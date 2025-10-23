18.6°C
995.9 hPa
Życie Warszawy

Cmentarne hieny, kieszonkowcy, zamknięte ulice. Na co uważać przed Wszystkich Świętych 2025 w Warszawie?

Publikacja: 23.10.2025 07:55

Patrol straży miejskiej przy Cmentarzu Powązkowskim

Patrol straży miejskiej przy Cmentarzu Powązkowskim

Foto: Straż Miejska Warszawa

Kacper Komaiszko
Nadchodzący okres zadumy to także czas wzmożonej aktywności przestępców. Choć kulminacja odwiedzin miejskich cmentarzy nastąpi za tydzień, już w ten weekend warszawiacy, chcąc uniknąć tłoku, tłumnie odwiedzą groby bliskich. Przypominamy o zagrożeniach, jakie mogą czyhać w tych dniach.

Okres Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego tradycyjnie skłania do wizyt i porządkowania grobów naszych bliskich. Jest to czas zadumy, ale – niestety – również czas wzmożonej aktywności przestępców. Na podstawie doświadczeń z ubiegłych lat, warto przypomnieć o typowych dla tego okresu zagrożeniach. Choć największe natężenie ruchu i odwiedzin na warszawskich nekropoliach przypada na przyszły tydzień (1-2 listopada), już w nadchodzący weekend (25-26 października 2025 r.) wielu mieszkańców stolicy, chcąc uniknąć największych zatorów, uda się na cmentarze. Na warszawiaków czeka szereg zagrożeń – od kradzieży, przez akty wandalizmu, po poważne utrudnienia w ruchu. Straż Miejska i Policja od lat prowadzą w tym okresie specjalne akcje prewencyjne: „Hiena” i „Znicz”.

Polecane
Już od najbliższego weekendu zaplanowano zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy
dojazd na cmentarze
Zmiany drogowe przed Wszystkich Świętych 2025 w Warszawie

Kradzieże i dewastacje

Okres przedświąteczny jest czasem „przestępczych żniw” dla złodziei i tzw. „cmentarnych hien”. Z grobów kradzione są znicze, wiązanki, kwiaty, wazony, a niekiedy także całe elementy dekoracji. Zdarza się również, że dochodzi do aktów dewastacji i profanacji nagrobków. Dlatego służby apelują: w trakcie prac porządkowych przy nagrobkach nie traćmy z oczu rzeczy, które mogłyby paść łupem złodzieja.

Należy pamiętać, że tłok na cmentarzach sprzyja też kieszonkowcom. Osoby ściśnięte w tłumie stają się dla nich łatwym celem. Szczególnymi ofiarami przestępców na cmentarzach są często seniorzy, którzy samotnie odwiedzają groby swoich bliskich.

Polecane
Największym beneficjentem dotacji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
obrona cywilna
Co z budową schronów? Trzaskowski podpisał umowę
Reklama
Reklama

Zasady bezpieczeństwa

Aby tradycyjna wizyta na cmentarzu obyła się bez przykrych niespodzianek, należy zadbać o własne bezpieczeństwo. Straż Miejska od lat przypomina o kilku prostych, lecz niezwykle istotnych zasadach. Po pierwsze, nie pozostawiajmy wartościowych rzeczy osobistych bez nadzoru. Po drugie, na wizytę na cmentarzu zabierzmy ze sobą tylko niezbędne dokumenty i potrzebną kwotę pieniędzy, a portfel trzymajmy w bezpiecznym, trudno dostępnym miejscu.

Szczególną uwagą należy otoczyć dzieci oraz seniorów, którzy pozostawieni bez opieki mogą potrzebować pomocy. Co więcej, bliskich cierpiących na zaniki pamięci warto wyposażyć w kartkę z numerem telefonu, pod który należy zadzwonić, gdyby znaleźli się w niebezpieczeństwie. Wszelkie niebezpieczne lub nietypowe sytuacje należy natychmiast zgłaszać służbom – patrolowi dyżurującemu zwykle przy wejściu na cmentarz.

Polecane
Misją Lumidy jest tworzenie przestrzeni - także psychicznej i społecznej - w której ludzie mają odwa
zwierzę warszawskie
Miejsce pożegnań ze zwierzętami powstało w Wilanowie

Kradzieże na parkingach i nocne patrole

Nie tylko na cmentarzach grożą nam złodzieje. Ci potrafią wykorzystać każdą chwilę nieuwagi. W pozostawianych na parkingach samochodach przestępcy są w stanie wybić szyby, by ukraść wartościowe przedmioty pozostawione na widoku. Stąd powtórny apel: nie pozostawiajmy w aucie wartościowych przedmiotów.

