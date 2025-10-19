8.5°C
Życie Warszawy

Montują progi zwalniające na Dewajtis. Ulica zamknięta przez tydzień. Brak wjazdu na UKSW

Publikacja: 19.10.2025 17:25

Skutkiem zamknięcia ulicy Dewajtis będzie całkowite odcięcie dojazdu do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Foto: Infoulice Warszawa

Kacper Komaiszko
Uwaga kierowcy! Planowane intensywne roboty drogowe w rejonie Młocin i Bielan spowodują całkowite zamknięcie ulicy Dewajtis. Prace potrwają od 20 do 26 października. Poważnym skutkiem będzie odcięcie dojazdu do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W najbliższym tygodniu mieszkańcy oraz osoby dojeżdżające w rejon Lasu Bielańskiego muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Drogowcy przystąpią do realizacji prac polegających na budowie progów zwalniających na ulicy Dewajtis. W związku z tym, od poniedziałku, 20 października, ulica ta zostanie całkowicie wyłączona z ruchu, co radykalnie zmieni lokalną organizację ruchu.

Harmonogram prac. Ulica Dewajtis zamknięta

Robotnicy rozpoczną prace już 20 października (poniedziałek) około godziny 7:00 rano. Ulica Dewajtis zostanie zamknięta dla przejazdu na kluczowym odcinku, tj. od ulicy Marymonckiej do ulicy Kamedulskiej. Oznacza to, że przez cały tydzień przejazd tą trasą będzie niemożliwy, a kierowcy będą zmuszeni do korzystania z alternatywnych dróg.

Zgodnie z planem drogowców, prace mają zakończyć się w niedzielę, 26 października, około godziny 2:00 w nocy. Dopiero po tym czasie odcinek ten ma zostać w pełni udostępniony do użytku. Tym samym, remont progów zwalniających potrwa nieprzerwanie przez około tydzień.

Utrudnienia na UKSW. Brak wjazdu na uniwersytet

Najbardziej odczuwalnym skutkiem zamknięcia ulicy Dewajtis będzie całkowite odcięcie dojazdu do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Uczelnia korzysta z tego odcinka jako głównej drogi wjazdowej i wyjazdowej. W czasie trwania robót, kierowcy nie wjadą i nie wyjadą z terenu Uniwersytetu.

Dodatkowo, zablokowany zostanie kluczowy wjazd na ulicę Dewajtis ze strony południowej. Na skrzyżowaniu ulic Marymonckiej, Lindego i Dewajtis wjazd w Dewajtis będzie całkowicie niemożliwy od momentu rozpoczęcia prac, czyli od poniedziałku rano. Sytuacja ta wymaga od osób związanych z UKSW oraz lokalnych mieszkańców, by z dużym wyprzedzeniem zaplanować dojazd i uwzględnić brak możliwości korzystania z uczelnianych parkingów oraz bezpośrednich tras.

