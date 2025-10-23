18.6°C
Życie Warszawy

Halloween w warszawskich kinach

Publikacja: 23.10.2025 09:00

Horrory doskonale wpisują się w atmosferę Halloween. Na zdjęciu kadr z filmu "Lśnienie" Stanleya Kub

Horrory doskonale wpisują się w atmosferę Halloween. Na zdjęciu kadr z filmu "Lśnienie" Stanleya Kubricka

Foto: materiały prasowe

Oliwia Pawłowicz
Z okazji Halloween, kina w Warszawie organizują „Nocne Maratony Filmowe”. Multipleksy przygotowały szeroki wybór nocnych serii seansów, mieszając różne odmiany filmów grozy.

Wyświetlane na wielkim ekranem z towarzyszeniem profesjonalnego nagłośnienia sprawią, że nawet najwytrzymalsi widzowie nie zmrużą oka na długo po wydarzeniu.

Trzy straszne opcje w sieci Helios

W ramach projektu, kina sieci Helios oferują trzy pakiety składające się z czterech filmów.

  • Pierwszy zawiera premierowy „Diabolic”, następnie „Wielki Marsz”, „Krucyfiks” i „The Jester 2”. Fanów horroru ucieszy wiadomość, że dwa ostatnie filmy zostaną wyświetlone przedpremierowo.
  • Drugi zestaw to premierowy horror „Drakula. Historia Wiecznej Miłości”, „Strangers 2” oraz niedostępne jeszcze w innych kinach „Inna” i „Poświęceni”.
  • Trzecia lista filmów obejmuje premierowe „Good Boy” i „Miasteczko Shelby Oaks” oraz wspomniane wcześniej „Krucyfiks” i „The Jester 2”.
Każda z opcji to szansa, nie tylko aby solidnie się wystraszyć, lecz także obejrzeć niewyświetlane jeszcze produkcje.

Przerażające kontrasty w Multikinie

Halloweenową noc przed wielkim ekranem organizuje również sieć kin Multikino. Widzowie mogą wybrać jedną z dwóch propozycji.

  • Pierwsza to pokaz filmów „Good Boy”, „Miasteczko Shelby Oaks”, „The Strangers 2” i „Drakula. Historia Wiecznej Miłości”, opartych na klasycznych elementach horroru.
  • Drugi zestaw wychodzi poza konwencjonalne ramy oferując „Presence”, „Amputacja”, „Bone Lake” i „Martwi Przed Świtem”.

Dostępne serie seansów o kontrastujących motywach gwarantuje, że każdy spragniony sensacji widz znajdzie coś dla siebie.

Napięcie w każdej kategorii

Maratonowy zestaw przygotowały też kina Cinema City. Zaczynając od „Bone Lake”, następnie „Gnijąca Panna Młoda” z dodatkowym materiałem zza kulis, kolejno „Presence”, a na koniec „Martwi Przed Świtem”. W tym zestawieniu można obejrzeć cztery filmy, każdy z innej kategorii horroru.

Na trzymającą w napięciu noc, zaprasza także kino studyjne Luna. Dostępne pokazy to „Presence”, „Good Boy”, „Rosario” i „Martwi Przed Świtem”. W przypadku tego wydarzenia należy kupić oddzielny bilet na każdy seans.

To tegoroczne propozycje dla wielbicieli horrorów oraz widzów rządnych upiornych wrażeń. 

Gdzie i kiedy można wziąć udział w „Nocnym Maratonie Filmowym”?

Helios Warszawa (Blue City):

  • 24 października, godz. 23
  • 31 października, godz. 23

Multikino Warszawa (Młociny, Złote Tarasy):

  • 31 października, zestaw 1, godz. 22
  • 31 października, zestaw 2, godz. 22.10

Cinema City (Sadyba, Arkadia, Promenada):

  • 31 października, godz. 21

Luna Warszawa:

  • 31 października, godz. 18.45

W zależności od kina, czas trwania maratonów to od sześciu do ośmiu godzin. Szczegółowe informacje dotyczące biletów znajdują się na stronach wybranych kin.

 

