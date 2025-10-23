Ukraiński diler handlował narkotykami w sieci. Został skazany

Sąd Okręgowy w Warszawie skazał 27-letniego obywatela Ukrainy, oskarżonego o obrót i posiadanie znacznych ilości narkotyków, na karę 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna prowadził nielegalną działalność w formie internetowego „sklepu” z bezkontaktową dostawą.



Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok wobec 27-letniego Ukraińca, który został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na lotnisku Chopina. Sprawa dotyczyła szeregu przestępstw związanych z wprowadzaniem do obrotu oraz posiadaniem znacznych ilości zarówno środków odurzających, jak i substancji psychotropowych. Jak wynika z oficjalnego komunikatu służb, mężczyzna został skazany na bezwzględną karę pozbawienia wolności oraz wysoką grzywnę.

Pięć lat więzienia i wysokie koszty sądowe

Ukrainiec oskarżony o handel narkotykami usłyszał wyrok w wymiarze 5 lat pozbawienia wolności. Oprócz kary więzienia, sąd nałożył na niego grzywnę w wysokości 8 tys. zł.

Na tym jednak finansowe konsekwencje się nie kończą. Skazany będzie musiał zwrócić koszty sądowe – ponad 89 tys. zł. Kwota ta świadczy o skomplikowaniu i obszerności przeprowadzonego postępowania dowodowego. 27-latek został skazany za przestępstwa wynikające bezpośrednio z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Służby wyeliminowały z obrotu znaczną ilość środków odurzających Foto: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Mechanizm „sklepu” internetowego i bezkontaktowe dostawy

Śledztwo prowadzone przez służby wykazało, że 27-latek prowadził wysoce zorganizowaną nielegalną działalność. Funkcjonował on jako operator internetowego „sklepu” z narkotykami, który działał za pośrednictwem jednego z popularnych komunikatorów internetowych. Za jego pośrednictwem przyjmował zamówienia na substancje odurzające.