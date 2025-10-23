Halloween w warszawskich kinach

Każda z opcji to szansa, nie tylko aby solidnie się wystraszyć, lecz także obejrzeć niewyświetlane jeszcze produkcje.

Przerażające kontrasty w Multikinie

Halloweenową noc przed wielkim ekranem organizuje również sieć kin Multikino. Widzowie mogą wybrać jedną z dwóch propozycji.

Pierwsza to pokaz filmów „Good Boy”, „Miasteczko Shelby Oaks”, „The Strangers 2” i „Drakula. Historia Wiecznej Miłości”, opartych na klasycznych elementach horroru.

Drugi zestaw wychodzi poza konwencjonalne ramy oferując „Presence”, „Amputacja”, „Bone Lake” i „Martwi Przed Świtem”.

Dostępne serie seansów o kontrastujących motywach gwarantuje, że każdy spragniony sensacji widz znajdzie coś dla siebie.

Napięcie w każdej kategorii

Maratonowy zestaw przygotowały też kina Cinema City. Zaczynając od „Bone Lake”, następnie „Gnijąca Panna Młoda” z dodatkowym materiałem zza kulis, kolejno „Presence”, a na koniec „Martwi Przed Świtem”. W tym zestawieniu można obejrzeć cztery filmy, każdy z innej kategorii horroru.

Na trzymającą w napięciu noc, zaprasza także kino studyjne Luna. Dostępne pokazy to „Presence”, „Good Boy”, „Rosario” i „Martwi Przed Świtem”. W przypadku tego wydarzenia należy kupić oddzielny bilet na każdy seans.

To tegoroczne propozycje dla wielbicieli horrorów oraz widzów rządnych upiornych wrażeń.

Gdzie i kiedy można wziąć udział w „Nocnym Maratonie Filmowym”?

Helios Warszawa (Blue City):

24 października, godz. 23

31 października, godz. 23

Multikino Warszawa (Młociny, Złote Tarasy):

31 października, zestaw 1, godz. 22

31 października, zestaw 2, godz. 22.10

Cinema City (Sadyba, Arkadia, Promenada):

31 października, godz. 21

Luna Warszawa:

31 października, godz. 18.45

W zależności od kina, czas trwania maratonów to od sześciu do ośmiu godzin. Szczegółowe informacje dotyczące biletów znajdują się na stronach wybranych kin.