Cmentarne hieny, kieszonkowcy, zamknięte ulice. Na co uważać przed Wszystkich Świętych 2025 w Warszawie?

Zasady bezpieczeństwa

Aby tradycyjna wizyta na cmentarzu obyła się bez przykrych niespodzianek, należy zadbać o własne bezpieczeństwo. Straż Miejska od lat przypomina o kilku prostych, lecz niezwykle istotnych zasadach. Po pierwsze, nie pozostawiajmy wartościowych rzeczy osobistych bez nadzoru. Po drugie, na wizytę na cmentarzu zabierzmy ze sobą tylko niezbędne dokumenty i potrzebną kwotę pieniędzy, a portfel trzymajmy w bezpiecznym, trudno dostępnym miejscu.

Szczególną uwagą należy otoczyć dzieci oraz seniorów, którzy pozostawieni bez opieki mogą potrzebować pomocy. Co więcej, bliskich cierpiących na zaniki pamięci warto wyposażyć w kartkę z numerem telefonu, pod który należy zadzwonić, gdyby znaleźli się w niebezpieczeństwie. Wszelkie niebezpieczne lub nietypowe sytuacje należy natychmiast zgłaszać służbom – patrolowi dyżurującemu zwykle przy wejściu na cmentarz.

Kradzieże na parkingach i nocne patrole

Nie tylko na cmentarzach grożą nam złodzieje. Ci potrafią wykorzystać każdą chwilę nieuwagi. W pozostawianych na parkingach samochodach przestępcy są w stanie wybić szyby, by ukraść wartościowe przedmioty pozostawione na widoku. Stąd powtórny apel: nie pozostawiajmy w aucie wartościowych przedmiotów.

Aby przeciwdziałać przestępcom, w ramach akcji „Hiena” do kontroli stołecznych cmentarzy i ich okolic w ubiegłych latach kierowano kilkuset funkcjonariuszy straży miejskiej. Obecność służb w rejonach nekropolii ma działać prewencyjnie. Patrole prowadzone są także po zmroku, co więcej, są one wyposażone w noktowizory, które ułatwiają obserwację w ciemności. Na pobłażliwość ze strony strażników nie mogą liczyć także zakłócające porządek osoby nietrzeźwe.

Utrudnienia w ruchu. Akcja „Znicz”

Prowadzona równolegle akcja „Znicz" skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa i płynności ruchu pieszego i kołowego, z wyraźnym pierwszeństwem dla pieszych i komunikacji miejskiej. W trosce o wygodę i bezpieczeństwo odwiedzających cmentarze, służby miejskie czasowo zmieniają zasady dojazdu i organizację ruchu w okolicach nekropolii. Wiele osób, które na co dzień nie poruszają się po Warszawie, może mieć problem z odnalezieniem się w zmianach komunikacyjnych. W rezultacie w okolicach cmentarzy i na drogach dojazdowych można spodziewać się utrudnień i tłoku.

Strażnicy miejscy monitorują ruch pojazdów, będą informować kierowców o możliwych objazdach, trasach dojazdowych do wyznaczonych parkingów i zmianach w organizacji ruchu. Funkcjonariusze stanowczo reagują na przypadki niestosowania się przez kierujących m.in. do zakazów parkowania. Ci, którzy nie będą stosowali się do znaków drogowych, obowiązujących ograniczeń i poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy, muszą liczyć się z sankcjami. Szczególną uwagę strażnicy zwrócą na użytkowników pojazdów, których zachowanie będzie zagrażało pieszym.

Kontrola handlu i ścisłe współdziałanie służb

W ramach działań „Znicz” strażnicy sprawdzają również legalność handlu prowadzonego w rejonie cmentarzy. Działania te mają na celu ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych – chodzi przede wszystkim o prowadzenie działalności bez odpowiednich zezwoleń i zgód. Co istotne, kontrola ma również zapobiegać handlowi skradzionymi na cmentarzach kwiatami, wieńcami i elementami dekoracji. Funkcjonariusze weryfikują, czy stoiska są rozstawiane zgodnie z wydanymi decyzjami i czy nie utrudniają ruchu.