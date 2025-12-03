Tramwaje i samochody wracają na Banacha i Grójecką

Na skrzyżowaniu Grójeckiej z Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 roku dobiegają końca prace odtworzeniowe. To dobry znak dla kierowców i pasażerów komunikacji.
Nie będzie to jeszcze całkowicie zakończona przebudowa, bo ze względu na roboty przy chodnikach, w rejonie prac nadal mogą występować lokalne przewężenia jezdni. Jest jednak przełomowy moment przebudowy tego ważnego węzła.
Od piątku, 6 grudnia, kierowcy będą mogli ponownie korzystać z ulic Banacha i Grójeckiej w pełnym zakresie. Na ulicy Banacha udostępnione zostaną dwie jezdnie, umożliwiające dojazd do ulicy Grójeckiej. Analogiczna zmiana nastąpi na ulicy Grójeckiej, gdzie ruch również będzie odbywał się po dwóch jezdniach. Należy mieć na uwadze, że ruch na obu ulicach będzie prowadzony po warstwach wiążących nawierzchni, a wykonawca nadal będzie prowadził prace wykończeniowe przy chodnikach, co może skutkować tymczasowymi zwężeniami pasów ruchu.
Przebudowa Banacha będzie wymagała jeszcze kilku tygodni pracy, aby zakończyć wszystkie prowadzone prace
Wraz z częściowym zakończeniem robót, wprowadzone zostaną istotne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:
Inwestycja, której efekty są obecnie widoczne, jest dofinansowana ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 i została uznana za operację o znaczeniu strategicznym.