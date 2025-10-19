Montują progi zwalniające na Dewajtis. Ulica zamknięta przez tydzień. Brak wjazdu na UKSW

Uwaga kierowcy! Planowane intensywne roboty drogowe w rejonie Młocin i Bielan spowodują całkowite zamknięcie ulicy Dewajtis. Prace potrwają od 20 do 26 października. Poważnym skutkiem będzie odcięcie dojazdu do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.



W najbliższym tygodniu mieszkańcy oraz osoby dojeżdżające w rejon Lasu Bielańskiego muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Drogowcy przystąpią do realizacji prac polegających na budowie progów zwalniających na ulicy Dewajtis. W związku z tym, od poniedziałku, 20 października, ulica ta zostanie całkowicie wyłączona z ruchu, co radykalnie zmieni lokalną organizację ruchu.

Harmonogram prac. Ulica Dewajtis zamknięta

Robotnicy rozpoczną prace już 20 października (poniedziałek) około godziny 7:00 rano. Ulica Dewajtis zostanie zamknięta dla przejazdu na kluczowym odcinku, tj. od ulicy Marymonckiej do ulicy Kamedulskiej. Oznacza to, że przez cały tydzień przejazd tą trasą będzie niemożliwy, a kierowcy będą zmuszeni do korzystania z alternatywnych dróg.

Zgodnie z planem drogowców, prace mają zakończyć się w niedzielę, 26 października, około godziny 2:00 w nocy. Dopiero po tym czasie odcinek ten ma zostać w pełni udostępniony do użytku. Tym samym, remont progów zwalniających potrwa nieprzerwanie przez około tydzień.