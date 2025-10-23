18.6°C
Życie Warszawy

StudentSpace zastąpi ikonę polskiego biznesu. Na Wołoskiej 18 powstaje nowoczesny akademik

Publikacja: 23.10.2025 07:45

Budynek będzie miał dziewięć kondygnacji – osiem naziemnych i jedną podziemną – i zaoferuje 500 nowoczesnych miejsc noclegowych.

Foto: mat. pras.

M.B.
Na Mokotowie, przy ul. Wołoskiej 18, ruszyła budowa nowoczesnego akademika pod marką StudentSpace. Inwestycja, będąca efektem współpracy Signal Capital Partners, Griffin Capital Partners oraz Echo Investment, dostarczy na rynek ponad 500 miejsc noclegowych. Otwarcie ośmiokondygnacyjnego budynku zaplanowano na październik 2026 roku.

Budowa nowego akademika to kolejny krok w transformacji tej części Mokotowa, która z biurowej strefy staje się dynamiczną dzielnicą o charakterze mieszanym. Nowy obiekt powstaje w miejscu historycznego Curtis Plaza, pierwszego w Polsce biurowca klasy A, symbolizującego początki poprzemysłowej części Warszawy, nieformalnie zwanej „Mordorem”.

Odpowiedź na studenckie potrzeby i założenia projektowe

Nowo powstający budynek StudentSpace ma odpowiadać na wymagania młodych studentów, kładąc nacisk na jakość, design i funkcjonalność.

Dziewięciokondygnacyjny obiekt (8 naziemnych i 1 podziemna) zaoferuje ponad 500 w pełni umeblowanych miejsc noclegowych. Studenci będą mieli do dyspozycji prywatne pokoje z łazienkami i aneksami kuchennymi, a także szybki internet.

Jak podkreśla Rafał Mazurczak, Członek Zarządu i COO Echo Investment, celem jest tworzenie miejsc, które „nie tylko oferują nocleg, ale i odpowiadają na potrzeby studenckiej społeczności” przez bliskość usług, rozrywki oraz dobrą komunikację z uczelniami.

Udogodnienia i ekologiczne standardy

Inwestycja została zaprojektowana także z myślą o ekologii. Na parterze znajdzie się pięć lokali handlowych, dostępnych także dla okolicznych mieszkańców, oraz liczne przestrzenie wspólne dla studentów:

  • Strefy nauki
  • Wspólne kuchnie
  • Przestrzenie rekreacyjne
  • Zaplecze fitness (siłownia)

Budynek po ukończeniu budowy przejdzie proces certyfikacji BREEAM, co świadczy o jego proekologicznych założeniach. W projekcie wykorzystano odnawialne źródła energii, inteligentne technologie oraz energooszczędne rozwiązania.

StudentSpace to platforma akademików stworzona przez Signal Capital Partners, Griffin Capital Partners i Echo Investment, której celem jest zbudowanie 5 tys. łóżek w nowoczesnych akademikach w Polsce w ciągu od 3 do 5 lat.

Curtis Plaza: Symbol początków polskiego biznesu

Powstanie akademika StudentSpace jest ściśle związane z rozbiórką kultowego już biurowca Curtis Plaza, co samo w sobie symbolizuje szerszą zmianę w tej części Mokotowa.

Biurowiec Curtis Plaza powstał w latach 1991-1992, wyburzono go w 2004 roku

Foto: Emptywords

Curtis Plaza, zlokalizowany na stołecznym Mokotowie przy ul. Wołoskiej (niedaleko Domaniewskiej), był pierwszym w Polsce biurowcem klasy A wybudowanym po transformacji ustrojowej. Zaprojektowany w 1991 roku przez Mirosława Kartowicza i Romualda Weldera (Geokart Projekt) na zlecenie Curtis Polska (firmy Zbigniewa Niemczyckiego), został oddany do użytku w latach 1991–1992.

Curtis Plaza: Pionierska architektura i technologia

Budynek był symbolem nowoczesności. Jego postmodernistyczna architektura wyróżniała się symetryczną fasadą tworzącą uskokową kompozycję. Elewację tworzyły białe płyty ceramiczne i niebieskie szkło refleksyjne. Charakterystycznym elementem była fioletowa tuba spinająca wejścia i cylindryczne kształty na narożnikach. Wewnątrz znajdowało się reprezentacyjne atrium z przeszklonym dachem i wielokondygnacyjnym żyrandolem.

Curtis Plaza był pionierem także pod względem rozwiązań technicznych. Wyposażono go w nowoczesne, sterowane komputerowo systemy komunikacji, wentylacji, klimatyzacji, a także w rozwiązania bezpieczeństwa. Był jednym z pierwszych biurowców w Warszawie zaprojektowanych pod kątem organizacji pracy typu open space.

W chwili oddania do użytku główny hall Curtis Plaza imponował rozmiarem i żyrandolem wysokości kilku pięter

Foto: Emptywords

Początek „Mordoru”

Biurowiec Curtis Plaza miał stanowić część większego założenia Mokotów Business and Industrial Center. Jego powstanie stało się początkiem i symbolem tworzenia się poprzemysłowej części Warszawy, która zyskała w chwili swojego największego rozrostu nieformalną i popularną nazwę „Mordor”. Curtis Plaza, uhonorowany tytułem „Budowa Roku” w 1992 roku, wyznaczył standardy dla późniejszego, dynamicznego rozwoju biurowego Mokotowa. Wyburzenie obiektu w 2024 roku otworzyło zaś nowy rozdział dla ul. Wołoskiej i całej dzielnicy.

Jak zaznacza Marek Obuchowicz z Griffin Capital Partners, inwestycja StudentSpace „odzwierciedla szerszą zmianę w tej części Mokotowa, która przekształca się w dynamiczną dzielnicę o mieszanym charakterze – łączącą funkcje mieszkaniowe, edukacyjne i komercyjne”.

