StudentSpace zastąpi ikonę polskiego biznesu. Na Wołoskiej 18 powstaje nowoczesny akademik

Budynek będzie miał dziewięć kondygnacji – osiem naziemnych i jedną podziemną – i zaoferuje 500 nowoczesnych miejsc noclegowych.
Budowa nowego akademika to kolejny krok w transformacji tej części Mokotowa, która z biurowej strefy staje się dynamiczną dzielnicą o charakterze mieszanym. Nowy obiekt powstaje w miejscu historycznego Curtis Plaza, pierwszego w Polsce biurowca klasy A, symbolizującego początki poprzemysłowej części Warszawy, nieformalnie zwanej „Mordorem”.
Nowo powstający budynek StudentSpace ma odpowiadać na wymagania młodych studentów, kładąc nacisk na jakość, design i funkcjonalność.
Dziewięciokondygnacyjny obiekt (8 naziemnych i 1 podziemna) zaoferuje ponad 500 w pełni umeblowanych miejsc noclegowych. Studenci będą mieli do dyspozycji prywatne pokoje z łazienkami i aneksami kuchennymi, a także szybki internet.
Jak podkreśla Rafał Mazurczak, Członek Zarządu i COO Echo Investment, celem jest tworzenie miejsc, które „nie tylko oferują nocleg, ale i odpowiadają na potrzeby studenckiej społeczności” przez bliskość usług, rozrywki oraz dobrą komunikację z uczelniami.
Inwestycja została zaprojektowana także z myślą o ekologii. Na parterze znajdzie się pięć lokali handlowych, dostępnych także dla okolicznych mieszkańców, oraz liczne przestrzenie wspólne dla studentów:
Budynek po ukończeniu budowy przejdzie proces certyfikacji BREEAM, co świadczy o jego proekologicznych założeniach. W projekcie wykorzystano odnawialne źródła energii, inteligentne technologie oraz energooszczędne rozwiązania.
StudentSpace to platforma akademików stworzona przez Signal Capital Partners, Griffin Capital Partners i Echo Investment, której celem jest zbudowanie 5 tys. łóżek w nowoczesnych akademikach w Polsce w ciągu od 3 do 5 lat.
Powstanie akademika StudentSpace jest ściśle związane z rozbiórką kultowego już biurowca Curtis Plaza, co samo w sobie symbolizuje szerszą zmianę w tej części Mokotowa.
Biurowiec Curtis Plaza powstał w latach 1991-1992, wyburzono go w 2004 roku
Curtis Plaza, zlokalizowany na stołecznym Mokotowie przy ul. Wołoskiej (niedaleko Domaniewskiej), był pierwszym w Polsce biurowcem klasy A wybudowanym po transformacji ustrojowej. Zaprojektowany w 1991 roku przez Mirosława Kartowicza i Romualda Weldera (Geokart Projekt) na zlecenie Curtis Polska (firmy Zbigniewa Niemczyckiego), został oddany do użytku w latach 1991–1992.
Budynek był symbolem nowoczesności. Jego postmodernistyczna architektura wyróżniała się symetryczną fasadą tworzącą uskokową kompozycję. Elewację tworzyły białe płyty ceramiczne i niebieskie szkło refleksyjne. Charakterystycznym elementem była fioletowa tuba spinająca wejścia i cylindryczne kształty na narożnikach. Wewnątrz znajdowało się reprezentacyjne atrium z przeszklonym dachem i wielokondygnacyjnym żyrandolem.
Curtis Plaza był pionierem także pod względem rozwiązań technicznych. Wyposażono go w nowoczesne, sterowane komputerowo systemy komunikacji, wentylacji, klimatyzacji, a także w rozwiązania bezpieczeństwa. Był jednym z pierwszych biurowców w Warszawie zaprojektowanych pod kątem organizacji pracy typu open space.
W chwili oddania do użytku główny hall Curtis Plaza imponował rozmiarem i żyrandolem wysokości kilku pięter
Biurowiec Curtis Plaza miał stanowić część większego założenia Mokotów Business and Industrial Center. Jego powstanie stało się początkiem i symbolem tworzenia się poprzemysłowej części Warszawy, która zyskała w chwili swojego największego rozrostu nieformalną i popularną nazwę „Mordor”. Curtis Plaza, uhonorowany tytułem „Budowa Roku” w 1992 roku, wyznaczył standardy dla późniejszego, dynamicznego rozwoju biurowego Mokotowa. Wyburzenie obiektu w 2024 roku otworzyło zaś nowy rozdział dla ul. Wołoskiej i całej dzielnicy.
Jak zaznacza Marek Obuchowicz z Griffin Capital Partners, inwestycja StudentSpace „odzwierciedla szerszą zmianę w tej części Mokotowa, która przekształca się w dynamiczną dzielnicę o mieszanym charakterze – łączącą funkcje mieszkaniowe, edukacyjne i komercyjne”.