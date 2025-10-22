11.9°C
1005.5 hPa
Życie Warszawy

Trzy ulice z nowym asfaltem. Cel 40 km wyremontowanych dróg już blisko

Publikacja: 22.10.2025 17:40

Trzy ulice z nowym asfaltem. Cel 40 km wyremontowanych dróg już blisko

Foto: Zarząd Dróg Miejskich

M.B.
W piątek, 24 października, drogowcy rozpoczną kolejny weekend frezowań. Prace obejmą trzy ważne arterie: Wał Miedzeszyński, ulicę Górczewską oraz aleję Komisji Edukacji Narodowej. Roboty potrwają do poniedziałku, 27 października.

Licznik kilometrów wyremontowanych stołecznych ulic dzięki pracom w najbliższy weekend zbliży się do 40. Jeśli pogoda w najbliższym czasie będzie sprzyjać, ta wartość może zostać przekroczona przez drogowców.

Nowy asfalt na Ursynowie – remont al. Komisji Edukacji Narodowej

Foto: mat. pras.

Weekendowe prace rozpoczną się na Ursynowie. Ekipy drogowców pojawią się na alei Komisji Edukacji Narodowej, na odcinku pomiędzy ulicami Wąwozową a Iwanowa-Szajnowicza. Frezowanie ruszy w piątek, 24 października o godz. 20:00, a zakończy się w poniedziałek, 27 października o godz. 4:00.

W czasie remontu al. KEN będzie całkowicie zamknięta w obu kierunkach między wspomnianymi ulicami. Zamknięty zostanie również pas ul. Iwanowa-Szajnowicza przy wyjeździe z pętli autobusowej. Kierowcy pojadą wahadłowo drugą stroną jezdni, a ulica Na Przyzbie straci połączenie z al. KEN.

Wprowadzony zostanie również zakaz parkowania na odcinku za skrzyżowaniem z ul. Wąwozową – pojazdy pozostawione w strefie robót mogą zostać odholowane na koszt właściciela.

Reklama
Reklama

Dalszy etap remontu – od Wąwozowej do ul. Kabackiej – zaplanowano na weekend 7–10 listopada, po Święcie Zmarłych.

Wracamy na Górczewską – prace w stronę Bemowa

Foto: mat. pras.

W tym samym czasie drogowcy powrócą na ulicę Górczewską, aby dokończyć rozpoczęty wcześniej remont. Nowa nawierzchnia zostanie ułożona na jezdni w stronę Bemowa – od al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Deotymy.

Roboty rozpoczną się w piątek o godz. 22:00, a zakończą w poniedziałek o godz. 5:00. W tym czasie ul. Górczewska będzie zamknięta, podobnie jak skrzyżowanie z ul. Deotymy.

Dla kierowców przygotowano objazdy:

  • przez al. Prymasa Tysiąclecia i ulice Wolską, Redutową, Jana Olbrachta,
  • lub alternatywnie przez al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Obozową do ul. Księcia Janusza.
Reklama
Reklama

Dojazd do stacji paliw będzie możliwy od strony al. Prymasa Tysiąclecia, a na stadion Olimpii – przez stację lub bramę od tej samej arterii.

Utrudnienia i zmiany na Wale Miedzeszyńskim

Foto: mat. pras.

Trzeci punkt weekendowych frezowań to Wał Miedzeszyński. Prace obejmą zjazd z mostu Poniatowskiego w kierunku tej ulicy. Rozpoczną się w piątek o godz. 22:00 i potrwają do poniedziałku, 27 października, do godz. 4:00.

W tym czasie nie będzie możliwy przejazd Wałem Miedzeszyńskim od ul. Zwycięzców do mostu Poniatowskiego, a także wjazd na most w stronę al. Waszyngtona. Kierowcy nadjeżdżający od centrum nie zjadą z mostu na Wał.

Objazdy poprowadzono m.in.:

  • mostem Łazienkowskim do Wisłostrady,
  • ulicami Zwycięzców i Francuską do al. Waszyngtona,
  • oraz przez ul. Zamoście, Targową i al. Zieleniecką w kierunku ronda Waszyngtona.
Reklama
Reklama

Po zakończeniu remontu zjazd z mostu Poniatowskiego na Wał Miedzeszyński będzie usprawniony – oba pasy umożliwią skręt w lewo w stronę Wawra, a wyjazd w prawo pozostanie bez zmian.

Polecane
Drogowcy zajmą dwa pasy jezdni w kierunku Raszyna
remont
Ciąg dalszy utrudnień w Alei Krakowskiej

Warszawa zmierza do celu – 40 km wyremontowanych ulic

Tegoroczny plan frezowań jest jednym z najbardziej ambitnych w ostatnich latach. Tylko latem udało się odnowić aż 19 km dróg, m.in. na ulicach Wybrzeże Gdyńskie, Obozowej, Kasprzaka, Broniewskiego, Pawińskiego i Marsa.

Po doliczeniu odcinków wyremontowanych przed wakacjami i na początku jesieni, łącznie odnowiono już około 25 km stołecznych ulic. Każdy kolejny weekend frezowań przybliża drogowców do tegorocznego celu – 40 km nowych nawierzchni w Warszawie.

W najbliższych tygodniach planowane są kolejne prace, m.in. na ulicach Komandosów, Hynka, Rosoła, Słomińskiego i Modlińskiej. Remonty te zostaną zrealizowane w ramach przetargów ogłoszonych przez miasto.

Reklama
Reklama

Nie ustaje także działalność Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg, który prowadzi mniejsze, lecz równie istotne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i komfort jazdy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W maju 2026 r. LOT otworzy bezpośrednie rejsy lotniczne do miasta Ałmaty w Kazachstanie
samolot

Nowy kierunek LOT z Warszawy. Bilety już w sprzedaży

Drogowcy zajmą dwa pasy jezdni w kierunku Raszyna
remont

Ciąg dalszy utrudnień w Alei Krakowskiej

Hybrydowy autobus tureckiej marki Otokar na warszawskich ulicach
transport kołowy

Wybrano firmę do obsługi linii z nowoczesnym taborem

Prawdziwa komunikacyjna perełka z Poznania – zielony tramwaj 102N, znany jako „kanciak”
promocja

Świętomarcińskie rogale z zielonego „kanciaka". Tramwaj 102N w stolicy

Progi zwalniające zamontowane w al. Niepodległości na wysokości ul. Lenartowicza
bezpieczeństwo

Progi zawalniające spektakularnie zwolniły ruch

Na odnowionym peronie, który zapewni bezpieczniejszą i wygodniejszą podróż, znajdą się jeszcze tymcz
remont na torach

Warszawa Ursus Północny z nowym peronem, ale z utrudnieniami

Już od najbliższego weekendu zaplanowano zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy
dojazd na cmentarze

Zmiany drogowe przed Wszystkich Świętych 2025 w Warszawie

Skutkiem zamknięcia ulicy Dewajtis będzie całkowite odcięcie dojazdu do Uniwersytetu Kardynała Stefa
utrudnienia

Montują progi zwalniające na Dewajtis. Ulica zamknięta przez tydzień

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama