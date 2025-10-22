Bezpłatne spotkanie dla seniorów w Warszawie. Wyjątkowe „Słowiańskie Dziady” zapraszają

Aktywna Warszawa zaprasza na spotkanie seniorów
Spotkanie seniorów ma być pełne tradycji, wspomnień oraz dobrej zabawy. Jego klimat ma odnosić się do „Dziadów” Adama Mickiewicza oraz do słowiańskich obrzędów. Seniorzy są proszeni o przyniesienie ze sobą świeczki z podstawką, aby można ją było bezpiecznie postawić.
Wydarzenie odbędzie się 25 października 2025 roku od godz. 15 w Miejskim Ośrodku Górka Szczęśliwicka Aktywna Warszawa przy ul. Drawskiej 22.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a zapisy odbywają się pod numerem telefonu 666 085 542. Więcej informacji pod adresem [email protected].
„Słowiańskie Dziady” to wydarzenie, podczas którego seniorzy będą mogli uczestniczyć w:
Przewidziany jest również konkurs na najlepszy strój w klimacie „Słowiańskich Dziadów”. Stroje powinny nawiązywać do mickiewiczowskich „Dziadów” lub do dawnych tradycji.