Tramwaje i samochody wracają na Banacha i Grójecką

Z okazji Mikołajek, 6 grudnia, na warszawską Ochotę powraca stała organizacja ruchu drogowego i komunikacji miejskiej po prowadzonych tam pracach remontowych. Tramwaje ponownie dojadą do pętli Banacha i P+R Al. Krakowska, a kierowcy zyskają dostęp do obu jezdni ulic Grójeckiej i Banacha.



Nie będzie to jeszcze całkowicie zakończona przebudowa, bo ze względu na roboty przy chodnikach, w rejonie prac nadal mogą występować lokalne przewężenia jezdni. Jest jednak przełomowy moment przebudowy tego ważnego węzła.

Przywrócenie ruchu drogowego

Od piątku, 6 grudnia, kierowcy będą mogli ponownie korzystać z ulic Banacha i Grójeckiej w pełnym zakresie. Na ulicy Banacha udostępnione zostaną dwie jezdnie, umożliwiające dojazd do ulicy Grójeckiej. Analogiczna zmiana nastąpi na ulicy Grójeckiej, gdzie ruch również będzie odbywał się po dwóch jezdniach. Należy mieć na uwadze, że ruch na obu ulicach będzie prowadzony po warstwach wiążących nawierzchni, a wykonawca nadal będzie prowadził prace wykończeniowe przy chodnikach, co może skutkować tymczasowymi zwężeniami pasów ruchu.

Przebudowa Banacha będzie wymagała jeszcze kilku tygodni pracy, aby zakończyć wszystkie prowadzone prace Foto: mat. pras.

Zmiany w komunikacji miejskiej od 6 grudnia

Wraz z częściowym zakończeniem robót, wprowadzone zostaną istotne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej: