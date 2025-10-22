13°C
Życie Warszawy

Ćwiczenia „SOKRATES-25”. Wodociągi Warszawskie sprawdzą gotowość na sytuacje kryzysowe

Publikacja: 22.10.2025 17:00

Ćwiczenia „SOKRATES-25” pozwolą na sprawdzenie procedur zapewniających ciągłość kluczowych usług, św

Ćwiczenia „SOKRATES-25” pozwolą na sprawdzenie procedur zapewniających ciągłość kluczowych usług, świadczonych przez Wodociągi Warszawskie

Foto: Robert Parma

M.B.
W środę, 23 października, Wodociągi Warszawskie przeprowadzą we współpracy ze służbami Prezydenta m.st. Warszawy ćwiczenia pod kryptonimem „SOKRATES-25”. W wydarzeniu udział wezmą m.in. Policja oraz Państwowa Straż Pożarna.

Akcja odbywa się w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i ma na celu doskonalenie procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Cel ćwiczeń: bezpieczeństwo i ciągłość działania usług

Ćwiczenia „SOKRATES-25” pozwolą na sprawdzenie procedur zapewniających ciągłość kluczowych usług, świadczonych przez Wodociągi Warszawskie. Działania te mają wzmocnić odporność spółki na potencjalne zagrożenia oraz rozwijać kompetencje służb w zakresie reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Jak podkreślają organizatorzy, regularne treningi i współpraca między służbami są kluczowe dla skutecznej ochrony mieszkańców Warszawy w sytuacjach kryzysowych.

