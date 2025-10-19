8.5°C
1022.2 hPa
Życie Warszawy

Zwężenie Alei Krakowskiej. W poniedziałek startuje kolejny etap remontu. Sprawdź objazdy!

Publikacja: 19.10.2025 14:30

Drogowcy zajmą dwa pasy jezdni w kierunku Raszyna

Drogowcy zajmą dwa pasy jezdni w kierunku Raszyna

Foto: Infoulice Warszawa

Kacper Komaiszko
W poniedziałek, 20 października, rozpoczyna się trzydniowy etap wymiany nawierzchni na alei Krakowskiej. Drogowcy zajmą dwa pasy jezdni w kierunku Raszyna, co spowoduje poważne utrudnienia i konieczność wyznaczenia objazdów dla kierowców.

Warszawscy drogowcy kontynuują zakrojony na szeroką skalę plan remontowy mający na celu poprawę stanu technicznego kluczowych arterii komunikacyjnych miasta. Tym razem prace skupią się na jednym z najważniejszych wylotów z miasta – Alei Krakowskiej. Roboty rozpoczną się w godzinach porannych i potrwają niecałe cztery doby, wymuszając na kierowcach jadących w stronę Raszyna zmianę organizacji ruchu oraz korzystanie z wyznaczonych objazdów.

Polecane
Tramwaje Warszawskie zadeklarowały wykonanie powtórnej analizy środowiskowej
Tramwaj na Gocław
Władze deklarują ponowne analizy, radni stawiają warunki. Mieszkańcy: „To mordowanie natury”

Szczegółowa lokalizacja i zakres robót

Obecny etap prac remontowych, polegających na wymianie nawierzchni, obejmie jezdnię alei Krakowskiej prowadzącą w kierunku Raszyna. Konkretnie, drogowcy będą pracowali na odcinku zlokalizowanym pomiędzy ulicami Cyprysową a Mineralną. Jest to kontynuacja działań zapoczątkowanych w ubiegłych latach i miesiącach. Warto przypomnieć, że już w zeszłym roku wymieniono asfalt na nitce w stronę centrum, na odcinku od P+R Al. Krakowska do ulicy Hynka. Z kolei w bieżącym roku ułożono nowy pas asfaltu na prawym pasie jezdni do Raszyna, pomiędzy ulicami Mineralną a Szyszkową. Najbliższe prace uzupełniają ten proces.

Harmonogram prac i przywrócenie normalnego ruchu

Roboty drogowe rozpoczną się już w najbliższy poniedziałek, 20 października, o godz. 5. Oznacza to, że kierowcy planujący poranny przejazd Aleją Krakowską muszą liczyć się z pierwszymi utrudnieniami od samego początku dnia roboczego.

Reklama
Reklama

Zgodnie z planem, drogowcy zakończą prace i przywrócą pełną przejezdność ulicy w czwartek, 23 października, o godz. 4. Po tym terminie kierowcy ponownie będą mogli korzystać ze wszystkich pasów ruchu na tym odcinku alei Krakowskiej.

Najważniejsze utrudnienia dla kierowców

Kluczowym elementem nowej, tymczasowej organizacji ruchu będzie drastyczne zwężenie jezdni w kierunku Raszyna. Drogowcy całkowicie zajmą dwa z dotychczas dostępnych pasów ruchu. Oznacza to, że na odcinku od Cyprysowej do Mineralnej kierowcy będą mieli do dyspozycji wyłącznie lewy pas ruchu.

Ponadto, wprowadzony remont uniemożliwi bezpośrednie połączenie z aleją Krakowską trzem ulicom lokalnym. Połączenie z główną arterią stracą ulice Rękodzielnicza, Malownicza oraz Mineralna (po stronie Działkowej).

Wyznaczone trasy objazdowe 

W związku z brakiem możliwości bezpośredniego wjazdu na Aleję Krakowską z wymienionych ulic, Zarząd Dróg Miejskich wyznaczył szczegółowe trasy objazdowe.

Główny objazd, pozwalający na dotarcie do lokalnych punktów docelowych w rejonie zamkniętego odcinka, poprowadzony został ulicami: Szyszkową, Działkową, Mineralną i Muszkieterów.

Mapa objazdów w rejonie alei Krakowskiej

Mapa objazdów w rejonie alei Krakowskiej

Foto: Infoulice Warszawa

Reklama
Reklama

Dla kierowców poszukujących alternatywnej trasy dojazdu do ulic Rękodzielniczej, Malowniczej i Mineralnej, rekomenduje się skorzystanie z ciągu komunikacyjnego prowadzącego ulicami: Krakowiaków, Leonidasa i Muszkieterów.

W związku z remontem, na Alei Krakowskiej należy spodziewać się znacznych spowolnień i lokalnych zatorów drogowych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Skutkiem zamknięcia ulicy Dewajtis będzie całkowite odcięcie dojazdu do Uniwersytetu Kardynała Stefa
utrudnienia

Dewajtis zamknięta przez tydzień. Brak wjazdu na UKSW

Problem braku zainteresowania nowym obiektem PKP nie umknął uwadze lokalnym politykom
parkowanie

Dlaczego parking przy Dworcu Wschodnim stoi pusty?

Tramwaje Warszawskie zadeklarowały wykonanie powtórnej analizy środowiskowej
Tramwaj na Gocław

Władze deklarują ponowne analizy, radni stawiają warunki. Mieszkańcy: „To mordowanie natury”

Dotychczas nieprzejezdna i zarośnięta dziką zielenią ulica, została przekształcona w tzw. woonerf
przebudowa

Brandysa woonerfem, na Hübnera bezpieczniej i zielono

Nowe miejsca postojowe na Wołoskiej zostały wyznaczone w formie zatok postojowych
parkowanie

Nowe miejsca parkingowe na Mokotowie. Powstały kosztem zwężenia ulicy

Pod koniec marca 2026 r. będzie można polecieć Warszawy do Bratysławy
samolot

Wizz Air otwiera nowe połączenie z Warszawy

Termin zakończenia przebudowy praskiego odcinka Trasy Łazienkowskiej został przesunięty
remonty

Wiadukt nad Paryską zabetonowany. Kiedy auta pojadą nową Trasą?

Od 14 grudnia będzie więcej połączeń ze stolicy do dużych miast.
kolej

Więcej pociągów z Warszawy. Nowy rozkład jazdy na sezon 2025/2026

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama