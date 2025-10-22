Bezpłatne spotkanie dla seniorów w Warszawie. Wyjątkowe „Słowiańskie Dziady” zapraszają

Aktywna Warszawa zaprasza seniorów na niecodzienne spotkanie. „Słowiańskie Dziady” już 25 października. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.



Spotkanie seniorów ma być pełne tradycji, wspomnień oraz dobrej zabawy. Jego klimat ma odnosić się do „Dziadów” Adama Mickiewicza oraz do słowiańskich obrzędów. Seniorzy są proszeni o przyniesienie ze sobą świeczki z podstawką, aby można ją było bezpiecznie postawić.

„Słowiańskie Dziady”. Kiedy i gdzie?

Wydarzenie odbędzie się 25 października 2025 roku od godz. 15 w Miejskim Ośrodku Górka Szczęśliwicka Aktywna Warszawa przy ul. Drawskiej 22.

Jak zapisać się na spotkanie seniorów?

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a zapisy odbywają się pod numerem telefonu 666 085 542. Więcej informacji pod adresem [email protected].