Cmentarne hieny, kieszonkowcy, zamknięte ulice. Na co uważać przed Wszystkich Świętych 2025 w Warszawie?

Patrol straży miejskiej przy Cmentarzu Powązkowskim
Okres Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego tradycyjnie skłania do wizyt i porządkowania grobów naszych bliskich. Jest to czas zadumy, ale – niestety – również czas wzmożonej aktywności przestępców. Na podstawie doświadczeń z ubiegłych lat, warto przypomnieć o typowych dla tego okresu zagrożeniach. Choć największe natężenie ruchu i odwiedzin na warszawskich nekropoliach przypada na przyszły tydzień (1-2 listopada), już w nadchodzący weekend (25-26 października 2025 r.) wielu mieszkańców stolicy, chcąc uniknąć największych zatorów, uda się na cmentarze. Na warszawiaków czeka szereg zagrożeń – od kradzieży, przez akty wandalizmu, po poważne utrudnienia w ruchu. Straż Miejska i Policja od lat prowadzą w tym okresie specjalne akcje prewencyjne: „Hiena” i „Znicz”.
Okres przedświąteczny jest czasem „przestępczych żniw” dla złodziei i tzw. „cmentarnych hien”. Z grobów kradzione są znicze, wiązanki, kwiaty, wazony, a niekiedy także całe elementy dekoracji. Zdarza się również, że dochodzi do aktów dewastacji i profanacji nagrobków. Dlatego służby apelują: w trakcie prac porządkowych przy nagrobkach nie traćmy z oczu rzeczy, które mogłyby paść łupem złodzieja.
Należy pamiętać, że tłok na cmentarzach sprzyja też kieszonkowcom. Osoby ściśnięte w tłumie stają się dla nich łatwym celem. Szczególnymi ofiarami przestępców na cmentarzach są często seniorzy, którzy samotnie odwiedzają groby swoich bliskich.
Aby tradycyjna wizyta na cmentarzu obyła się bez przykrych niespodzianek, należy zadbać o własne bezpieczeństwo. Straż Miejska od lat przypomina o kilku prostych, lecz niezwykle istotnych zasadach. Po pierwsze, nie pozostawiajmy wartościowych rzeczy osobistych bez nadzoru. Po drugie, na wizytę na cmentarzu zabierzmy ze sobą tylko niezbędne dokumenty i potrzebną kwotę pieniędzy, a portfel trzymajmy w bezpiecznym, trudno dostępnym miejscu.
Szczególną uwagą należy otoczyć dzieci oraz seniorów, którzy pozostawieni bez opieki mogą potrzebować pomocy. Co więcej, bliskich cierpiących na zaniki pamięci warto wyposażyć w kartkę z numerem telefonu, pod który należy zadzwonić, gdyby znaleźli się w niebezpieczeństwie. Wszelkie niebezpieczne lub nietypowe sytuacje należy natychmiast zgłaszać służbom – patrolowi dyżurującemu zwykle przy wejściu na cmentarz.
Nie tylko na cmentarzach grożą nam złodzieje. Ci potrafią wykorzystać każdą chwilę nieuwagi. W pozostawianych na parkingach samochodach przestępcy są w stanie wybić szyby, by ukraść wartościowe przedmioty pozostawione na widoku. Stąd powtórny apel: nie pozostawiajmy w aucie wartościowych przedmiotów.
Aby przeciwdziałać przestępcom, w ramach akcji „Hiena” do kontroli stołecznych cmentarzy i ich okolic w ubiegłych latach kierowano kilkuset funkcjonariuszy straży miejskiej. Obecność służb w rejonach nekropolii ma działać prewencyjnie. Patrole prowadzone są także po zmroku, co więcej, są one wyposażone w noktowizory, które ułatwiają obserwację w ciemności. Na pobłażliwość ze strony strażników nie mogą liczyć także zakłócające porządek osoby nietrzeźwe.
Prowadzona równolegle akcja „Znicz" skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa i płynności ruchu pieszego i kołowego, z wyraźnym pierwszeństwem dla pieszych i komunikacji miejskiej. W trosce o wygodę i bezpieczeństwo odwiedzających cmentarze, służby miejskie czasowo zmieniają zasady dojazdu i organizację ruchu w okolicach nekropolii. Wiele osób, które na co dzień nie poruszają się po Warszawie, może mieć problem z odnalezieniem się w zmianach komunikacyjnych. W rezultacie w okolicach cmentarzy i na drogach dojazdowych można spodziewać się utrudnień i tłoku.
Strażnicy miejscy monitorują ruch pojazdów, będą informować kierowców o możliwych objazdach, trasach dojazdowych do wyznaczonych parkingów i zmianach w organizacji ruchu. Funkcjonariusze stanowczo reagują na przypadki niestosowania się przez kierujących m.in. do zakazów parkowania. Ci, którzy nie będą stosowali się do znaków drogowych, obowiązujących ograniczeń i poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy, muszą liczyć się z sankcjami. Szczególną uwagę strażnicy zwrócą na użytkowników pojazdów, których zachowanie będzie zagrażało pieszym.
W ramach działań „Znicz” strażnicy sprawdzają również legalność handlu prowadzonego w rejonie cmentarzy. Działania te mają na celu ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych – chodzi przede wszystkim o prowadzenie działalności bez odpowiednich zezwoleń i zgód. Co istotne, kontrola ma również zapobiegać handlowi skradzionymi na cmentarzach kwiatami, wieńcami i elementami dekoracji. Funkcjonariusze weryfikują, czy stoiska są rozstawiane zgodnie z wydanymi decyzjami i czy nie utrudniają ruchu.