Ćwiczenia „SOKRATES-25”. Wodociągi Warszawskie sprawdzą gotowość na sytuacje kryzysowe

W środę, 23 października, Wodociągi Warszawskie przeprowadzą we współpracy ze służbami Prezydenta m.st. Warszawy ćwiczenia pod kryptonimem „SOKRATES-25”. W wydarzeniu udział wezmą m.in. Policja oraz Państwowa Straż Pożarna.



Akcja odbywa się w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i ma na celu doskonalenie procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Cel ćwiczeń: bezpieczeństwo i ciągłość działania usług

Ćwiczenia „SOKRATES-25” pozwolą na sprawdzenie procedur zapewniających ciągłość kluczowych usług, świadczonych przez Wodociągi Warszawskie. Działania te mają wzmocnić odporność spółki na potencjalne zagrożenia oraz rozwijać kompetencje służb w zakresie reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Jak podkreślają organizatorzy, regularne treningi i współpraca między służbami są kluczowe dla skutecznej ochrony mieszkańców Warszawy w sytuacjach kryzysowych.

Współpraca służb kluczem do skutecznego reagowania

Tego rodzaju inicjatywy sprzyjają pogłębianiu współpracy między służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa a spółkami miejskimi. Dzięki wspólnym działaniom możliwe jest wypracowanie bardziej efektywnych metod reagowania i podniesienie jakości zarządzania kryzysowego.