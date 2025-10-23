18.6°C
Życie Warszawy

Ukraiński diler handlował narkotykami w sieci. Został skazany

Publikacja: 23.10.2025 12:15

Foto: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Kacper Komaiszko
Sąd Okręgowy w Warszawie skazał 27-letniego obywatela Ukrainy, oskarżonego o obrót i posiadanie znacznych ilości narkotyków, na karę 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna prowadził nielegalną działalność w formie internetowego „sklepu” z bezkontaktową dostawą.

Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok wobec 27-letniego Ukraińca, który został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na lotnisku Chopina. Sprawa dotyczyła szeregu przestępstw związanych z wprowadzaniem do obrotu oraz posiadaniem znacznych ilości zarówno środków odurzających, jak i substancji psychotropowych. Jak wynika z oficjalnego komunikatu służb, mężczyzna został skazany na bezwzględną karę pozbawienia wolności oraz wysoką grzywnę.

Pięć lat więzienia i wysokie koszty sądowe

Ukrainiec oskarżony o handel narkotykami usłyszał wyrok w wymiarze 5 lat pozbawienia wolności. Oprócz kary więzienia, sąd nałożył na niego grzywnę w wysokości 8 tys. zł.

Na tym jednak finansowe konsekwencje się nie kończą. Skazany będzie musiał zwrócić koszty sądowe – ponad 89 tys. zł. Kwota ta świadczy o skomplikowaniu i obszerności przeprowadzonego postępowania dowodowego. 27-latek został skazany za przestępstwa wynikające bezpośrednio z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Foto: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Mechanizm „sklepu” internetowego i bezkontaktowe dostawy

Śledztwo prowadzone przez służby wykazało, że 27-latek prowadził wysoce zorganizowaną nielegalną działalność. Funkcjonował on jako operator internetowego „sklepu” z narkotykami, który działał za pośrednictwem jednego z popularnych komunikatorów internetowych. Za jego pośrednictwem przyjmował zamówienia na substancje odurzające.

Najbardziej charakterystycznym elementem tej działalności była bezkontaktowa metoda dostaw. Aby zminimalizować ryzyko wpadki, diler wykorzystywał dwie główne metody przekazywania narkotyków kupującym:

1. Współrzędne geograficzne: Przekazywał nabywcom precyzyjne lokalizacje (współrzędne GPS), w których ukrywał towar.

2. Firmy kurierskie: Wykorzystywał legalne usługi kurierskie do przesyłania narkotyków, co również zapewniało bezkontaktową wymianę.

Przesyłki przyszły z Hiszpanii

Postępowanie, które doprowadziło do zatrzymania i skazania dilera, rozpoczęło się w lipcu 2024 roku. Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki Warszawa-Okęcie prowadzili wówczas kontrolę przesyłek pocztowych. W paczkach nadanych z Hiszpanii ujawniono znaczną ilość zakazanych substancji.

Dokładnie zabezpieczono i przejęto:

• Prawie kilogram ziela konopi innych niż włókniste.

• 173 gramy żywicy konopi (haszyszu).

Odbiorcą tych zagranicznych przesyłek był właśnie 27-letni obywatel Ukrainy, co stało się bezpośrednią podstawą do wszczęcia śledztwa.

Zatrzymanie i analiza materiału dowodowego

Mężczyzna został zatrzymany 16 września 2024 roku. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie. Areszt ten był kilkukrotnie przedłużany, co było kluczowe dla powodzenia śledztwa. Dłuższy areszt umożliwił służbom dokładne zabezpieczenie i analizę obszernego materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. Przeprowadzone postępowanie dowodowe ostatecznie pozwoliło na skierowanie aktu oskarżenia.

Ogromna skala wyeliminowanych substancji

W toku czynności śledczych przeprowadzono szereg przeszukań, podczas których ujawniono dodatkowe ilości narkotyków ukryte w różnych miejscach związanych z działalnością sprawcy.

Służby wyeliminowały z obrotu znaczną ilość środków odurzających i substancji psychotropowych o szerokim spektrum działania. Wśród nich znajdowały się:

• Marihuana i haszysz.

• Syntetyczne substancje psychotropowe: aPVP (znane jako flakka), 3-CMC (klofedron) oraz 4-CMC (klefedron).

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

