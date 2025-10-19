Zwężenie Alei Krakowskiej. W poniedziałek startuje kolejny etap remontu. Sprawdź objazdy!

W poniedziałek, 20 października, rozpoczyna się trzydniowy etap wymiany nawierzchni na alei Krakowskiej. Drogowcy zajmą dwa pasy jezdni w kierunku Raszyna, co spowoduje poważne utrudnienia i konieczność wyznaczenia objazdów dla kierowców.



Warszawscy drogowcy kontynuują zakrojony na szeroką skalę plan remontowy mający na celu poprawę stanu technicznego kluczowych arterii komunikacyjnych miasta. Tym razem prace skupią się na jednym z najważniejszych wylotów z miasta – Alei Krakowskiej. Roboty rozpoczną się w godzinach porannych i potrwają niecałe cztery doby, wymuszając na kierowcach jadących w stronę Raszyna zmianę organizacji ruchu oraz korzystanie z wyznaczonych objazdów.

Szczegółowa lokalizacja i zakres robót

Obecny etap prac remontowych, polegających na wymianie nawierzchni, obejmie jezdnię alei Krakowskiej prowadzącą w kierunku Raszyna. Konkretnie, drogowcy będą pracowali na odcinku zlokalizowanym pomiędzy ulicami Cyprysową a Mineralną. Jest to kontynuacja działań zapoczątkowanych w ubiegłych latach i miesiącach. Warto przypomnieć, że już w zeszłym roku wymieniono asfalt na nitce w stronę centrum, na odcinku od P+R Al. Krakowska do ulicy Hynka. Z kolei w bieżącym roku ułożono nowy pas asfaltu na prawym pasie jezdni do Raszyna, pomiędzy ulicami Mineralną a Szyszkową. Najbliższe prace uzupełniają ten proces.

Harmonogram prac i przywrócenie normalnego ruchu

Roboty drogowe rozpoczną się już w najbliższy poniedziałek, 20 października, o godz. 5. Oznacza to, że kierowcy planujący poranny przejazd Aleją Krakowską muszą liczyć się z pierwszymi utrudnieniami od samego początku dnia roboczego.