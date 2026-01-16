Kokaina w puszkach po piwie i „szlak tajlandzki”. Ciemna strona sukcesu warszawskiego lotniska

Kogo nie wpuszczono do Polski?

Codzienna służba na granicy to nie tylko rutynowe skanowanie dokumentów, ale przede wszystkim podejmowanie trudnych decyzji administracyjnych. W 2025 roku aż 1 494 cudzoziemców usłyszało odmowę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Choć liczba ta spadła o niespełna jeden procent względem roku ubiegłego, jej struktura dostarcza cennych informacji o trendach migracyjnych.

Najczęściej z odmowami mierzyli się obywatele Ukrainy, Gruzji oraz Kolumbii, a głównymi przyczynami blokady wjazdu był brak ważnych wiz, dokumentów pobytowych lub niemożność uwiarygodnienia celu planowanego pobytu. Co ciekawe, wzrost o jeden procent odnotowano w statystyce osób, którym uniemożliwiono opuszczenie kraju. W tej grupie, liczącej 442 podróżnych, dominowali obywatele Polski. Najczęstszą przyczyną takich sytuacji było zgłaszanie się do kontroli z dokumentami, które utraciły ważność, co dla wielu pasażerów oznaczało nagłe i kosztowne przerwanie zaplanowanej podróży.

Szlak Tajlandzki dominuje końcówkę roku

Ostatnie miesiące 2025 roku upłynęły pod znakiem bezprecedensowej walki z masowym przemytem narkotyków, który zyskał roboczą nazwę szlaku tajlandzkiego. Rozluźnienie przepisów w Azji Południowo-Wschodniej sprawiło, że Bangkok stał się głównym źródłem nielegalnych substancji przemycanych do Europy.

Na początku listopada funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 26-letnią obywatelkę Szwecji, która przyleciała właśnie z Tajlandii. W jej bagażu rejestrowanym, zamiast pamiątek, znaleziono niemal 40 kg marihuany o czarnorynkowej wartości blisko 2 mln złotych. Kobieta próbowała opuścić lotnisko przez przejście „nic do zgłoszenia”, twierdząc później, że nie wiedziała o zawartości walizek i jedynie wyświadczała komuś przysługę.

Zaledwie kilka tygodni później, w połowie grudnia, identyczny schemat powtórzył 22-letni obywatel Portugalii. W jego bagażu zabezpieczono 24 kg suszu o wartości 1,2 mln złotych. Obie te sprawy pokazują nową taktykę grup przestępczych, polegającą na przemycie hurtowych ilości narkotyków w zwykłych walizkach, licząc na to, że w masie milionów pasażerów kurierzy pozostaną niezauważeni.

Peruwiańska kokaina ukryta w piwie

Dzięki współpracy Straży Granicznej z Okęcia oraz funkcjonariuszy kieleckiego Centralnego Biura Śledczego Policji, udało się także udaremnić przemyt 3,5 kg kokainy z Peru. Kurierem okazał się obywatel Polski, który podróżował z Limy przez Amsterdam. Przestępcy wykazali się dużą kreatywnością ukrywając narkotyki w dziesięciu puszkach oznaczonych logo peruwiańskiego piwa. Dalsze oględziny wykazały, że puszki posiadały precyzyjnie dorabiane i dopasowane dna, co miało zmylić czujność służb podczas standardowej kontroli bagażu.

Po lewej stronie puszka z zamkniętym wieczkiem. Po prawej stronie otwarta puszka, w środku widać biały proszek. Foto: Straż Graniczna

20 lat więzienia nad głowami kurierów

Zarówno w przypadku hurtowego przemytu marihuany, jak i technicznie przygotowanego transportu kokainy, finał dla zatrzymanych był identyczny. Każdy z kurierów usłyszał zarzuty przemytu znacznej ilości środków odurzających, za co zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara grzywny oraz pozbawienia wolności od 3 do nawet 20 lat.