Halloween w warszawskich kinach

Horrory doskonale wpisują się w atmosferę Halloween. Na zdjęciu kadr z filmu "Lśnienie" Stanleya Kubricka
Wyświetlane na wielkim ekranem z towarzyszeniem profesjonalnego nagłośnienia sprawią, że nawet najwytrzymalsi widzowie nie zmrużą oka na długo po wydarzeniu.
W ramach projektu, kina sieci Helios oferują trzy pakiety składające się z czterech filmów.
Każda z opcji to szansa, nie tylko aby solidnie się wystraszyć, lecz także obejrzeć niewyświetlane jeszcze produkcje.
Halloweenową noc przed wielkim ekranem organizuje również sieć kin Multikino. Widzowie mogą wybrać jedną z dwóch propozycji.
Dostępne serie seansów o kontrastujących motywach gwarantuje, że każdy spragniony sensacji widz znajdzie coś dla siebie.
Maratonowy zestaw przygotowały też kina Cinema City. Zaczynając od „Bone Lake”, następnie „Gnijąca Panna Młoda” z dodatkowym materiałem zza kulis, kolejno „Presence”, a na koniec „Martwi Przed Świtem”. W tym zestawieniu można obejrzeć cztery filmy, każdy z innej kategorii horroru.
Na trzymającą w napięciu noc, zaprasza także kino studyjne Luna. Dostępne pokazy to „Presence”, „Good Boy”, „Rosario” i „Martwi Przed Świtem”. W przypadku tego wydarzenia należy kupić oddzielny bilet na każdy seans.
To tegoroczne propozycje dla wielbicieli horrorów oraz widzów rządnych upiornych wrażeń.
Helios Warszawa (Blue City):
Multikino Warszawa (Młociny, Złote Tarasy):
Cinema City (Sadyba, Arkadia, Promenada):
Luna Warszawa:
W zależności od kina, czas trwania maratonów to od sześciu do ośmiu godzin. Szczegółowe informacje dotyczące biletów znajdują się na stronach wybranych kin.