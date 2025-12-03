5.1°C
Życie Warszawy

Tramwaje i samochody wracają na Banacha i Grójecką

Publikacja: 03.12.2025 14:30

Na skrzyżowaniu Grójeckiej z Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 roku dobiegają końca prace odtworzeniowe. To dobry znak dla kierowców i pasażerów komunikacji.

Foto: mat. pras.

M.B.
Z okazji Mikołajek, 6 grudnia, na warszawską Ochotę powraca stała organizacja ruchu drogowego i komunikacji miejskiej po prowadzonych tam pracach remontowych. Tramwaje ponownie dojadą do pętli Banacha i P+R Al. Krakowska, a kierowcy zyskają dostęp do obu jezdni ulic Grójeckiej i Banacha.

Nie będzie to jeszcze całkowicie zakończona przebudowa, bo ze względu na roboty przy chodnikach, w rejonie prac nadal mogą występować lokalne przewężenia jezdni. Jest jednak przełomowy moment przebudowy tego ważnego węzła.

Przywrócenie ruchu drogowego

Od piątku, 6 grudnia, kierowcy będą mogli ponownie korzystać z ulic Banacha i Grójeckiej w pełnym zakresie. Na ulicy Banacha udostępnione zostaną dwie jezdnie, umożliwiające dojazd do ulicy Grójeckiej. Analogiczna zmiana nastąpi na ulicy Grójeckiej, gdzie ruch również będzie odbywał się po dwóch jezdniach. Należy mieć na uwadze, że ruch na obu ulicach będzie prowadzony po warstwach wiążących nawierzchni, a wykonawca nadal będzie prowadził prace wykończeniowe przy chodnikach, co może skutkować tymczasowymi zwężeniami pasów ruchu.

Przebudowa Banacha będzie wymagała jeszcze kilku tygodni pracy, aby zakończyć wszystkie prowadzone prace

Foto: mat. pras.

Zmiany w komunikacji miejskiej od 6 grudnia

Wraz z częściowym zakończeniem robót, wprowadzone zostaną istotne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

Tramwaje:

  • Pętla Banacha ponownie przyjmie tramwaje linii 7 i 14, a także wybrane kursy linii 1.
  • Pętla P+R Al. Krakowska znów będzie obsługiwana przez linie 9 i 15 oraz wybrane kursy linii 1.
  • Linia 25 zostanie wydłużona i będzie dojeżdżać do Placu Narutowicza.
Autobusy:

  • Na swoje stałe trasy w tym rejonie powrócą autobusy linii:
    • 136 (przez ulicę Bitwy Warszawskiej 1920 r., Banacha i Żwirki i Wigury).
    • 172 (przez ulicę Bitwy Warszawskiej 1920 r., Banacha i Pawińskiego).
    • 186 (przez ulicę Bitwy Warszawskiej 1920 r., Banacha, Pawińskiego i Dickensa).
  • Na dotychczasowych, objazdowych trasach, pozostaną linie autobusowe: 154, 157, 167, 208, 414, 521 oraz linia nocna N01.

Inwestycja, której efekty są obecnie widoczne, jest dofinansowana ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 i została uznana za operację o znaczeniu strategicznym.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

