Trzy ulice z nowym asfaltem. Cel 40 km wyremontowanych dróg już blisko

W piątek, 24 października, drogowcy rozpoczną kolejny weekend frezowań. Prace obejmą trzy ważne arterie: Wał Miedzeszyński, ulicę Górczewską oraz aleję Komisji Edukacji Narodowej. Roboty potrwają do poniedziałku, 27 października.



Licznik kilometrów wyremontowanych stołecznych ulic dzięki pracom w najbliższy weekend zbliży się do 40. Jeśli pogoda w najbliższym czasie będzie sprzyjać, ta wartość może zostać przekroczona przez drogowców.

Nowy asfalt na Ursynowie – remont al. Komisji Edukacji Narodowej

Weekendowe prace rozpoczną się na Ursynowie. Ekipy drogowców pojawią się na alei Komisji Edukacji Narodowej, na odcinku pomiędzy ulicami Wąwozową a Iwanowa-Szajnowicza. Frezowanie ruszy w piątek, 24 października o godz. 20:00, a zakończy się w poniedziałek, 27 października o godz. 4:00.

W czasie remontu al. KEN będzie całkowicie zamknięta w obu kierunkach między wspomnianymi ulicami. Zamknięty zostanie również pas ul. Iwanowa-Szajnowicza przy wyjeździe z pętli autobusowej. Kierowcy pojadą wahadłowo drugą stroną jezdni, a ulica Na Przyzbie straci połączenie z al. KEN.

Wprowadzony zostanie również zakaz parkowania na odcinku za skrzyżowaniem z ul. Wąwozową – pojazdy pozostawione w strefie robót mogą zostać odholowane na koszt właściciela.