyleciał z Seszeli, przewoził w bagażu niemal 5 kilogramów fragmentów rafy koralowej.

Za brak odpowiednich zezwoleń i naruszenie przepisów ustawy o ochronie przyrody mężczyźnie grożą sankcje karne, w tym kara pozbawienia wolności.

Kontrola celna na zielonej linii

Do zdarzenia doszło w momencie, gdy mężczyzna podróżujący z Seszeli przez Abu Dhabi próbował opuścić strefę przylotów korytarzem przeznaczonym dla osób niemających nic do zgłoszenia. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wytypowali pasażera do kontroli szczegółowej. Po otwarciu bagażu okazało się, że wewnątrz znajduje się 361 fragmentów wapiennych szkieletów koralowców. Łączna waga zabezpieczonego towaru wyniosła prawie 5 kilogramów.

Po otwarciu bagażu okazało się, że wewnątrz znajduje się 361 fragmentów wapiennych szkieletów koralo

Po otwarciu bagażu okazało się, że wewnątrz znajduje się 361 fragmentów wapiennych szkieletów koralowców.

Foto: Krajowa Administracja Skarbowa

Niewiedza podróżnego a obowiązujące prawo

Zatrzymany pasażer tłumaczył podczas przesłuchania, że kawałki rafy znalazł na plaży i postanowił zabrać je do kraju jako pamiątkę z wakacji. Wyjaśnienia te nie wpłynęły jednak na zwolnienie z odpowiedzialności prawnej. Rafy koralowe są chronione na mocy Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), która ściśle reguluje handel oraz przewóz zagrożonych gatunków i ich części przez granice państw. Transport takich okazów bez specjalnych pozwoleń jest nielegalny.

Polecane
W 2025 roku na Lotnisku Chopina udaremniono przemyt kilkudziesięcu kilogramów zabronionych substancj
podsumowanie
Kokaina w puszkach po piwie i „szlak tajlandzki”. Ciemna strona sukcesu warszawskiego lotniska
Reklama
Reklama

Konsekwencje naruszenia ustawy o ochronie przyrody

Z powodu braku dokumentów CITES wszystkie okazy zostały zatrzymane przez celników i stanowią obecnie dowód rzeczowy w wszczętej sprawie karnej. Zgodnie z polskimi przepisami, nielegalny przewóz, usuwanie lub przemieszczanie chronionych siedlisk przyrodniczych jest przestępstwem. Sprawcy takich czynów podlegają karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Służby przypominają, że przed wyjazdem do egzotycznych krajów warto zapoznać się z listą przedmiotów, których wywóz i wóz do Unii Europejskiej jest zabroniony.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Podstawą zatrzymania obu mężczyzn był Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) wystawiony w celu aresztow
bezpieczeństwo

Dwaj poszukiwani wpadli podczas kontroli granicznej na Okęciu

Od rana w miejsce tragedii mieszkańcy przynoszą znicze, kwiaty i maskotki
bezpieczeństwo ruchu drogowego

Nowe informacje po tragicznym wypadku w Warszawie. Co czeka oboje kierowców?

Ze względu na fakt, że mężczyzna dopuścił się przestępstwa w warunkach powrotu do więzienia, górna g
bezpieczeństwo

Agresja wobec kierownika sklepu. Napastnikowi grozi wieloletnie więzienie

Budynek przy Krakowskim Przedmieściu powitał pierwszego gościa 19 listopada 1901 roku.
rocznica

Ikona Warszawy świętuje jubileusz. Hotel Bristol ma 125 lat

Z całej Polski płynęły doniesienia o obserwacjach spektakularnej zorzy, Warszawa nie była wyjątkiem
kosmos

Zorza polarna rozświetliła niebo nad Warszawą

Urzędnicy wygrodzili parkowe tereny do zjazdów na sankach
wypoczynek dzieci i młodzieży

Na stoku remont, w parkach zasieki i zakazy. Przepis na zepsute ferie

Skoordynowane uderzenie miało na celu nie tylko zatrzymanie osób odpowiedzialnych za dystrybucję sub
bezpieczeństwo

Zatrzymania i przejęte narkotyki przy ulicy 11 Listopada

Oprócz narkotyków policjanci zabezpieczyli przedmioty ułatwiające ich dystrybucję
bezpieczeństwo

Akcja kryminalnych: znaczna ilość narkotyków zdjęta z rynku

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama