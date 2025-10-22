Trzy ulice z nowym asfaltem. Cel 40 km wyremontowanych dróg już blisko

Licznik kilometrów wyremontowanych stołecznych ulic dzięki pracom w najbliższy weekend zbliży się do 40. Jeśli pogoda w najbliższym czasie będzie sprzyjać, ta wartość może zostać przekroczona przez drogowców.
Weekendowe prace rozpoczną się na Ursynowie. Ekipy drogowców pojawią się na alei Komisji Edukacji Narodowej, na odcinku pomiędzy ulicami Wąwozową a Iwanowa-Szajnowicza. Frezowanie ruszy w piątek, 24 października o godz. 20:00, a zakończy się w poniedziałek, 27 października o godz. 4:00.
W czasie remontu al. KEN będzie całkowicie zamknięta w obu kierunkach między wspomnianymi ulicami. Zamknięty zostanie również pas ul. Iwanowa-Szajnowicza przy wyjeździe z pętli autobusowej. Kierowcy pojadą wahadłowo drugą stroną jezdni, a ulica Na Przyzbie straci połączenie z al. KEN.
Wprowadzony zostanie również zakaz parkowania na odcinku za skrzyżowaniem z ul. Wąwozową – pojazdy pozostawione w strefie robót mogą zostać odholowane na koszt właściciela.
Dalszy etap remontu – od Wąwozowej do ul. Kabackiej – zaplanowano na weekend 7–10 listopada, po Święcie Zmarłych.
W tym samym czasie drogowcy powrócą na ulicę Górczewską, aby dokończyć rozpoczęty wcześniej remont. Nowa nawierzchnia zostanie ułożona na jezdni w stronę Bemowa – od al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Deotymy.
Roboty rozpoczną się w piątek o godz. 22:00, a zakończą w poniedziałek o godz. 5:00. W tym czasie ul. Górczewska będzie zamknięta, podobnie jak skrzyżowanie z ul. Deotymy.
Dla kierowców przygotowano objazdy:
Dojazd do stacji paliw będzie możliwy od strony al. Prymasa Tysiąclecia, a na stadion Olimpii – przez stację lub bramę od tej samej arterii.
Trzeci punkt weekendowych frezowań to Wał Miedzeszyński. Prace obejmą zjazd z mostu Poniatowskiego w kierunku tej ulicy. Rozpoczną się w piątek o godz. 22:00 i potrwają do poniedziałku, 27 października, do godz. 4:00.
W tym czasie nie będzie możliwy przejazd Wałem Miedzeszyńskim od ul. Zwycięzców do mostu Poniatowskiego, a także wjazd na most w stronę al. Waszyngtona. Kierowcy nadjeżdżający od centrum nie zjadą z mostu na Wał.
Objazdy poprowadzono m.in.:
Po zakończeniu remontu zjazd z mostu Poniatowskiego na Wał Miedzeszyński będzie usprawniony – oba pasy umożliwią skręt w lewo w stronę Wawra, a wyjazd w prawo pozostanie bez zmian.
Tegoroczny plan frezowań jest jednym z najbardziej ambitnych w ostatnich latach. Tylko latem udało się odnowić aż 19 km dróg, m.in. na ulicach Wybrzeże Gdyńskie, Obozowej, Kasprzaka, Broniewskiego, Pawińskiego i Marsa.
Po doliczeniu odcinków wyremontowanych przed wakacjami i na początku jesieni, łącznie odnowiono już około 25 km stołecznych ulic. Każdy kolejny weekend frezowań przybliża drogowców do tegorocznego celu – 40 km nowych nawierzchni w Warszawie.
W najbliższych tygodniach planowane są kolejne prace, m.in. na ulicach Komandosów, Hynka, Rosoła, Słomińskiego i Modlińskiej. Remonty te zostaną zrealizowane w ramach przetargów ogłoszonych przez miasto.
Nie ustaje także działalność Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg, który prowadzi mniejsze, lecz równie istotne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i komfort jazdy.