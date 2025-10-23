StudentSpace zastąpi ikonę polskiego biznesu. Na Wołoskiej 18 powstaje nowoczesny akademik

Na Mokotowie, przy ul. Wołoskiej 18, ruszyła budowa nowoczesnego akademika pod marką StudentSpace. Inwestycja, będąca efektem współpracy Signal Capital Partners, Griffin Capital Partners oraz Echo Investment, dostarczy na rynek ponad 500 miejsc noclegowych. Otwarcie ośmiokondygnacyjnego budynku zaplanowano na październik 2026 roku.



Budowa nowego akademika to kolejny krok w transformacji tej części Mokotowa, która z biurowej strefy staje się dynamiczną dzielnicą o charakterze mieszanym. Nowy obiekt powstaje w miejscu historycznego Curtis Plaza, pierwszego w Polsce biurowca klasy A, symbolizującego początki poprzemysłowej części Warszawy, nieformalnie zwanej „Mordorem”.

Odpowiedź na studenckie potrzeby i założenia projektowe

Nowo powstający budynek StudentSpace ma odpowiadać na wymagania młodych studentów, kładąc nacisk na jakość, design i funkcjonalność.

Dziewięciokondygnacyjny obiekt (8 naziemnych i 1 podziemna) zaoferuje ponad 500 w pełni umeblowanych miejsc noclegowych. Studenci będą mieli do dyspozycji prywatne pokoje z łazienkami i aneksami kuchennymi, a także szybki internet.

Jak podkreśla Rafał Mazurczak, Członek Zarządu i COO Echo Investment, celem jest tworzenie miejsc, które „nie tylko oferują nocleg, ale i odpowiadają na potrzeby studenckiej społeczności” przez bliskość usług, rozrywki oraz dobrą komunikację z uczelniami.