Aby przeciwdziałać przestępcom, w ramach akcji „Hiena” do kontroli stołecznych cmentarzy i ich okolic w ubiegłych latach kierowano kilkuset funkcjonariuszy straży miejskiej. Obecność służb w rejonach nekropolii ma działać prewencyjnie. Patrole prowadzone są także po zmroku, co więcej, są one wyposażone w noktowizory, które ułatwiają obserwację w ciemności. Na pobłażliwość ze strony strażników nie mogą liczyć także zakłócające porządek osoby nietrzeźwe.

Utrudnienia w ruchu. Akcja „Znicz”

Prowadzona równolegle akcja „Znicz" skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa i płynności ruchu pieszego i kołowego, z wyraźnym pierwszeństwem dla pieszych i komunikacji miejskiej. W trosce o wygodę i bezpieczeństwo odwiedzających cmentarze, służby miejskie czasowo zmieniają zasady dojazdu i organizację ruchu w okolicach nekropolii. Wiele osób, które na co dzień nie poruszają się po Warszawie, może mieć problem z odnalezieniem się w zmianach komunikacyjnych. W rezultacie w okolicach cmentarzy i na drogach dojazdowych można spodziewać się utrudnień i tłoku.

Reklama
Reklama

Strażnicy miejscy monitorują ruch pojazdów, będą informować kierowców o możliwych objazdach, trasach dojazdowych do wyznaczonych parkingów i zmianach w organizacji ruchu. Funkcjonariusze stanowczo reagują na przypadki niestosowania się przez kierujących m.in. do zakazów parkowania. Ci, którzy nie będą stosowali się do znaków drogowych, obowiązujących ograniczeń i poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy, muszą liczyć się z sankcjami. Szczególną uwagę strażnicy zwrócą na użytkowników pojazdów, których zachowanie będzie zagrażało pieszym.

Polecane
Warszawska policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety odnalezionej 10 października
prośba o pomoc
W kościele odnaleziono kobietę, która nie wie, kim jest. Apel policji

Kontrola handlu i ścisłe współdziałanie służb

W ramach działań „Znicz” strażnicy sprawdzają również legalność handlu prowadzonego w rejonie cmentarzy. Działania te mają na celu ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych – chodzi przede wszystkim o prowadzenie działalności bez odpowiednich zezwoleń i zgód. Co istotne, kontrola ma również zapobiegać handlowi skradzionymi na cmentarzach kwiatami, wieńcami i elementami dekoracji. Funkcjonariusze weryfikują, czy stoiska są rozstawiane zgodnie z wydanymi decyzjami i czy nie utrudniają ruchu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Policja zatrzymała agresywną pacjentkę
bezpieczeństwo

Pacjentka zaatakowała lekarza. Zacisnęła mu na szyi stetoskop

Filmowa makieta pozostanie przy Krakowskim Przedmieściu jeszcze na wiele miesięcy
ekranizacja powieści

Sklep Wokulskiego przy Krakowskim Przedmieściu na dłużej. Filmowcy przypominają o historii Pałacu Karasia

Zwycięski projekt pracowni GAB Piotr Grabowski Architekt z Poznania zakłada powstanie proekologiczne
infrastruktura miejska

Przetarg na bosmanat w Porcie Czerniakowskim ogłoszony

Przebudowa charakterystycznego skateparku w przyszłym roku
rekreacja

Niebieski skatepark przejdzie remont. Straci charakterystyczny kolor

Skazany był operatorem internetowego „sklepu” z narkotykami
bezpieczeństwo

Ukraiński diler handlował narkotykami w sieci. Został skazany

Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Straży Granicznej na Lotnisku Chopina w Warszawie
bezpieczeństwo

Zbrodniarz wojenny zatrzymany na Okęciu. 79-latek był ścigany ENA

Budynek będzie miał dziewięć kondygnacji – osiem naziemnych i jedną podziemną – i zaoferuje 500 nowo
inwestycje

Na Wołoskiej 18 StudentSpace zastąpi ikonę polskiego biznesu

Warszawiacy skarżą się na uciążliwości związane z pracą ekip filmowych
przestrzeń miejska

Warszawiak jak gość we własnym domu. Czy ekipy filmowe przekraczają granice?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama