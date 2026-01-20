Pamiątki z Seszeli przejęte przez służby na Lotnisku Chopina

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego udaremnili próbę wwiezienia do Polski chronionych okazów fauny i flory. Podróżny, który przyleciał z Seszeli, przewoził w bagażu niemal 5 kilogramów fragmentów rafy koralowej.



Za brak odpowiednich zezwoleń i naruszenie przepisów ustawy o ochronie przyrody mężczyźnie grożą sankcje karne, w tym kara pozbawienia wolności.

Kontrola celna na zielonej linii

Do zdarzenia doszło w momencie, gdy mężczyzna podróżujący z Seszeli przez Abu Dhabi próbował opuścić strefę przylotów korytarzem przeznaczonym dla osób niemających nic do zgłoszenia. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wytypowali pasażera do kontroli szczegółowej. Po otwarciu bagażu okazało się, że wewnątrz znajduje się 361 fragmentów wapiennych szkieletów koralowców. Łączna waga zabezpieczonego towaru wyniosła prawie 5 kilogramów.

Po otwarciu bagażu okazało się, że wewnątrz znajduje się 361 fragmentów wapiennych szkieletów koralowców. Foto: Krajowa Administracja Skarbowa

Niewiedza podróżnego a obowiązujące prawo

Zatrzymany pasażer tłumaczył podczas przesłuchania, że kawałki rafy znalazł na plaży i postanowił zabrać je do kraju jako pamiątkę z wakacji. Wyjaśnienia te nie wpłynęły jednak na zwolnienie z odpowiedzialności prawnej. Rafy koralowe są chronione na mocy Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), która ściśle reguluje handel oraz przewóz zagrożonych gatunków i ich części przez granice państw. Transport takich okazów bez specjalnych pozwoleń jest nielegalny.