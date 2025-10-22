Ćwiczenia „SOKRATES-25”. Wodociągi Warszawskie sprawdzą gotowość na sytuacje kryzysowe

Ćwiczenia „SOKRATES-25” pozwolą na sprawdzenie procedur zapewniających ciągłość kluczowych usług, świadczonych przez Wodociągi Warszawskie
Akcja odbywa się w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i ma na celu doskonalenie procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych.
Ćwiczenia „SOKRATES-25” pozwolą na sprawdzenie procedur zapewniających ciągłość kluczowych usług, świadczonych przez Wodociągi Warszawskie. Działania te mają wzmocnić odporność spółki na potencjalne zagrożenia oraz rozwijać kompetencje służb w zakresie reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych.
Jak podkreślają organizatorzy, regularne treningi i współpraca między służbami są kluczowe dla skutecznej ochrony mieszkańców Warszawy w sytuacjach kryzysowych.
Tego rodzaju inicjatywy sprzyjają pogłębianiu współpracy między służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa a spółkami miejskimi. Dzięki wspólnym działaniom możliwe jest wypracowanie bardziej efektywnych metod reagowania i podniesienie jakości zarządzania kryzysowego.
Wnioski z ćwiczeń zostaną wykorzystane do udoskonalenia procedur oraz praktycznych rozwiązań, co w dłuższej perspektywie zwiększy bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców stolicy – zwłaszcza w kontekście obecnych wyzwań geopolitycznych.
W trakcie trwania ćwiczeń mogą pojawić się przeloty dronów, zwiększony ruch pojazdów uprzywilejowanych oraz hałas związany z działaniami służb. Organizatorzy apelują o zachowanie spokoju i zrozumienia – wszystko odbywa się w ramach zaplanowanego treningu.
Wodociągi Warszawskie dziękują mieszkańcom za wyrozumiałość i wsparcie, podkreślając, że takie ćwiczenia służą wspólnemu celowi – bezpieczeństwu Warszawy.