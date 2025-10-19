Zwężenie Alei Krakowskiej. W poniedziałek startuje kolejny etap remontu. Sprawdź objazdy!

Drogowcy zajmą dwa pasy jezdni w kierunku Raszyna
Warszawscy drogowcy kontynuują zakrojony na szeroką skalę plan remontowy mający na celu poprawę stanu technicznego kluczowych arterii komunikacyjnych miasta. Tym razem prace skupią się na jednym z najważniejszych wylotów z miasta – Alei Krakowskiej. Roboty rozpoczną się w godzinach porannych i potrwają niecałe cztery doby, wymuszając na kierowcach jadących w stronę Raszyna zmianę organizacji ruchu oraz korzystanie z wyznaczonych objazdów.
Obecny etap prac remontowych, polegających na wymianie nawierzchni, obejmie jezdnię alei Krakowskiej prowadzącą w kierunku Raszyna. Konkretnie, drogowcy będą pracowali na odcinku zlokalizowanym pomiędzy ulicami Cyprysową a Mineralną. Jest to kontynuacja działań zapoczątkowanych w ubiegłych latach i miesiącach. Warto przypomnieć, że już w zeszłym roku wymieniono asfalt na nitce w stronę centrum, na odcinku od P+R Al. Krakowska do ulicy Hynka. Z kolei w bieżącym roku ułożono nowy pas asfaltu na prawym pasie jezdni do Raszyna, pomiędzy ulicami Mineralną a Szyszkową. Najbliższe prace uzupełniają ten proces.
Roboty drogowe rozpoczną się już w najbliższy poniedziałek, 20 października, o godz. 5. Oznacza to, że kierowcy planujący poranny przejazd Aleją Krakowską muszą liczyć się z pierwszymi utrudnieniami od samego początku dnia roboczego.
Zgodnie z planem, drogowcy zakończą prace i przywrócą pełną przejezdność ulicy w czwartek, 23 października, o godz. 4. Po tym terminie kierowcy ponownie będą mogli korzystać ze wszystkich pasów ruchu na tym odcinku alei Krakowskiej.
Kluczowym elementem nowej, tymczasowej organizacji ruchu będzie drastyczne zwężenie jezdni w kierunku Raszyna. Drogowcy całkowicie zajmą dwa z dotychczas dostępnych pasów ruchu. Oznacza to, że na odcinku od Cyprysowej do Mineralnej kierowcy będą mieli do dyspozycji wyłącznie lewy pas ruchu.
Ponadto, wprowadzony remont uniemożliwi bezpośrednie połączenie z aleją Krakowską trzem ulicom lokalnym. Połączenie z główną arterią stracą ulice Rękodzielnicza, Malownicza oraz Mineralna (po stronie Działkowej).
W związku z brakiem możliwości bezpośredniego wjazdu na Aleję Krakowską z wymienionych ulic, Zarząd Dróg Miejskich wyznaczył szczegółowe trasy objazdowe.
Główny objazd, pozwalający na dotarcie do lokalnych punktów docelowych w rejonie zamkniętego odcinka, poprowadzony został ulicami: Szyszkową, Działkową, Mineralną i Muszkieterów.
Mapa objazdów w rejonie alei Krakowskiej
Dla kierowców poszukujących alternatywnej trasy dojazdu do ulic Rękodzielniczej, Malowniczej i Mineralnej, rekomenduje się skorzystanie z ciągu komunikacyjnego prowadzącego ulicami: Krakowiaków, Leonidasa i Muszkieterów.
W związku z remontem, na Alei Krakowskiej należy spodziewać się znacznych spowolnień i lokalnych zatorów drogowych.