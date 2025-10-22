13.2°C
1005.6 hPa
Życie Warszawy

Bezpłatne spotkanie dla seniorów w Warszawie. Wyjątkowe „Słowiańskie Dziady” zapraszają

Publikacja: 22.10.2025 12:15

Aktywna Warszawa zaprasza na spotkanie seniorów

Aktywna Warszawa zaprasza na spotkanie seniorów

Foto: lordn / Adobe Stock

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
Aktywna Warszawa zaprasza seniorów na niecodzienne spotkanie. „Słowiańskie Dziady” już 25 października. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Spotkanie seniorów ma być pełne tradycji, wspomnień oraz dobrej zabawy. Jego klimat ma odnosić się do „Dziadów” Adama Mickiewicza oraz do słowiańskich obrzędów. Seniorzy są proszeni o przyniesienie ze sobą świeczki z podstawką, aby można ją było bezpiecznie postawić.

„Słowiańskie Dziady”. Kiedy i gdzie?

Wydarzenie odbędzie się 25 października 2025 roku od godz. 15 w Miejskim Ośrodku Górka Szczęśliwicka Aktywna Warszawa przy ul. Drawskiej 22.

Jak zapisać się na spotkanie seniorów?

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a zapisy odbywają się pod numerem telefonu 666 085 542. Więcej informacji pod adresem [email protected].

Reklama
Reklama

Program wydarzenia

„Słowiańskie Dziady” to wydarzenie, podczas którego seniorzy będą mogli uczestniczyć w:

  • rozmowie o kulturze pamięci (o tym, jak różne narody czczą przodków);
  • inscenizacji i warsztatach ruchowych;
  • poczęstunku i integracji.

Przewidziany jest również konkurs na najlepszy strój w klimacie „Słowiańskich Dziadów”. Stroje powinny nawiązywać do mickiewiczowskich „Dziadów” lub do dawnych tradycji.

Polecane
„Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich”: Wyjątkowa akcja już wkrótce m.in. w Warszawie
zwiedzanie bez opłat
Wraca listopadowa akcja. Rezydencje królewskie za darmo
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Finanse na rozwój firmy. UrsynLab zaprasza na szkolenie
czwartek

Finanse na rozwój firmy. UrsynLab zaprasza na szkolenie

Od 22 do 26 października Cinemaforum w warszawskim Kinomuzeum
środa-niedziela

Najlepsze filmy krótkometrażowe z całego świata. 24. Cinemaforum

„Magiczny Botaniczny" już od 8 listopada w Ogrodzie Botanicznym UW
od 8 listopada

„Weź bąbelka na światełka!" Już wkrótce w Ogrodzie Botanicznym UW

Od 16 do 26 października Dom Spotkań z Historią zaprasza na Festiwal Bohaterek
od czwartku

„Kobietom się to po prostu należy". Już dziś rusza wyjątkowy festiwal

Biblioteka MDM
piątek

Noc Bibliotek pod hasłem „Do dzieła!”

Uczestnicy nocnego spaceru przejdą przez ciemny i spokojny ogród zoo, by następnie wejść do Willi Ża
piątek

Warszawskie zoo zaprasza na Noc Dziadów w Willi Żabińskich

Królewski Ogród Światła w Wilanowie, poprzednie edycje
od soboty

Królewski Festiwal Światła startuje w Wilanowie

Tydzień Seniora na Ursynowie / zdjęcie ilustracyjne
poniedziałek-sobota

Wycieczki, koncerty i spotkanie z aktorką z „M jak miłość”. Dla seniorów

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama